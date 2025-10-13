Με double double η πρώτη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο σε ματς προετοιμασίας για τους Μπακς - Νίκησαν 127-121 τους Μπουλς
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς Σικάγο Μπουλς

Ο Έλληνας σταρ στην πρώτη εμφάνισή του στην preseason έμεινε 21 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ

Προετοιμάζεται για τα επίσημα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση. Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 127-121 των Σικάγο Μπουλς σε ματς της preseason και ο Greek Freak τους οδήγησε στη νίκη χωρίς να φορτσάρει.

Ο Έλληνας σταρ στην πρώτη εμφάνισή του στην preseason έμεινε 21 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 6/10 δίποντα και 1/2 βολές. Πρώτοι σκόρερ για τα ελάφια ο Κούζμα και ο Τέρνερ που είχαν από 19 πόντους.



Από την πλευρά των ηττημένων 22 πόντους είχε ο Ντοσούνμου και στους 19 σταμάτησε ο Μπουζέλις. Στο τρίτο δεκάλεπτο το σκορ ήταν 102-93 υπέρ των Μπακς, οι οποίοι άντεξαν μέχρι το τέλος για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα.

Με 20/48 τρίποντα σούταραν οι Μπακς στο ματς, ενώ οι Μπουλς τα έσπασαν με 11/41 κάτι που έκανε και τη διαφορά στο τέλος.

Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks Full Game Highlights - October 12, 2025 | NBA Preseason


Πηγή: gazzetta.gr

