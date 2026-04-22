Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Στα βήματα των Μελισσανίδη, Πετρούνια και Ταμπάκου η Μεσίρη: Έδωσε το όνομά της σε προσπάθεια της στη γυμναστική η 19χρονη πρωταθλήτρια, βίντεο
Η 19χρονη πρωταθλήτρια από την Πάτρα έβαλε τη δική της ταυτότητα στην έξοδο από την προσπάθεια στο δίζυγο
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Όσιγιεκ, τρεις αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής από τρεις διαφορετικές χώρες – μεταξύ τους η Αθανασία Μεσίρη – παρουσίασαν νέα, πρωτότυπα στοιχεία, τα οποία πλέον φέρουν τα ονόματά τους στον Κώδικα Βαθμολογίας της Γυναικείας Γυμναστικής.
Η Τεχνική Επιτροπή Γυναικών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής ανακοίνωσε ότι η Αθανασία Μεσίρη έγραψε το όνομά της στην ιστορία της γυμναστικής.
Έβαλε τη δική της ταυτότητα στην έξοδο από την προσπάθεια στο δίζυγο, κάνοντας ολόκληρο κύκλο.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την ονοματοδοσία ενός στοιχείου από τη δημιουργό του στον Κώδικα Βαθμολογίας, πρέπει να γίνει υποβολή στην Τεχνική Επιτροπή Γυναικών για αξιολόγηση και έλεγχο.
Η επιτροπή ενέκρινε και βαθμολόγησε το βαθμό δυσκολίας κάθε στοιχείου, λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο στοιχεία με βαθμό δυσκολίας C (0,3) ή υψηλότερο μπορούν να φέρουν το όνομα της δημιουργού τους.
Πριν από τη Μεσίρη, όνομα σε στοιχείο είχαν δώσει κορυφαίοι Έλληνες αθλητές όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Δημοσθένης Ταμπάκος, ο Ιωάννης Μελισσανίδης, ο Βασίλης Τσολακίδης και ο Βλάσης Μάρας.
Η νεαρή Αθανασία είναι γεννημένη στην Πάτρα το 2007 και στο ντεμπούτο της με την εθνική γυναικών της ενόργανης προκρίθηκε στον τελικό της Αττάλειας στο άθλημα του άλματος.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι το μεγάλο της όνειρο είναι να αγωνιστεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το μεγάλο της πρότυπο είναι η Βασιλική Μιλλούση.
