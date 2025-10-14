Κατεβάζει... ρολά αλλά αυτό δεν μπόρεσε να το πιάσει: Έφυγε από τα χέρια του Κουρτουά ποντίκι που μπήκε στο γήπεδο - Βίντεο
Ουαλία Βέλγιο Μουντιάλ 2026 Τιμπό Κουρτουά ποντίκι

Ο Βέλγος γκολκίπερ προσπάθησε να πιάσει τον εισβολέα του γηπέδου όμως του έφυγε μέσα από τα χέρια

Απίθανο περιστατικό έπιασαν οι φωτογράφοι και τα κινητά στην αναμέτρηση Ουαλία-Βέλγιο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στη διάρκεια της αναμέτρησης, ένα ποντίκι άρχισε να βολτάρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να κινείται... προκλητικά μπροστά από τον Τιμπό Κουρτουά.

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ έκανε μια απόπειρα να τον πιάσει, προφανώς για να τον απομακρύνει από το γήπεδο, αλλά το μικρό τρωκτικό κατάφερε να του ξεφύγει.


Τελικά ο επιθετικός της Τότεναμ, Μπρέναν Τζόνσον, ήταν αυτός που χωρίς να χρειαστεί να πιάσει το ποντίκι, το οδήγησε εκτός αγωνιστικού χώρου.


