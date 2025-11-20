Αντιδράσεις στη Μπέτις για το βραβείο Πούσκας: «Ίδιο γκολ με Γιαμάλ, καμία υποψηφιότητα για Άντονι» - Βίντεο

Η ανακοίνωση των υποψηφίων για το Πούσκας 2025 πυροδότησε κύμα αντιδράσεων από την Μπέτις καθώς ο Άντονι σκόραρε σχεδόν «αντίγραφο» του γκολ του Λαμίν Γιαμάλ στο ίδιο γήπεδο, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, αλλά έμεινε εκτός λίστας