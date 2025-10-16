Νίκος Ρογκαβόπουλος: Ο ασυνήθιστος λόγος που δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Βιλερμπάν - Βίντεο
Νίκος Ρογκαβόπουλος: Ο ασυνήθιστος λόγος που δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Βιλερμπάν - Βίντεο

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν παρότι ο Εργκίν Αταμάν ήθελε να τον ρίξει στο παρκέ, ο Έλληνας φόργουορντ δε φορούσε ασορτί σορτσάκι με τη μπλούζα

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ρισόν Χολμς έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους», ενώ όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο Έλληνας φόργουορντ, δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, μολονότι δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Ρογκαβόπουλος επρόκειτο να περάσει στο παιχνίδι 2:36 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε δώσει εντολή για την αλλαγή, ωστόσο φαίνεται πως υπήρξε κάποιο μπέρδεμα, με αποτέλεσμα ο παίκτης να επιστρέψει στον πάγκο, δείχνοντας φανερά απογοητευμένος που δεν πέρασε στο παρκέ.

Ο Έλληνας φόργουορντ πήγε στη γραμματεία για την αλλαγή, όμως εκείνη δεν ολοκληρώθηκε αφού, ο Ρογκαβόπουλος φορούσε διαφορετικό χρώμα σορτσάκι από τη φανέλα. 

Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε τη διαφορά, αφού το κάτω μέρος του άσου του Παναθηναϊκό έχει άσπρη ρίγα, ενώ το πάνω χρυσή.

