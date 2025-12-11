Προπονητής Λουντογκόρετς: «Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ, δίκαιη η ισοπαλία»
SPORTS
ΠΑΟΚ Λουντογκόρετς Europa League Περ Ματίας Χέγκμο

Προπονητής Λουντογκόρετς: «Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ, δίκαιη η ισοπαλία»

Το... καπέλο στην ομάδα του ΠΑΟΚ έβγαλε ο προπονητής της Λουντογκόρετς μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στη Βουλγαρία

Προπονητής Λουντογκόρετς: «Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ, δίκαιη η ισοπαλία»

Ο προπονητής της Λουντογκόρετς, Περ Ματίας Χέγκμο, τόνισε ότι τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και η ομάδα του, στάθηκαν εξαιρετικά στη μεταξύ τους αναμέτρηση που τελείωσε 1-1 και χαρακτήρισε την ισοπαλία δίκαιο αποτέλεσμα.

«Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ γιατί συμμετείχε σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με έξι γκολ και το απόλαυσαν οι φίλαθλοι. Παίξαμε απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, με καλούς παίκτες και καλή τακτική.

Εμείς συνεχίσαμε την καλή επίδοση επιθετικά στην Ευρώπη αφού στα τελευταία δυο ματς πετύχαμε έξι γκολ.

Θέλω να σταθώ στην αντίδραση της ομάδας μου όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ αλλά και στο πρώτο μέρος είχαμε καλές επιθέσεις και ίσως εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχω παράπονο από τους παίκτες μου.

Ναι, δεχθήκαμε γκολ στο 90αλλά μετά ο ΠΑΟΚ έχασε σπουδαίες φάσεις και είχαμε έναν σπουδαίο τερματοφύλακα. Αυτός ο βαθμός μας δίνει ελπίδες να περάσουμε στην επόμενη φάση αλλά σίγουρα όταν δέχεσαι γκολ στο 90σε στεναχωρεί.

Αλλά η συγκομιδή βαθμών απέναντι σε Θέλτα και ΠΑΟΚ με ικανοποιεί. Για εμάς τώρα πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον στις εγχώριες διοργανώσεις αφού τα επόμενα ματς αργούν.

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την διακοπή και θα πάμε στην Τουρκία για μια μίνι προετοιμασία. Εχουμε μείνει πίσω στο Πρωτάθλημα αλλά διεκδικούμε διάκριση στο Κύπελλο, έχουμε μπροστά μας σημαντικά ματς»

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης