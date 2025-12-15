Βαριά ήττα για τους Μπακς: Συνετρίβησαν με 45 πόντους διαφορά από τους Νετς
SPORTS
Μιλγουόκι Μπακς Μπρούκλιν Νετς

Βαριά ήττα για τους Μπακς: Συνετρίβησαν με 45 πόντους διαφορά από τους Νετς

Το 127-82 είναι η νίκη με τη μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία των Νετς

Βαριά ήττα για τους Μπακς: Συνετρίβησαν με 45 πόντους διαφορά από τους Νετς
Οι Νετς παρέσυραν τους Μπακς, επικρατώντας με το ευρύ 127-82 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/12 και ισοφαρίζοντας τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του franchise!

Ο Εγκόρ Ντεμίν σημείωσε 17 πόντους για το Μπρούκλιν, ενώ ο Νόα Κλάουνι πρόσθεσε 16, σε μια επικράτηση με διαφορά 45 πόντων, κάτι που οι Νετς είχαν πετύχει ξανά στις 9 Ιανουαρίου 1993 απέναντι στους Γουίζαρντς, όταν αγωνίζονταν ακόμη στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη στα τελευταία έξι παιχνίδια για το Μπρούκλιν, το οποίο ξεκίνησε τη σεζόν με ρεκόρ 3-13. Παράλληλα, έφτασε τις τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα εντός έδρας ματς, έπειτα από το αρχικό 0-9.

Milwaukee Bucks vs Brooklyn Nets Full Game Highlights – December 14, 2025 | NBA Season


Από την άλλη πλευρά, ο Γκάρι Τρεντ Jr. σημείωσε 20 πόντους, ενώ ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 13 πόντους, μάζεψε επτά ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ για τους Μπακς, που πλέον μετρούν τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια από τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού στις 3 Δεκεμβρίου.

Έτσι, τα «Ελάφια» υποχώρησαν στο 11-16 της κατάταξης, έχοντας ρεκόρ 3-9 μακριά από το Fiserv Forum.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-25, 65-48, 99-71, 127-82.

Κλείσιμο
Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης