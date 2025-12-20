ΠΑΟΚ: Οι πρώτοι πόντοι του Μπέβερλι με τη φανέλα του Δικεφάλου, βίντεο
Δυναμική επιστροφή του Πάτρικ Μπέβερλι στη Basket League

Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έκανε στο παιχνίδι της Stoiximan Basket League με τον Πανιώνιο ο Πάτρικ Μπέβερλι. 

Ο 37χρονος Αμερικανός αποθεώθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ κατά την είσοδό του στο γήπεδο και σκόραρε στο τέλος του ημιχρόνου.  

Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε ελεύθερο διάδρομο και αφού «διάβασε» την αμυντική ανισορροπία, φρόντισε να σκοράρει με «γκολ φάουλ» και το πρώτο του καλάθι ως παίκτης του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ο Αμερικανός είχε αγωνιστεί στη Basket League και με τα χρώματα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2009-10.



