Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Superleague 2: Ηρακλής και Νίκη Βόλου έμειναν στο 0-0 στο Καυτανζόγλειο, ο Αστέρας Β' 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα - Βίντεο
Superleague 2: Ηρακλής και Νίκη Βόλου έμειναν στο 0-0 στο Καυτανζόγλειο, ο Αστέρας Β' 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα - Βίντεο
Πέρασε από Καβάλα και μείωσε στον πόντο από την κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας
Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Α' ομίλου της Super League 2 ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Νίκη Βόλου με τις δυο ομάδες να μένουν στο 0-0. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 30' ωστόσο έφυγαν από τον βαθμό της ισοπαλίας και έμειναν σε απόσταση βολής από τον Γηραιό. Από την άλλη, ο Αστέρας AKTOR Β' επέστρεψε στις νίκες καθώς επικράτησε με 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα. Μεγάλη νίκη μέσα στην Καβάλα για την Αναγέννηση Καρδίτσας με τους «κιτρινόμαυρους» να επικρατούν με 3-1, να φτάνουν στην 2η θέση τη Νίκη Βόλου και να μειώνουν στον πόντο την διαφορά τους από τον Ηρακλή
Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0
Στο πρώτο μέρος δεν υπήρξαν ιδιαίτερες φάσεις από τις δύο ομάδες ωστόσο τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τη Νίκη Βόλου όταν έμεινε με δέκα παίκτες στο 30ο λεπτό. Ο Σιούτας ανέτρεψε τον Κυνηγόπουλο που είχε φύγει στην πλάτη της άμυνας. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής ανέβασε την πίεση του με σκοπό να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα αλλά ο Γκαραβέλης ύψωσε... τοίχος μπροστά από την εστία και κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του.
Ηρακλής: Νικοπολίδης, Χάμοντ, Βιτλής, Μαχαίρας (73′ Κούστα), Μάναλης, Ουές (81′ Κάτσικας), Παναγιωτίδης (46′ Φοφανά), Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος (73′ Ντουρμισάι), Ντόβενταν (65′ Χάινριχ), Γιαννούτσος.
Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας (46′ Βουτσάς), Σίλβα, Πέττας, Λώλης (65′ Σαποβάλοφ), Στοΐλκοβιτς (33′ Ντιαλόσι), Λουκίνας (65′ Βέλλιος)
Αστέρας AKTOR Β' - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
Επιστροφή στις νίκες για τον Αστέρα AKTOR Β', ο οποίος επικράτησε με 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα και παρέμεινε στην πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα. Και τα τρία γκολ του ματς μπήκαν δέκα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πλασέ του Φρόκου στο 34ο λεπτό αλλά ο Μπουλάρι έφερε το ματς στα ίσια στο 41ο λεπτό για το 1-1. Ωστόσο οι Αρκάδες πήραν εκ νέου το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου χάρη στην εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου. Οι φιλοξενούμενοι μπορούσαν να βρουν ξανά τον δρόμο της ισοφάρισης όμως ο Μπρικάλιατσα είδε την εκτέλεση του να σταματάει στο δοκάρι του αντίπαλου πορτιέρε.
Αστέρας Τρίπολης Β': Χατζηεμμανουήλ, Τερεζιου, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Γρομητσάρης, Καλά (66′ λ.τ Καλλαντζή), Μπουλούλης, Φρόκου, Φερνάντεθ (71′ Κεδίκογλου), Φρίμπονγκ (83′ Σιμόνι), Οκό.
ΠΑΣ Γιάννινα: Βρακάς, Κρυπαράκος (58′ Ροζάριο), Πρεκατές (77′ Τουρκοχωρίτης), Παναγιώτου, Δούμας, Ναούμης (46′ Σελιμάι), Δόσης (73′ Πατρινός), Μπρικάλιατσα, Κοντονίκος (58′ Φλόρες), Μπουλλάρι, Αριγίμπι.
Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας1-3
Την... μάχη για τον τίτλο στον Βόρειο Όμιλο συνέχισε η Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι Καρδιτσιώτες κατάφεραν να επικρατήσουν με 3-1 της Καβάλας εκτός έδρας και να φτάσουν στην δεύτερη θέση τη Νίκη Βόλου, μειώνοντας επίσης στον βαθμό και την διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Ηρακλή. Η Καβάλα από την πλευρά της έμεινε στους 5 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση του ομίλου.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 12' με τον Πολέτο, με το 0-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο όλα τελείωσαν μέσα σε 10 λεπτά. Αρχικά στο 49' ο Πολέτο έκανε το 0-2 και ένα δεκάλεπτο πιο μετά ο Καρίμ έκανε τρία τα γκολ της Αναγέννησης. Οι γηπεδούχοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 1-3 με τον Ερνάντεζ στο 64' με το συγκεκριμένο σκορ να μένει ως το τέλος.
Σκόρερ: 64′ Ερνάντεζ – 12′, 49′ Πολέτο, 59′ Καρίμ
Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0
Στο πρώτο μέρος δεν υπήρξαν ιδιαίτερες φάσεις από τις δύο ομάδες ωστόσο τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τη Νίκη Βόλου όταν έμεινε με δέκα παίκτες στο 30ο λεπτό. Ο Σιούτας ανέτρεψε τον Κυνηγόπουλο που είχε φύγει στην πλάτη της άμυνας. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής ανέβασε την πίεση του με σκοπό να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα αλλά ο Γκαραβέλης ύψωσε... τοίχος μπροστά από την εστία και κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του.
