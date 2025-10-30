Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ορτέγκα και Ζέλσον για τον Άρη
Ολυμπιακός Άρης Ζέλσον Μαρτίνς Ντανιέλ Ορτέγκα Super League 1

Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ορτέγκα και Ζέλσον για τον Άρη

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Σαββάτου

Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ορτέγκα και Ζέλσον για τον Άρη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Σαββάτου (20:00) του Ολυμπιακού με τον Άρη θα είναι οι Μαρτίνς και Ορτέγκα. 

Οι δύο ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών αλλά είναι έτοιμοι για να ενισχύσουν την ομάδα τους για το παιχνίδι της Super League 1 αλλά και για το ματς με την Αϊντχόφεν την Τρίτη στον Πειραιά για τη League Phase του Champions League. 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει άλλα αγωνιστικά προβλήματα και την Παρασκευή θα ανακοινώσει την αποστολή.




1 ΣΧΟΛΙΟ

