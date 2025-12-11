Προπονητής Λουντογκόρετς: «Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ, δίκαιη η ισοπαλία»

Ο προπονητής της Λουντογκόρετς, Περ Ματίας Χέγκμο, τόνισε ότι τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και η ομάδα του, στάθηκαν εξαιρετικά στη μεταξύ τους αναμέτρηση που τελείωσε 1-1 και χαρακτήρισε την ισοπαλία δίκαιο αποτέλεσμα.

«Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ γιατί συμμετείχε σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με έξι γκολ και το απόλαυσαν οι φίλαθλοι. Παίξαμε απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, με καλούς παίκτες και καλή τακτική.



Εμείς συνεχίσαμε την καλή επίδοση επιθετικά στην Ευρώπη αφού στα τελευταία δυο ματς πετύχαμε έξι γκολ.



Θέλω να σταθώ στην αντίδραση της ομάδας μου όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ αλλά και στο πρώτο μέρος είχαμε καλές επιθέσεις και ίσως εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχω παράπονο από τους παίκτες μου.

Ναι, δεχθήκαμε γκολ στο 90′ αλλά μετά ο ΠΑΟΚ έχασε σπουδαίες φάσεις και είχαμε έναν σπουδαίο τερματοφύλακα. Αυτός ο βαθμός μας δίνει ελπίδες να περάσουμε στην επόμενη φάση αλλά σίγουρα όταν δέχεσαι γκολ στο 90′ σε στεναχωρεί.



Αλλά η συγκομιδή βαθμών απέναντι σε Θέλτα και ΠΑΟΚ με ικανοποιεί. Για εμάς τώρα πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον στις εγχώριες διοργανώσεις αφού τα επόμενα ματς αργούν.

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την διακοπή και θα πάμε στην Τουρκία για μια μίνι προετοιμασία. Εχουμε μείνει πίσω στο Πρωτάθλημα αλλά διεκδικούμε διάκριση στο Κύπελλο, έχουμε μπροστά μας σημαντικά ματς»