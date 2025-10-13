H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Με double double η πρώτη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο σε ματς προετοιμασίας για τους Μπακς - Νίκησαν 127-121 τους Μπουλς
Με double double η πρώτη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο σε ματς προετοιμασίας για τους Μπακς - Νίκησαν 127-121 τους Μπουλς
Ο Έλληνας σταρ στην πρώτη εμφάνισή του στην preseason έμεινε 21 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ
Προετοιμάζεται για τα επίσημα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση. Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 127-121 των Σικάγο Μπουλς σε ματς της preseason και ο Greek Freak τους οδήγησε στη νίκη χωρίς να φορτσάρει.
Ο Έλληνας σταρ στην πρώτη εμφάνισή του στην preseason έμεινε 21 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 6/10 δίποντα και 1/2 βολές. Πρώτοι σκόρερ για τα ελάφια ο Κούζμα και ο Τέρνερ που είχαν από 19 πόντους.
Από την πλευρά των ηττημένων 22 πόντους είχε ο Ντοσούνμου και στους 19 σταμάτησε ο Μπουζέλις. Στο τρίτο δεκάλεπτο το σκορ ήταν 102-93 υπέρ των Μπακς, οι οποίοι άντεξαν μέχρι το τέλος για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα.
Με 20/48 τρίποντα σούταραν οι Μπακς στο ματς, ενώ οι Μπουλς τα έσπασαν με 11/41 κάτι που έκανε και τη διαφορά στο τέλος.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο Έλληνας σταρ στην πρώτη εμφάνισή του στην preseason έμεινε 21 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 6/10 δίποντα και 1/2 βολές. Πρώτοι σκόρερ για τα ελάφια ο Κούζμα και ο Τέρνερ που είχαν από 19 πόντους.
Giannis with a quick double-double in his preseason debut.— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 13, 2025
13 PTS | 10 REB | 3 AST | 60% FG pic.twitter.com/HZ2qIQtnjb
Από την πλευρά των ηττημένων 22 πόντους είχε ο Ντοσούνμου και στους 19 σταμάτησε ο Μπουζέλις. Στο τρίτο δεκάλεπτο το σκορ ήταν 102-93 υπέρ των Μπακς, οι οποίοι άντεξαν μέχρι το τέλος για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα.
Με 20/48 τρίποντα σούταραν οι Μπακς στο ματς, ενώ οι Μπουλς τα έσπασαν με 11/41 κάτι που έκανε και τη διαφορά στο τέλος.
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί αποφάσισε ο Μητσοτάκης η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη να περάσει στο υπ. Εθνικής Άμυνας - Τα μηνύματα που στέλνει
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Γιατί αποφάσισε ο Μητσοτάκης η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη να περάσει στο υπ. Εθνικής Άμυνας - Τα μηνύματα που στέλνει
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα