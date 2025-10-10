«Πυρά» Μπάρκλεϊ κατά Αντετοκούνμπο: Είναι κρίμα να σκέφτεται να φύγει, μακάρι να με αγαπούσαν και εμένα όπως οι Μπακς τον Γιάννη
Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ σχολίασε στο ESPN τα σενάρια που θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει στο μυαλό του την αποχώρηση από τους Μπακς
Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει και πάλι μια κουβέντα για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη λίγκα.
Το ESPN έγραψε για ανταλλαγή των Μπακς με τους Νικς και ο ίδιος σημείωσε: «Είμαι αφοσιωμένος στους Μπακς. Τώρα, αν σε έξι, επτά μήνες, αλλάξω γνώμη, νομίζω ότι αυτό είναι ανθρώπινο. Έχεις το δικαίωμα να πάρεις όποια απόφαση θέλεις, αλλά εγώ είμαι αφοσιωμένος. Είμαι αφοσιωμένος σε αυτή την ομάδα. Είμαι αφοσιωμένος σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το προπονητικό επιτελείο και στον εαυτό μου».
Λίγες ώρες μετά ο γνωστός ρεπόρτερ του NBA, Μπράιαν Ουίντχορστ, σημείωνε: «Έδωσε ο ίδιος την απάντηση: Είπε 6 ή 7 μήνες. Δεν έβγαλε από το... πουθενά αυτό τον αριθμό. Η λίγκα προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς. Δεν είναι προσβολή, είναι η πραγματικότητα. Το ακούς στις ίδιες τις λέξεις και τις πράξεις του Γιάννη ότι το σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού του».
Το τι ακριβώς ισχύει ή τι θα γίνει στο μέλλον θα το μάθουμε. Απλά στον μαγικό κόσμο του NBA όλοι ασχολούνται με το μέλλον του Γιάννη με τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ να του κάνει... επίθεση και να τον «κράζει» για τον τρόπο που σκέφτεται.
«Είναι κρίμα που (σ.σ. ο Γιάννης Αντετοκούνμπο) νιώθει ότι δικαιούται να κερδίζει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Όλοι θέλουν να κερδίζουν το πρωτάθλημα. Αλλά οι Μπακς έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν. Είναι απογοητευτικό για μένα, να τον ακούω να σκέφτεται κάτι σαν: “Αν δεν κερδίσουμε πρωτάθλημα φέτος, θέλω να φύγω από εδώ”. Μισώ να το ακούω αυτό» είπε ο Μπάρκλεϊ στο ESPN.
«Ως μεγάλος παίκτης, θα πρέπει να νιώθεις ότι είμαι μεγάλος παίκτης. Αν έχω βοήθεια, θα κερδίσουμε». Και πρέπει να δώσεις τα εύσημα στους Μιλγουόκι Μπακς. Μακάρι κάποιος να με αγαπούσε όσο αγαπούν οι Μπακς τον Γιάννη. Πραγματικά. Πήγαν και του πήραν, την Ντέιμ Λίλαρντ. Βγήκαν έξω και του πήραν, τον Μάιλς Τέρνερ. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να προσπαθήσουν να κάνουν τους Μπακς να κερδίζουν ξανά. Οπότε η ιδέα ότι δεν νιώθει ότι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους; Φίλε, έχουν κάνει τα πάντα. Σοβαρά, θέλω κάποιον να με αγαπάει όσο αγαπούν οι Μπακς τον Γιάννη. Το εννοώ» συμπλήρωσε ο σπουδαίος άσος.
Charles Barkley calls out Giannis & defends the Bucks— NBACentral (@TheDunkCentral) October 9, 2025
"These guys, they feel like they're entitled to play for the championship every year. ... Everybody wants to win a championship, but the Bucks have done everything they possibly could."
(@ESPNNBA)
pic.twitter.com/PtZAshVkWV
