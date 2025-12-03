Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Ο Ολυμπιακός 3-1 με ανατροπή τον ΠΑΟ και προκρίθηκε στον τελικό του Λιγκ Καπ, δείτε βίντεο
Για 10η φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Λιγκ Καπ και την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει έναν εκ των ΠΑΟΚ, Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου
Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη διοργάνωση του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και με νίκη 3-1 επί του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό του φάιναλ-8 της 15ης έκδοσης της διοργάνωσης προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό όπου την Παρασκευή 5/12 στις 17:00 στο γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας του Πανιωνίου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ή τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου Members Paron.
Ο Ολυμπιακός μπήκε με προβάδισμα 7-4 και μέχρι 12-11 είχε τον έλεγχο, όμως, ο Παναθηναϊκό σταδιακά πήρε τον έλεγχο με το σερβίς πήρε σερί 3-0 για το 12-14. Από εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός κράτησε το προβάδισμα, έδειχνε να πατάει καλύτερα και είχε συνέχεια το προβάδισμα με 14-17 και αργότερα με 17-23. Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν 21-24 και οι πράσινοι με χαμένο σερβίς του Ολυμπιακού έκανε το 21-25.
Από εκεί και πέρα το σκηνικό του αγώνα αλλάζει άρδην. Ο Ολυμπιακός πήρε σταδιακά τα ηνία του αγώνα με μπροστάρη τον Ατανασίεβιτς αρχικά από το σερβίς και μετά από την επίθεση. Τον ακολούθησε ο Φρομ αλλά και ο Λινάρδος με τον Τζούριτς που κυριάρχησαν στο κέντρο και ο Ολυμπιακός ξέφυγε 7-4 και αργότερα με 11-6 και 13-7. Οι πράσινοι κατέρρευσαν στην υποδοχή, ήταν άνευροι και έκαναν διαδοχικά λάθη. Ο Ολυμπιακός διατήρησε το +6 (19-13) και το σετ έκλεισε άνετα με 25-20 για το 1-1 σετ.
Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό στο σερβίς βγάζοντας νοκ άουτ την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Προηγήθηκε και στο 3ο σετ 11-6 και με +7 (19-12) στη μέγιστη τιμή. Ο Παναθηναϊκός με σερί 3-0 μείωσε 19-15 και αργότερα με 20-18 κι εκεί έγινε η φάση του σετ. Μετά από καλές εκατέρωθεν άμυνες η μπάλα έφτασε στον Βουλκίδη ο οποίος αντί να κάνει πάσα σε συμπαίκτη του για νια μειώσει στον πόντο, έστρωσε τη μπάλα στο τερέν του Ολυμπιακού και ο Λινάρδος από το «πέναλτι» έκανε το 21-18. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός πέταξε λευκή πετσέτα στο σετ και ο Ολυμπιακός με τον Τζούριτς να κυριαρχεί έκανε το 25-20.
Μεγάλη μάχη έγινε στο 4ο σετ με τον Ολυμπιακό ωστόσο να εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο παιχνίδι του, να κερδίζει πιο εύκολα τους πόντους απέναντι στον Παναθηναϊκό που επιζητούσε μάταια να βρει διαδρόμους στο σερβίς. Ο Ολυμπιακός με σταθερή πίεση στο σερβίς ξέφυγε 8-6 μετά από τη φάση του αγώνα που κατέληξε στον Ολυμπιακό μετά από τσάλεντζ ρέφερι που δικαίωσε για πράσινο φιλέ. Με δύο άσσους του Λινάρδου ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 11-7 και από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους. Η υποδοχή του Παναθηναϊκού συνέχισε να μπάζει νερά, ο Ολυμπιακός είχε σταθερό προβάδισμα, κυριάρχησε στο φιλέ με τον Τζούριτς και εκτόξευσε τη διαφορά στο +7 (22-15). Με μπλοκ του Τζούριτς έκανε το 23-16, ο Φρομ μετά από εκπληκτική φάση έκανε το 24-16 και μετά από λάθος των πρασίνων έγινε το τελικό 25-17 και το 3-1 σετ.
H διακύμανση
1ο σετ: 8-6, 13-16, 17-21, 21-25
2ο σετ: 8-6, 16-9, 21-16, 25-20
3ο σετ: 8-5, 16-9, 21-18, 25-20
4ο σετ: 8-6, 16-11, 21-15, 25-17
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσους, 37 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 39 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 7 άσους, 42 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 7 (5/16 επ., 2 μπλοκ, 25% υπ. – 19% άριστες), Πέριν 12 (10/24 επ., 2 μπλοκ, 26% υπ. – 21% άριστες), Ατανασίεβιτς 15 (10/21 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα 2 (2/2 επ.), Τζούριτς 9 (6/9 επ., 3 μπλοκ), Λινάρδος 11 (3/5 επ., 4 άσοι, 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 40% υπ. – 27% άριστες), Χασμπάλα, Δαλακούρας 1 (1/1 επ., 33% υπ. – 33% άριστες).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (5/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. – 24% άριστες), Νίλσεν 13 (11/21 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (5/8 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 9 (6/19 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 29% άριστες), Σπιρίτο 3 (1/1 επ., 2 άσοι) / Χανδρινός (λ., 43% υπ. – 30% άριστες), Κασαμπαλής, Πρωτοψάλτης 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ, 20% υπ. – 20% άριστες).
