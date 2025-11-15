Απογοητευμένος ο Ζούρος μετά τη νέα ήττα του Πανιωνίου: Προφανώς οι παίκτες μας δεν θέλουν να παίξουν μπάσκετ - Βίντεο
Απογοητευμένος ο Ζούρος μετά τη νέα ήττα του Πανιωνίου: Προφανώς οι παίκτες μας δεν θέλουν να παίξουν μπάσκετ - Βίντεο
Ο Πανιώνιος έχασε και από τη Μύκονο και παραμένει χωρίς νίκη στη Basket League
O Πανιώνιος ηττήθηκε 86-77 εκτός έδρας από τη Μύκονο στην 7η ημέρα της Stoiximan Basket League και παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.
Ο Ηλίας Ζούρος που ανέλαβε πρόσφατα την ομάδα δεν βλέπει βελτίωση και μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι αθλητές του Πανιωνίου δεν θέλουν να παίξουν μπάσκετ.
Οι δηλώσεις του Ηλία Ζούρου
«Συγχαρητήρια στη Μύκονο για τη νίκη. Προφανώς οι παίκτες μας δεν θέλουν να παίξουν μπάσκετ, αυτή είναι η εικόνα που εκλαμβάνω εγώ. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τους παίκτες μου, αλλά πραγματικά… Κάποιες φορές ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Δυστυχώς, όταν δεν ακολουθείται τίποτα, ο προπονητής δεν μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι, απλώς είναι θεατής του.
Συνήθως δεν μιλάω για το τι συμβαίνει έξω από την ομάδα μας. Έχω πάρα πολλά παράπονα. Όσοι βλέπουν, μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Εγώ πραγματικά ενοχλήθηκα πάρα πολύ σήμερα. Άλλες φορές χάσαμε και έδωσα συγχαρητήρια. Σήμερα ενοχλήθηκα πάρα πολύ από αυτά που έγιναν και δεν σφυρίχτηκαν. Συγχαρητήρια στη Μύκονο, καλή συνέχεια….
Καμία ψυχολογία δεν μας λείπει. Δεν παίξαμε μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι άθλημα στο οποίο πρέπει να ακολουθείς τις οδηγίες. Πρέπει αυτά που ετοιμάζεις στην άμυνα και στην επίθεση να τα κάνεις. Η ψυχολογία έρχεται αφού τα κάνεις αυτά. Πρέπει να παίξουμε κανονικό μπάσκετ! Μπάσκετ σημαίνει να κάνεις πάσα στον διπλανό σου, ο επόμενος να κάνει την έξτρα πάσα. Και να παίξεις κάτι. Εμείς παίζουμε κάτι που δεν μοιάζει ούτε με μπάσκετ. Δεν πλησιάζει στο μπάσκετ.
Δεύτερον, για να παίξεις άμυνα πρέπει να έχεις τουλάχιστον υπερηφάνεια… Η άμυνα είναι 70% περηφάνεια και 30% τακτική. Σε εμάς λείπουν και το 70 και το 30. Κάποια στιγμή, αν θέλουν αυτά τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ, τότε μπορούμε να μιλάμε για ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι ωραία δικαιολογία, πολύ ωραία καραμέλα. Όταν χάνεις συνεχώς, γιατί είσαι σε άλλο γήπεδο, δεν υπάρχει θέμα ψυχολογίας. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, νομίζω σας απάντησα».