Ηρακλής: Νικοπολίδης, Χάμοντ, Βιτλής, Μαχαίρας (73′ Κούστα), Μάναλης, Ουές (81′ Κάτσικας), Παναγιωτίδης (46′ Φοφανά), Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος (73′ Ντουρμισάι), Ντόβενταν (65′ Χάινριχ), Γιαννούτσος.
Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας (46′ Βουτσάς), Σίλβα, Πέττας, Λώλης (65′ Σαποβάλοφ), Στοΐλκοβιτς (33′ Ντιαλόσι), Λουκίνας (65′ Βέλλιος)
Αστέρας AKTOR Β' - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
Επιστροφή στις νίκες για τον Αστέρα AKTOR Β', ο οποίος επικράτησε με 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα και παρέμεινε στην πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα. Και τα τρία γκολ του ματς μπήκαν δέκα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πλασέ του Φρόκου στο 34ο λεπτό αλλά ο Μπουλάρι έφερε το ματς στα ίσια στο 41ο λεπτό για το 1-1. Ωστόσο οι Αρκάδες πήραν εκ νέου το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου χάρη στην εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου. Οι φιλοξενούμενοι μπορούσαν να βρουν ξανά τον δρόμο της ισοφάρισης όμως ο Μπρικάλιατσα είδε την εκτέλεση του να σταματάει στο δοκάρι του αντίπαλου πορτιέρε.
Αστέρας Τρίπολης Β': Χατζηεμμανουήλ, Τερεζιου, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Γρομητσάρης, Καλά (66′ λ.τ Καλλαντζή), Μπουλούλης, Φρόκου, Φερνάντεθ (71′ Κεδίκογλου), Φρίμπονγκ (83′ Σιμόνι), Οκό.
ΠΑΣ Γιάννινα: Βρακάς, Κρυπαράκος (58′ Ροζάριο), Πρεκατές (77′ Τουρκοχωρίτης), Παναγιώτου, Δούμας, Ναούμης (46′ Σελιμάι), Δόσης (73′ Πατρινός), Μπρικάλιατσα, Κοντονίκος (58′ Φλόρες), Μπουλλάρι, Αριγίμπι.
Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας1-3
Την... μάχη για τον τίτλο στον Βόρειο Όμιλο συνέχισε η Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι Καρδιτσιώτες κατάφεραν να επικρατήσουν με 3-1 της Καβάλας εκτός έδρας και να φτάσουν στην δεύτερη θέση τη Νίκη Βόλου, μειώνοντας επίσης στον βαθμό και την διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Ηρακλή. Η Καβάλα από την πλευρά της έμεινε στους 5 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση του ομίλου.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 12' με τον Πολέτο, με το 0-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο όλα τελείωσαν μέσα σε 10 λεπτά. Αρχικά στο 49' ο Πολέτο έκανε το 0-2 και ένα δεκάλεπτο πιο μετά ο Καρίμ έκανε τρία τα γκολ της Αναγέννησης. Οι γηπεδούχοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 1-3 με τον Ερνάντεζ στο 64' με το συγκεκριμένο σκορ να μένει ως το τέλος.
Σκόρερ: 64′ Ερνάντεζ – 12′, 49′ Πολέτο, 59′ Καρίμ
Καβάλα (Γράφας): Ζωγράφος (35′ Ιωαννίδης), Βοριαζίδης, Διονέλλης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Ελ Καντούσι, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Ερνάντεζ, Κουντουριώτης.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος (63′ Τίντε), Μουστακόπουλος, Πολέτο, Μπούσης (63′ Γιαξής), Γκόλιας (20′ λ.τ Ανδρέου), Νοικοκυράκης (82′ Μανουσάκης), Στίκας, Κάσσος, Καρίμ (82′ Μπάλλας).
Superleague 2 - Βόρειος Όμιλος - Αποτελέσματα
Σάββατο 25/10
Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0
Αστέρας AKTOR B' - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
Καβάλα - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3
Κυριακή 26/10
Μακεδονικός - Καμπανιακός 15:00
ΠΑΟΚ Β' - Νέστορ Χρυσούπολης 15:00
Βαθμολογία
Ηρακλής 17
Νίκη Βόλου 16
Αναγέννηση Καρδίτσας 16
Αστέρας Β' Aktor 14
Νέστος Χρυσούπολης 7
Καβάλα 5
Μακεδονικός 5
Καμπανιακός 4
ΠΑΟΚ Β' 4
ΠΑΣ Γιάννινα 4
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ολες οι ειδήσεις
Με δάκρυα και τραγούδια η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή στη Γαλλία
Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος (63′ Τίντε), Μουστακόπουλος, Πολέτο, Μπούσης (63′ Γιαξής), Γκόλιας (20′ λ.τ Ανδρέου), Νοικοκυράκης (82′ Μανουσάκης), Στίκας, Κάσσος, Καρίμ (82′ Μπάλλας).
Superleague 2 - Βόρειος Όμιλος - Αποτελέσματα
Σάββατο 25/10
Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0
Αστέρας AKTOR B' - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
Καβάλα - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3
Κυριακή 26/10
Μακεδονικός - Καμπανιακός 15:00
ΠΑΟΚ Β' - Νέστορ Χρυσούπολης 15:00
Βαθμολογία
Ηρακλής 17
Νίκη Βόλου 16
Αναγέννηση Καρδίτσας 16
Αστέρας Β' Aktor 14
Νέστος Χρυσούπολης 7
Καβάλα 5
Μακεδονικός 5
Καμπανιακός 4
ΠΑΟΚ Β' 4
ΠΑΣ Γιάννινα 4
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ολες οι ειδήσεις
Με δάκρυα και τραγούδια η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή στη Γαλλία
Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα