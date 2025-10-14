Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Καμερούν: Οπαδοί «στοχοποιούν» τον Σάμιουελ Ετό μετά την απώλεια της απευθείας πρόκρισης στο Μουντιάλ - Βίντεο
Καμερούν: Οπαδοί «στοχοποιούν» τον Σάμιουελ Ετό μετά την απώλεια της απευθείας πρόκρισης στο Μουντιάλ - Βίντεο
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου δέχτηκε σφοδρές αντιδράσεις από τους οπαδούς μετά την αποτυχία της Εθνικής ομάδας να προκριθεί απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Η αποτυχία της εθνικής ομάδας του Καμερούν να εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 προκάλεσε οργή στους φιλάθλους, που στράφηκαν με σφοδρότητα κατά του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Σαμουέλ Ετό.
Μετά το 0-0 κόντρα στην Αγκόλα, αποτέλεσμα που άφησε τους «Αδάμαστους Λέοντες» πίσω από το Πράσινο Ακρωτήριο στην κατάταξη, οι οπαδοί ξέσπασαν στις εξέδρες του σταδίου της Γιαουντέ, αποκαλώντας τον άλλοτε θρύλο της Μπαρτσελόνα «ηλίθιο» και «υπεύθυνο της αποτυχίας». Σε βίντεο που έκαναν τον γύρο των social media, ακούγονται φωνές και βρισιές, με μέλη της ασφάλειας να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν την κατάσταση, ενώ αναφέρεται πως και ο ίδιος ο Ετό απάντησε εκνευρισμένος, προτού συγκρατηθεί.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Ζαν ντε Ντιέ Μόμο έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FECAFOOT), χαρακτηρίζοντας τη στάση των φιλάθλων «προκλητική και ζηλόφθονη». Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα και ψυχραιμία ενόψει των μπαράζ που θα κρίνουν την τελευταία ευκαιρία πρόκρισης της ομάδας.
Ο Ετό, που υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία του αφρικανικού ποδοσφαίρου και εθνικός ήρωας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων. Η θητεία του στη διοίκηση της FECAFOOT έχει σημαδευτεί από αντιπαραθέσεις, μεταξύ άλλων και με τον ομοσπονδιακό προπονητή Μαρκ Μπρις, γεγονός που τροφοδοτεί το κλίμα δυσαρέσκειας στους κόλπους του ποδοσφαιρικού κόσμου της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Μετά το 0-0 κόντρα στην Αγκόλα, αποτέλεσμα που άφησε τους «Αδάμαστους Λέοντες» πίσω από το Πράσινο Ακρωτήριο στην κατάταξη, οι οπαδοί ξέσπασαν στις εξέδρες του σταδίου της Γιαουντέ, αποκαλώντας τον άλλοτε θρύλο της Μπαρτσελόνα «ηλίθιο» και «υπεύθυνο της αποτυχίας». Σε βίντεο που έκαναν τον γύρο των social media, ακούγονται φωνές και βρισιές, με μέλη της ασφάλειας να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν την κατάσταση, ενώ αναφέρεται πως και ο ίδιος ο Ετό απάντησε εκνευρισμένος, προτού συγκρατηθεί.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Ζαν ντε Ντιέ Μόμο έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FECAFOOT), χαρακτηρίζοντας τη στάση των φιλάθλων «προκλητική και ζηλόφθονη». Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα και ψυχραιμία ενόψει των μπαράζ που θα κρίνουν την τελευταία ευκαιρία πρόκρισης της ομάδας.
Ο Ετό, που υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία του αφρικανικού ποδοσφαίρου και εθνικός ήρωας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων. Η θητεία του στη διοίκηση της FECAFOOT έχει σημαδευτεί από αντιπαραθέσεις, μεταξύ άλλων και με τον ομοσπονδιακό προπονητή Μαρκ Μπρις, γεγονός που τροφοδοτεί το κλίμα δυσαρέσκειας στους κόλπους του ποδοσφαιρικού κόσμου της χώρας.
🚨 BREAKING : Altercation dans la tribune présidentielle ce soir à Yaoundé. 🇨🇲🦁— L’equipe237 (@LEquipe237) October 13, 2025
Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o s’est emporté contre un supporter des Lions dans la tribune présidentielle du stade Ahmadou Ahidjo.
Le supporter lui reprochait la non-qualification… pic.twitter.com/mmRg5KGQKK
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα