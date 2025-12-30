Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ηλιόπουλος σε Γκεοργκίεφ: «Είσαι μόλις 20 ετών, ελπίζουμε να γίνεις θρύλος της ομάδας μας»
Ο διάλογος μεταξύ Μάριου Ηλιόπουλου και Μάρτιν Γκεοργκίεφ μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του 20χρονου Βούλγαρου διεθνή στόπερ από την ΑΕΚ
Η ΑΕΚ επισημοποίησε την πρώτη της χειμερινή μεταγραφή με την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από τη Σλάβια Σόφιας, ανακοινώνοντας τον 20χρονο Βούλγαρο διεθνή στόπερ μέχρι το 2030.
Ο Γκεοργκίεφ πήγε στα Σπάτα και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους.
Μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα συναντήθηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο και είχαν έναν διάλογο.
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ του ζήτησε να γίνει το κάστρο στην άμυνα της ΑΕΚ για πολλά χρόνια, με τον Γκεοργκίεφ να απαντά πως ελπίζει πως θα ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες.
Αναλυτικά ο διάλογος:
Ηλιόπουλος: «Καλώς ήρθες στην Ελλάδα, σε χρειαζόμαστε εδώ. Να γίνεις το κάστρο μας για πολλά χρόνια… Είσαι μόλις 20 χρονών, οπότε μέχρι τα 30-32 σου έχεις ακόμα 10-12 χρόνια.
Ας ελπίζουμε ότι θα γίνει θρύλος της ομάδας, γιατί αυτή η ομάδα είναι οικογένεια. Αυτή είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να βρεις εύκολα.
Αυτό το κλαμπ υποστηρίζει τους ποδοσφαιριστές που καταθέτουν πάθος και αφοσίωση και αναζητούμε τους νέους θρύλους της ΑΕΚ, οπότε Μάρτιν θέλουμε να γίνεις το κάστρο μας στην άμυνα.
Είσαι πολύ νέος, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις σεβασμό, το βλέπω στα μάτια σου και σου ευχόμαστε την καλύτερη καριέρα στην ομάδα μας».
Γκεοργκίεφ: «Πρώτα απ’ όλα είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Όλα είναι εκπληκτικά. Έχω δει τις εγκαταστάσεις, έχω δει το γήπεδο και όλα είναι εκπληκτικά.
Ετοιμάζομαι λοιπόν να ξεκινήσω τη δουλειά και ελπίζω να γίνω το καλύτερο κάστρο της άμυνας της ΑΕΚ, όπως είπατε.
Να κερδίσουμε τρόπαια, να πετύχουμε τους στόχους μας. Και να γίνω, όπως είπατε κι εσείς, ένας μεγάλος παίκτης για την ομάδα».
Ηλιόπουλος: «Ίσως ήδη γνωρίζεις ότι το γήπεδό μας, ο χώρος που θα παίξεις ποδόσφαιρο ονομάζεται Αγιά Σοφιά και είναι το κάστρο μας.
Θέλουμε να γίνεις εσύ το κάστρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Μαζί με τους πολύ σημαντικούς παίκτες που έχουμε στην άμυνα, θέλουμε να γίνεις ένας σημαντικός παίκτης, ένα σημαντικός μονομάχος για τις νίκες μας».
Photocredits: Δελτίο τύπου ΠΑΕ ΑΕΚ
