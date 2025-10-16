Νίκος Ρογκαβόπουλος: Ο ασυνήθιστος λόγος που δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Βιλερμπάν - Βίντεο
Νίκος Ρογκαβόπουλος: Ο ασυνήθιστος λόγος που δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Βιλερμπάν - Βίντεο
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν παρότι ο Εργκίν Αταμάν ήθελε να τον ρίξει στο παρκέ, ο Έλληνας φόργουορντ δε φορούσε ασορτί σορτσάκι με τη μπλούζα
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Ρισόν Χολμς έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους», ενώ όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο Έλληνας φόργουορντ, δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, μολονότι δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού.
Ο Ρογκαβόπουλος επρόκειτο να περάσει στο παιχνίδι 2:36 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Εργκίν Αταμάν είχε δώσει εντολή για την αλλαγή, ωστόσο φαίνεται πως υπήρξε κάποιο μπέρδεμα, με αποτέλεσμα ο παίκτης να επιστρέψει στον πάγκο, δείχνοντας φανερά απογοητευμένος που δεν πέρασε στο παρκέ.
Ο Έλληνας φόργουορντ πήγε στη γραμματεία για την αλλαγή, όμως εκείνη δεν ολοκληρώθηκε αφού, ο Ρογκαβόπουλος φορούσε διαφορετικό χρώμα σορτσάκι από τη φανέλα.
Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε τη διαφορά, αφού το κάτω μέρος του άσου του Παναθηναϊκό έχει άσπρη ρίγα, ενώ το πάνω χρυσή.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ο Ρισόν Χολμς έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους», ενώ όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο Έλληνας φόργουορντ, δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, μολονότι δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού.
Ο Ρογκαβόπουλος επρόκειτο να περάσει στο παιχνίδι 2:36 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Εργκίν Αταμάν είχε δώσει εντολή για την αλλαγή, ωστόσο φαίνεται πως υπήρξε κάποιο μπέρδεμα, με αποτέλεσμα ο παίκτης να επιστρέψει στον πάγκο, δείχνοντας φανερά απογοητευμένος που δεν πέρασε στο παρκέ.
Ο Έλληνας φόργουορντ πήγε στη γραμματεία για την αλλαγή, όμως εκείνη δεν ολοκληρώθηκε αφού, ο Ρογκαβόπουλος φορούσε διαφορετικό χρώμα σορτσάκι από τη φανέλα.
Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε τη διαφορά, αφού το κάτω μέρος του άσου του Παναθηναϊκό έχει άσπρη ρίγα, ενώ το πάνω χρυσή.
With 2:36 left in the first half, Ergin Ataman called up Nikos Rogkavopoulos to enter the game. He took off his warm-up gear, but he was wearing his practice shorts instead of his game shorts. The officials didn’t allow him to check in. Rogkavopoulos didn’t play at all in the… pic.twitter.com/tHCS5fhh3k— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) October 15, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα