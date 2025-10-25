Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Λιονέλ Μέσι: Παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και... γιόρτασε με ντοπιέτα κόντρα στην ομάδα του Αντετοκούνμπο - Δείτε βίντεο
Ο Αργεντίνος μάγος τελείωσε το πρωτάθλημα με 29 γκολ και 19 ασίστ
Το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ για την κανονική περίοδο του MLS παρέλαβε τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10) ο Λιονέλ Μέσι, πριν την αναμέτρηση για τον 1ο γύρο των Playoffs με τη Νάσβιλ, την ομάδα η οποία ανήκει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Αργεντίνος μάγος τελείωσε το πρωτάθλημα με 29 γκολ και 19 ασίστ, βοηθώντας τα μέγιστα την Ίντερ Μαϊάμι ούτως ώστε να πλασαριστεί στην 3η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και να έχει θεωρητικά καλύτερο μονοπάτι μέχρι τον τελικό.
Ακολούθησε η πρώτη μάχη από τη σειρά των ''best of 3'' (προκρίνεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις τρεις νίκες), με τον 38χρονο αστέρα να έχει κέφια και να σκοράρει δις, οδηγώντας την ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο στην επικράτηση με 3-1.
Ο Μέσι άνοιξε το σκορ με... απίθανη κεφαλιά στο 19', με τον Αλέντε να κάνει το 2-0 στο 62'. Στις καθυστερήσεις του ματς, ο ''Pulga'' σημείωσε από κοντά το 3-0, φτάνοντας τα 31 τέρματα, με τη Νάσβιλ απλά να μειώνει με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μουχταρ.
Golden. ✨@InterMiamiCF // Golden Boot pres. by Audi pic.twitter.com/TwSx5zAVtO— Major League Soccer (@MLS) October 25, 2025
Messi with the diving header 💥— B/R Football (@brfootball) October 25, 2025
(via @MLS)pic.twitter.com/faJ9F1BUuv
One of the easiest goals of Messi's career 😅— B/R Football (@brfootball) October 25, 2025
(via @MLS)pic.twitter.com/rG7NIA8ZLo
