ΠΑΟΚ: Οι πρώτοι πόντοι του Μπέβερλι με τη φανέλα του Δικεφάλου, βίντεο

Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε ελεύθερο διάδρομο και αφού

«

διάβασε

»

την αμυντική ανισορροπία, φρόντισε να σκοράρει με

«

γκολ φάουλ

»

και το πρώτο του καλάθι ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έκανε στο παιχνίδι της Stoiximan Basket League με τον Πανιώνιο ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο 37χρονος Αμερικανός αποθεώθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ κατά την είσοδό του στο γήπεδο και σκόραρε στο τέλος του ημιχρόνου.Θυμίζουμε ο Αμερικανός είχε αγωνιστεί στη Basket League και με τα χρώματα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2009-10.





