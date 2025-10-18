Το μήνυμα του ΠΑΟ προς τον Παπαγιάννη για τον τραυματισμό του: Όλη η Παναθηναϊκή οικογένεια είναι δίπλα σου
Το μήνυμα του ΠΑΟ προς τον Παπαγιάννη για τον τραυματισμό του: Όλη η Παναθηναϊκή οικογένεια είναι δίπλα σου
Δείτε την ανάρτηση του Παναθηναϊκού AKTOR για τον τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη
Ο άσχημος τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στην Εφές και τον Παναθηναϊκό, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστους τους πράσινους.
Ο διεθνής Έλληνας σέντερ μεγάλωσε στο τριφύλλι και έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα, παρότι τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο εξωτερικό. Κάπως έτσι, η πράσινη ΚΑΕ έσπευσε να του ευχηθεί περαστικά μέσα από ανάρτηση στα social media.
Νωρίτερα, το ίδιο είχε πράξει μέσα από τις δηλώσεις του και ο Εργκίν Αταμάν.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
“Γρήγορα περαστικά Γιώργο.
Όλη η Παναθηναϊκή οικογένεια βρίσκεται δίπλα σου. Να μείνεις δυνατός και να επιστρέψεις δυνατότερος”.
