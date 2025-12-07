Παράπονα του Χιμένεθ από τη διαιτησία στο ΠΑΟΚ - Άρης: «Εγώ θέλω να αγωνίζομαι με αξιοκρατία, όχι έτσι»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα έκανε εκτενή αναφορά στις διαιτητικές αποφάσεις και εξήγησε που αδικήθηκε ο Άρης.



«Είμαι ενοχλημένος που χάσαμε αλλά στο ποδόσφαιρο και σ’ ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι δεν πρέπει να γίνονται τόσο σοβαρά λάθη σαν αυτά που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο.



Παρόλο που ο ΠΑΟΚ είχε την κυριαρχία και την κατοχή της μπάλας, θεωρώ ότι το πλεονέκτημα που αποκόμισε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν βάσει των αποφάσεων των διαιτητών» είπε αρχικά στη NOVA και συμπλήρωσε: «Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί απευθείας κόκκινη κάρτα στη φάση των πρώτων δευτερολέπτων.



Υπάρχει επίσης καθαρή παράβαση πέναλτι στη φάση με τον Ράτσιτς όπου ο VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση και στο πέναλτι που δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ και το οποίο μας έβαλε σε μειονέκτημα, δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί στην αντίθετη πλευρά, ούτε που θα το έβέπαν. Θα ήθελα να ανταγωνίζομαι με αξιοκρατία και με ισόνομα κριτήρια».



Χιμένεθ: «Γιατί υπάρχει το VAR;»

Εκνευρισμένος από τις διαιτητές αποφάσεις, ο Μανόλο Χιμένεθ αναρωτήθηκε τι έκανε το VAR στην Τούμπα και ζήτησε απ’ όλους να δουν τρεις φωτογραφίες.

Ο Ισπανός τεχνικός του Άρη πήγε στη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι δεν θα δεχόταν ερωτήσεις και λέγοντας αρχικά ότι… «θα ήθελα μόνο να επικεντρωθώ στο τι δείχνουν οι εικόνες από συγκεκριμένες φάσεις του αγώνα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παίζονται τα παιχνίδια επί ίσοις όροις. Όχι υπέρ του ενός και κατά του άλλου. Όταν αύριο όλος ο κόσμος δει το επικίνδυνο παίξιμο πάνω στον Ροζ θα πει ότι ‘οκ, κατανοητό ότι δεν το είδε ο διαιτητής αλλά ο VAR τι έκανε; Γιατί δεν του είπε ότι ήταν κόκκινη;’», για να συμπληρώσει.

«Για ποιον είναι το VAR; Για ποιους; Γιατί υπάρχει; Η δεύτερη φάση και πραγματικά εκπλήσσομαι όταν βλέπω τη φωτογραφία πώς στραγγαλίζουν τον Ράτσιτς στη μεγάλη περιοχή. Που ήταν το VAR; Αντιθέτως, βλέπει ο VAR το αμφισβητούμενο στο τέλος του ημιχρόνου αλλά όχι το άλλο. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Εδώ διακυβεύονται πράγματα για όλους. Μετά απ’ όλα αυτά είναι δύσκολο για μια ομάδα να μείνει συγκεντρωμένη σε παιχνίδι. Χωρίς να αποτελεί δικαιολογία αυτές οι τρεις φάσεις έκαναν την ομάδα μου να χάσει το μυαλό της. Δεν συζητάμε φυσικά ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποιοτικούς παίκτες και καλή ομάδα. Αυτό είναι το αθλητικό κομμάτι.

Αυτές οι τρεις αποφάσεις καθόρισαν το παιχνίδι. Και μετά από αυτά που είπα μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και να μου πείτε αν έχω δίκαιο ή όχι. Αυτό που έγινε σήμερα είναι συνέχεια αυτού που έγινε την Τετάρτη όπου δεν δόθηκε δεύτερη κίτρι νη κάρτα στον Μπάμπα».







