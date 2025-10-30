Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ορτέγκα και Ζέλσον για τον Άρη
Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ορτέγκα και Ζέλσον για τον Άρη
Οι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Σαββάτου
Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Σαββάτου (20:00) του Ολυμπιακού με τον Άρη θα είναι οι Μαρτίνς και Ορτέγκα.
Οι δύο ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών αλλά είναι έτοιμοι για να ενισχύσουν την ομάδα τους για το παιχνίδι της Super League 1 αλλά και για το ματς με την Αϊντχόφεν την Τρίτη στον Πειραιά για τη League Phase του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει άλλα αγωνιστικά προβλήματα και την Παρασκευή θα ανακοινώσει την αποστολή.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Οι δύο ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών αλλά είναι έτοιμοι για να ενισχύσουν την ομάδα τους για το παιχνίδι της Super League 1 αλλά και για το ματς με την Αϊντχόφεν την Τρίτη στον Πειραιά για τη League Phase του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει άλλα αγωνιστικά προβλήματα και την Παρασκευή θα ανακοινώσει την αποστολή.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα