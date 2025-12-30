Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε έως το 2029 τον Σωτήρη Κοντούρη

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο νεαρός μέσος, διεθνής με την Ελπίδων, μεταγράφηκε από τον Παναιτωλικό και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.

Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».





Κοντούρης: «Οι στόχοι μου με τον Παναθηναϊκό δεν έχουν ταβάνι»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του ο νεαρός άσος είπε στο PAO TV:



Για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό: «Έγιναν όλα πολύ γρήγορα και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει».

Για τους στόχους του: «Κάθε παίκτης πρέπει να δουλεύει. Οι στόχοι δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Θέλω να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για το τι θα ήθελε με τον Παναθηναϊκό: «Να προσαρμοστώ γρήγορα στις απαιτήσεις του προπονητή. Να γίνω βασικός και να βοηθάω μέρα με τη μέρα την ομάδα, όσο περισσότερο γίνεται».

Για την ομάδα: «Βρίσκεται σε μία δύσκολη περίοδο με αρκετές αλλαγές, αλλά θα βρει άμεσα τον δρόμο της. Έχει τους κατάλληλους ανθρώπους να τη βοηθήσουν και να τη φτάσουν εκεί που της αξίζει».

Για το πως θα περιέγραφε αγωνιστικά τον εαυτό του: «Ως έναν παίκτη που του αρέσει να τρέχει, να μαρκάρει, να πατάει περιοχή, box to box που λέμε. Να σουτάρει, να παίρνει πρωτοβουλίες, να μάχεται και να δίνει το 100%».

Για το τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος: «Να περιμένει έναν παίκτη που θα δώσει τα πάντα για την ομάδα και τον κόσμο της. Ό,τι καλύτερο έχει».









