Το μήνυμα του ΠΑΟ προς τον Παπαγιάννη για τον τραυματισμό του: Όλη η Παναθηναϊκή οικογένεια είναι δίπλα σου

Ο άσχημος τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στην Εφές και τον Παναθηναϊκό, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστους τους πράσινους.Ο διεθνής Έλληνας σέντερ μεγάλωσε στο τριφύλλι και έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα, παρότι τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο εξωτερικό. Κάπως έτσι, η πράσινη ΚΑΕ έσπευσε να του ευχηθεί περαστικά μέσα από ανάρτηση στα social media.Νωρίτερα, το ίδιο είχε πράξει μέσα από τις δηλώσεις του και ο Εργκίν Αταμάν.“Γρήγορα περαστικά Γιώργο.Όλη η Παναθηναϊκή οικογένεια βρίσκεται δίπλα σου. Να μείνεις δυνατός και να επιστρέψεις δυνατότερος”.