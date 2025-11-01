Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ, 2-0 την Μπέρνλι, χωρίς νικητή το Νότιγχαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δείτε τα γκολ
Η Αρσεναλ πέρασε νικηφόρα και από την έδρα της Μπέρνλι επικρατώντας με 2-0, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League, φθάνοντας την πέμπτη σερί επιτυχία της στο πρωτάθλημα, λίγες ημέρες πριν το ματς με τη Σλάβια στην Πράγα για το Champions League (4/11).
Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Γκιοκέρες (14') και Ράις (35').
Από εκεί και πέρα η Μπράιτον νίκησε εύκολα στην έδρα της τη Λιντς με 3-0 και έδωσε ξανά αγωνιστικό χρόνο στους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα.
Οι δύο νεαροί άσοι των «γλάρων» μπήκαν ως αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Τζίμας αντικατέστησε τον Γουέλμπεκ (82') και ο Κωστούλας τον Μίντε στο 88ο λεπτό.
Τέλος, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προηγήθηκε μέσα στο «Σίτι Γκράουντ» επί της Νότιγχαμ με τον Κασεμίρο (34'), οι γηπεδούχοι έκαναν μέσα σε τρία λεπτά την ανατροπή στο σκορ με τους Γκιμπς-Γουάιτ (48') και Σαβόνα (50'), αλλά ο Αμάντ Ντιαλό διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 81ο λεπτό.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
Μπράιτον-Λιντς 3-0 (11' Γουέλμπεκ, 64', 70' Γκόμες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2 (14' Γκιοκέρες, 35' Ράις) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0 (30' Ματετά, 51' αυτ. Κόλινς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Γουλβς 3-0 (9' Σεσενιόν, 62' Γουίλσον, 75' αυτ. Μοσκέρα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (48' Γκιμπς-Γουάιτ, 50' Σαβόνα-34' Κασεμίρο, 81' Ντιαλό) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Τσέλσι 1/11
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 1/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 22
Μπόρνμουθ 18 -9αγ.
Τότεναμ 17 -9αγ.
Σάντερλαντ 17 -9αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 16 -9αγ.
Μάντσεστερ Γ. 17
Λίβερπουλ 15 -9αγ.
Άστον Βίλα 15 -9αγ.
Τσέλσι 14 -9αγ.
Κρίσταλ Πάλας 16
Μπρέντφορντ 13
Νιούκαστλ 12 -9αγ.
Μπράιτον 15
Έβερτον 11 -9αγ.
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.
Γουλβς 2
