Φλικ: «Δυσκολευτήκαμε στην αρχή του αγώνα, αλλά αξίζαμε τη νίκη»
Όσα δήλωσε ο Γερμανός προπονητής μετά τη νίκη της ομάδας του με 6-1 επί του Ολυμπιακού
Η Μπαρτσελόνα δυσκολεύτηκε στο πρώτο κομμάτι του ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως ύστερα από την άδικη αποβολή του Έσε τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα και το αποτέλεσμα τελείωσε 6-1.
Ο Χάνσι Φλικ μετά το τέλος του ματς αναφέρθηκε στη δυσκολία του παιχνιδιού, όμως τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Πάντα σκέφτομαι θετικά. Είμαστε σε θέση να πάμε τώρα στην Μαδρίτη για να νικήσουμε, έχουμε καλή ομάδα. Ίσως να επιστρέψουν δύο παίκτες μέχρι το Σαββατοκύριακο αλλά το σημαντικό είναι πως έχουμε αυτή την τεράστια νίκη τώρα, απέναντι στον Ολυμπιακό, που μας δίνει αυτοπεποίθηση
Ο Ολυμπιακός μας πίεσε ψηλά και έκανε δύσκολα τα πράγματα για εμάς οπότε το πρώτο γκολ του Φερμίν μάς βοήθησε.
Το αποτέλεσμα αυτό θα μας βοηθήσει για τις εβδομάδες που θα έρθουν», τόνισε αρχικά ο Γερμανός προπονητής των πρωταθλητών Ισπανίας, για να μιλήσει κατόπιν για τους Ράσφορντ, Λόπεθ και Γιαμάλ.
«Ο Μάρκους Ράσφορντ έπαιξε καλά σήμερα. Είναι πάντα στο χορτάρι και δεν είναι εύκολο για εκείνον να παίζει ως 9άρι. Στα πρώτα λεπτά δυσκολευτήκαμε στο να ασκήσουμε πίεση αλλά έπειτα κέρδισε πέναλτι και έβαλε γκολ.
Το σημαντικό είναι ότι σκόραρε, μου δίνει το 100% που θέλω από αυτόν. Ο Φερμίν Λόπεθ είχε εξαιρετική εμφάνιση με χατ-τρικ. Είναι ένας πολύ δυναμικός και γρήγορος παίκτης.
Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν έχει προβλήματα τώρα. Είναι σημαντικό για τον Γιαμάλ να πετυχαίνει γκολ. Εάν κοιτάξετε πίσω στον τελευταίο χρόνο που είμαι εδώ, ξέρετε πως πάντα αποδίδει όταν υπάρχει ένα τεράστιο ματς».
