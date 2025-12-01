Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Serie A: Με γκολ του Νταβίντ Νέρες η Νάπολι έφυγε με το διπλό από τη Ρώμη και έπιασε τη Μίλαν στην κορυφή - Δείτε βίντεο
Ανώτερη στο Derby del Sole με τη Ρόμα η Νάπολι, νίκησε με 1-0 και έπιασε στην βαθμολογία την Μίλαν αφήνοντας τους Ρωμαίους στην 4η θέση
Με... καρδιά πρωταθλήτριας, η Νάπολι πήρε τεράστιο «διπλό» στο «Ολίμπικο» απέναντι στη Ρόμα (1-0) και μαζί με τη Μίλαν οδηγούν την κούρσα στη Serie A, μετά από 13 αγωνιστικές.
Το γκολ του Νταβίντ Νέρες λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έμελλε να κάνει τη διαφορά στο ντέρμπι πρωτοπόρων και να δώσει την ευκαιρία στην κάτοχο του τίτλου να «γκρεμίσει» τους «Ρωμαίους» από το «ρετιρέ» και να «συγκατοικεί» με τους «ροσονέρι», που ένα 24ωρο νωρίτερα είχαν ξεπεράσει το εμπόδιο της Λάτσιο.
Παίζοντας όσο ακριβώς χρειαζόταν, η Αταλάντα επικράτησε με 2-0 στο Μπέργκαμο της ουραγού, Φιορεντίνα, ενώ μετά από δύο απανωτές ήττες, σε πρωτάθλημα και Champions League, από Μίλαν (1-0) και Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1), η Ίντερ επέστρεψε στα «τρίποντα» και πλησίασε σε απόσταση... αναπνοής από την κορυφή.
Τέλος, τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πανηγύρισε η Λέτσε μετά από ένα μήνα και συγκεκριμένα από το εκτός έδρας 1-0 επί της Φιορεντίνα στις 2 Νοεμβρίου, επικρατώντας με 2-1 της Τορίνο.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Κόμο-Σασουόλο 2-0 (14' Δουβίκας, 53' Μορένο)
Τζένοα-Βερόνα 2-1 (40' Κολόμπο, 62' Τόρσμπι - 21' Μπελγκάλι)
Πάρμα-Ουντινέζε 0-2 (11' Ζανιόλο, 65' πέν. Ντέιβις)
Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1 (27',45'+1 Γιλντίζ - 26' Εσπόζιτο)
Μίλαν-Λάτσιο 1-0 (51' Λεάο)
Λέτσε-Τορίνο 2-1 (20' Κουλιμπαλί, 22' Μπαντα - 57' Άνταμς)
Πίζα-Ίντερ 0-2 (69',83' Μαρτίνες)
Αταλάντα-Φιορεντίνα 2-0 (41' Κοσούνου, 51' Λούκμαν)
Ρόμα-Νάπολι 0-1 (36' Νταβίντ Νέρες)
Μπολόνια-Κρεμονέζε 1/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μίλαν 28
Νάπολι 28
Ρόμα 27
Ίντερ 27
Μπολόνια 24 -12αγ.
Κόμο 24
Γιουβέντους 23
Λάτσιο 18
Ουντινέζε 18
Σασουόλο 17
Αταλάντα 16
Κρεμονέζε 14 -12αγ.
Τορίνο 14
Λέτσε 13
Κάλιαρι 11
Τζένοα 11
Πάρμα 11
Πίζα 10
Φιορεντίνα 6
Βερόνα 6
