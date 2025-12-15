Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Βαριά ήττα για τους Μπακς: Συνετρίβησαν με 45 πόντους διαφορά από τους Νετς
Βαριά ήττα για τους Μπακς: Συνετρίβησαν με 45 πόντους διαφορά από τους Νετς
Το 127-82 είναι η νίκη με τη μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία των Νετς
Οι Νετς παρέσυραν τους Μπακς, επικρατώντας με το ευρύ 127-82 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/12 και ισοφαρίζοντας τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του franchise!
Ο Εγκόρ Ντεμίν σημείωσε 17 πόντους για το Μπρούκλιν, ενώ ο Νόα Κλάουνι πρόσθεσε 16, σε μια επικράτηση με διαφορά 45 πόντων, κάτι που οι Νετς είχαν πετύχει ξανά στις 9 Ιανουαρίου 1993 απέναντι στους Γουίζαρντς, όταν αγωνίζονταν ακόμη στο Νιου Τζέρσεϊ.
Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη στα τελευταία έξι παιχνίδια για το Μπρούκλιν, το οποίο ξεκίνησε τη σεζόν με ρεκόρ 3-13. Παράλληλα, έφτασε τις τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα εντός έδρας ματς, έπειτα από το αρχικό 0-9.
Από την άλλη πλευρά, ο Γκάρι Τρεντ Jr. σημείωσε 20 πόντους, ενώ ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 13 πόντους, μάζεψε επτά ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ για τους Μπακς, που πλέον μετρούν τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια από τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού στις 3 Δεκεμβρίου.
Έτσι, τα «Ελάφια» υποχώρησαν στο 11-16 της κατάταξης, έχοντας ρεκόρ 3-9 μακριά από το Fiserv Forum.
Τα δωδεκάλεπτα: 37-25, 65-48, 99-71, 127-82.
Πηγή: gazzetta.gr
