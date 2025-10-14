Κατεβάζει... ρολά αλλά αυτό δεν μπόρεσε να το πιάσει: Έφυγε από τα χέρια του Κουρτουά ποντίκι που μπήκε στο γήπεδο - Βίντεο

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ο Βέλγος γκολκίπερ προσπάθησε να πιάσει τον εισβολέα του γηπέδου όμως του έφυγε μέσα από τα χέρια
Απίθανο περιστατικό έπιασαν οι φωτογράφοι και τα κινητά στην αναμέτρηση Ουαλία-Βέλγιο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Στη διάρκεια της αναμέτρησης, ένα ποντίκι άρχισε να βολτάρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να κινείται... προκλητικά μπροστά από τον Τιμπό Κουρτουά.
Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ έκανε μια απόπειρα να τον πιάσει, προφανώς για να τον απομακρύνει από το γήπεδο, αλλά το μικρό τρωκτικό κατάφερε να του ξεφύγει.
Τελικά ο επιθετικός της Τότεναμ, Μπρέναν Τζόνσον, ήταν αυτός που χωρίς να χρειαστεί να πιάσει το ποντίκι, το οδήγησε εκτός αγωνιστικού χώρου.
Lo mismo te salva con una parada imposible que te caza (o lo intenta) una rata en pleno partido: don Thibaut Courtois 😱😱😱😱🐀🐁🐀 pic.twitter.com/x58V6gWFdW— MARCA (@marca) October 13, 2025
Τελικά ο επιθετικός της Τότεναμ, Μπρέναν Τζόνσον, ήταν αυτός που χωρίς να χρειαστεί να πιάσει το ποντίκι, το οδήγησε εκτός αγωνιστικού χώρου.
🇧🇪 Thibaut Courtois tuvo que verse contra Gales… y contra una rata que se coló en el césped.— Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) October 13, 2025
🐀 Y que además le ganó el pulso y no pudo con ella. #WALBEL #WCQ #Mundial2026 pic.twitter.com/6caTT0HHIk (@BethFisherSport)
