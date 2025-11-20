Αντιδράσεις στη Μπέτις για το βραβείο Πούσκας: «Ίδιο γκολ με Γιαμάλ, καμία υποψηφιότητα για Άντονι» - Βίντεο
Μπέτις Βραβείο Πούσκας Άντονι Λαμίν Γιαμάλ

Η ανακοίνωση των υποψηφίων για το Πούσκας 2025 πυροδότησε κύμα αντιδράσεων από την Μπέτις καθώς ο Άντονι σκόραρε σχεδόν «αντίγραφο» του γκολ του Λαμίν Γιαμάλ στο ίδιο γήπεδο, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, αλλά έμεινε εκτός λίστας

Η επίσημη ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Πούσκας 2025 (καλύτερου γκολ της χρονιάς) πυροδότησε μια θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φιλάθλους της Ρεάλ Μπέτις να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια. Η οργή τους επικεντρώνεται στην υποψηφιότητα του νεαρού άσου της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, για το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Εσπανιόλ στο Κορνέγια που είναι πανομοιότυπο με το γκολ που πέτυχε ο δικός τους παίκτης, ο Άντονι, στο ίδιο γήπεδο και κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθεί στη λίστα των υποψηφίων.

Η ίδια η ομάδα της Μπέτις τροφοδότησε τη συζήτηση, δημοσιεύοντας ένα σχετικό βίντεο στα social media, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 17 εκατομμύρια προβολές στο Instagram, υπογραμμίζοντας την αδικία.



Για πολλούς οπαδούς, η διαφορά στην τελική επιλογή δεν έγκειται στην ποιότητα του χτυπήματος, αλλά στη φανέλα που φορούσε ο σκόρερ:«Αν αυτό αφορούσε την ποιότητα, ο Άντονι θα μπορούσε εύκολα να ανταγωνίζεται τον Λαμίν για το Puskas», ανέφερε ένας χρήστης στο Twitter, ενώ ένας άλλος σημείωσε: «Υποθέτω ότι έπρεπε να επιλέξουν μόνο ένα από τα έξι γκολ του Λαμίν Γιαμάλ... Δεν λαμβάνουν υπόψη τους άλλους παίκτες της Liga, όπως τον Άντονι (του οποίου το γκολ είναι πολύ καλύτερο).»


