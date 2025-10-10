«Πυρά» Μπάρκλεϊ κατά Αντετοκούνμπο: Είναι κρίμα να σκέφτεται να φύγει, μακάρι να με αγαπούσαν και εμένα όπως οι Μπακς τον Γιάννη

Είναι κρίμα που (σ.σ. ο Γιάννης Αντετοκούνμπο) νιώθει ότι δικαιούται να κερδίζει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Όλοι θέλουν να κερδίζουν το πρωτάθλημα. Αλλά οι Μπακς έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν. Είναι απογοητευτικό για μένα, να τον ακούω να σκέφτεται κάτι σαν: “Αν δεν κερδίσουμε πρωτάθλημα φέτος, θέλω να φύγω από εδώ”. Μισώ να το ακούω αυτό

Ως μεγάλος παίκτης, θα πρέπει να νιώθεις ότι είμαι μεγάλος παίκτης. Αν έχω βοήθεια, θα κερδίσουμε

Και πρέπει να δώσεις τα εύσημα στους Μιλγουόκι Μπακς. Μακάρι κάποιος να με αγαπούσε όσο αγαπούν οι Μπακς τον Γιάννη. Πραγματικά. Πήγαν και του πήραν, την Ντέιμ Λίλαρντ. Βγήκαν έξω και του πήραν, τον Μάιλς Τέρνερ. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να προσπαθήσουν να κάνουν τους Μπακς να κερδίζουν ξανά. Οπότε η ιδέα ότι δεν νιώθει ότι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους; Φίλε, έχουν κάνει τα πάντα. Σοβαρά, θέλω κάποιον να με αγαπάει όσο αγαπούν οι Μπακς τον Γιάννη. Το εννοώ

«Έδωσε ο ίδιος την απάντηση: Είπε 6 ή 7 μήνες. Δεν έβγαλε από το... πουθενά αυτό τον αριθμό. Η λίγκα προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς. Δεν είναι προσβολή, είναι η πραγματικότητα. Το ακούς στις ίδιες τις λέξεις και τις πράξεις του Γιάννη ότι το σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού του».Το τι ακριβώς ισχύει ή τι θα γίνει στο μέλλον θα το μάθουμε. Απλά στον μαγικό κόσμο του NBA όλοι ασχολούνται με το μέλλον του Γιάννη με τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ να του κάνει... επίθεση και να τον «κράζει» για τον τρόπο που σκέφτεται.» είπε ο Μπάρκλεϊ στο ESPN.».» συμπλήρωσε ο σπουδαίος άσος.