Τέλος από την εθνική Ουκρανίας ο Σεργκέι Ρεμπρόφ
Το όνομά του Ουκρανού προπονητή είχε ακουστεί έντονα για τον Παναθηναϊκό πριν από την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ
Τέλος ο Σεργκέι Ρεμπρόφ από την εθνική Ουκρανίας.
Ο έμπειρος τεχνικός απέτυχε να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στο Μουντιάλ του 2026 αφού ηττήθηκε 3-1 από την Σουηδία στα ημιτελικά των playoffs της ευρωπαϊκής ζώνης.
«Ευχαριστούμε τον Ρεμπρόφ για την αφοσίωση του και την ανάπτυξη των ανερχόμενων ταλέντων. Σήμερα, πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός και να πάρουμε νέες αποφάσεις με στόχο το μέλλον της εθνικής ομάδας» δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και άλλοτε συμπαίκτης του Ρεμπρόφ, Αντρέι Σεφτσένκο.
Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ είχε ακουστεί έντονα για τον Παναθηναϊκό πριν από την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ αλλά δεν είχε προχωρήσει κυρίως λόγω της εθνικής Ουκρανίας.
Ίσως στον Παναθηναϊκό εξετάσουν και πάλι την περίπτωσή του εάν απολυθεί ο Ράφα Μπενίτεθ.
