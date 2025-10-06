Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Κόντρα ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Εθνική Γαλλίας για τον τραυματισμό του Μπαρκολά
Κόντρα ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Εθνική Γαλλίας για τον τραυματισμό του Μπαρκολά
Ο γαλλικός σύλλογος αμφισβητεί δημόσια την ανακοίνωση περί «χρόνιας κάκωσης» του παίκτη, που τον έθεσε εκτός αποστολής
UPD:
Η Παρί Σεν Ζερμέν υποστήριξε τη Δευτέρα (6/10) ότι οι πληροφορίες που δημοσιοποίησε η εθνική ομάδα της Γαλλίας σχετικά με τη «χρόνια κάκωση» του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος τέθηκε εκτός αποστολής «...δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στα ιατρικά δεδομένα του συλλόγου», αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση που είχε ήδη ξεσπάσει στο προηγούμενο παράθυρο για τη συνεργασία ανάμεσα στα ιατρικά επιτελεία της Παρί και των «μπλε».
«Οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε αυτό το δελτίο Τύπου δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα από όσα έχουν γνωστοποιηθεί από τις ιατρικές ομάδες της Παρί Σεν Ζερμέν», ανέφερε ο σύλλογος το βράδυ της Δευτέρας (6/10).
Σύμφωνα με την Παρί, την παραμονή της συγκέντρωσης η ομάδα είχε αποστείλει στην εθνική Γαλλίας πλήρη ιατρική αναφορά για τον Μπαρκόλα «στην οποία δεν υπήρχε καμία αναφορά σε χρόνια κάκωση» μετά τον αγώνα με την Αταλάντα στις 17 Σεπτεμβρίου.
Η Παρί τόνισε επίσης «ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το ιατρικό απόρρητο, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων πλευρών».
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η εθνική Γαλλίας είχε ανακοινώσει ότι ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά τίθεται εκτός αποστολής για τους δύο προσεχείς αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 απέναντι σε Αζερμπαϊτζάν και Ισλανδία, με αντικαταστάτη τον Φλοριάν Τοβέν.
«Μετά από εξέταση από τον γιατρό της εθνικής Γαλλίας, Φρανκ Λε Γκαλ, διαπιστώθηκε ότι ο Μπαρκολά παρουσιάζει χρόνια κάκωση στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο από τον αγώνα του Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν με την Αταλάντα (4-0)», είχε αναφέρει η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FFF).
Σύμφωνα με το περιβάλλον του παίκτη, ο Μπαρκολά ταλαιπωρείται από μυϊκή κόπωση στον μηρό, κάτι που τον είχε θέσει εκτός δράσης στο ντέρμπι με τη Μαρσέιγ (ήττα 1-0) στις 22 Σεπτεμβρίου στο «Βελοντρόμ». Στη συνέχεια, όμως, επέστρεψε κανονικά, αγωνίστηκε στα επόμενα παιχνίδια και έπαιξε περίπου μία ώρα την Κυριακή στη Λιλ (1-1) χωρίς να δείξει ενόχληση.
Η ανταλλαγή αυτών των ανακοινώσεων έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το τεταμένο κλίμα του Σεπτεμβρίου, όταν η Παρί είχε επικρίνει το επιτελείο της εθνικής Γαλλίας για τους τραυματισμούς των Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ κατά τη διάρκεια εκείνης της διεθνούς διακοπής.
Στην εθνική Ελπίδων, ο μέσος της Παρί Σένι Μαγιούλου -ο οποίος επίσης αγωνίστηκε ως βασικός το βράδυ της Κυριακής στη Λιλ- τέθηκε εκτός του καμπ λόγω τραυματισμού στον αριστερό μηρό, όπως ανέφερε η ανακοίνωση της FFF.
Ειδήσεις σήμερα:
Άμεση ανάλυση: Γιατί έσπευσε να... πέσει στη θάλασσα ο Τσίπρας - Σε ποιους ρίχνει γέφυρες, ποιους θέλει να προλάβει
Aρειος Πάγος: Αν ο πατέρας δεν δίνει διατροφή, θα πληρώνουν ο παππούς και η γιαγιά
Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε κυψέλες μελισσοκόμου - Δείτε βίντεο
«Οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε αυτό το δελτίο Τύπου δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα από όσα έχουν γνωστοποιηθεί από τις ιατρικές ομάδες της Παρί Σεν Ζερμέν», ανέφερε ο σύλλογος το βράδυ της Δευτέρας (6/10).
Σύμφωνα με την Παρί, την παραμονή της συγκέντρωσης η ομάδα είχε αποστείλει στην εθνική Γαλλίας πλήρη ιατρική αναφορά για τον Μπαρκόλα «στην οποία δεν υπήρχε καμία αναφορά σε χρόνια κάκωση» μετά τον αγώνα με την Αταλάντα στις 17 Σεπτεμβρίου.
Η Παρί τόνισε επίσης «ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το ιατρικό απόρρητο, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων πλευρών».
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η εθνική Γαλλίας είχε ανακοινώσει ότι ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά τίθεται εκτός αποστολής για τους δύο προσεχείς αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 απέναντι σε Αζερμπαϊτζάν και Ισλανδία, με αντικαταστάτη τον Φλοριάν Τοβέν.
«Μετά από εξέταση από τον γιατρό της εθνικής Γαλλίας, Φρανκ Λε Γκαλ, διαπιστώθηκε ότι ο Μπαρκολά παρουσιάζει χρόνια κάκωση στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο από τον αγώνα του Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν με την Αταλάντα (4-0)», είχε αναφέρει η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FFF).
Σύμφωνα με το περιβάλλον του παίκτη, ο Μπαρκολά ταλαιπωρείται από μυϊκή κόπωση στον μηρό, κάτι που τον είχε θέσει εκτός δράσης στο ντέρμπι με τη Μαρσέιγ (ήττα 1-0) στις 22 Σεπτεμβρίου στο «Βελοντρόμ». Στη συνέχεια, όμως, επέστρεψε κανονικά, αγωνίστηκε στα επόμενα παιχνίδια και έπαιξε περίπου μία ώρα την Κυριακή στη Λιλ (1-1) χωρίς να δείξει ενόχληση.
Η ανταλλαγή αυτών των ανακοινώσεων έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το τεταμένο κλίμα του Σεπτεμβρίου, όταν η Παρί είχε επικρίνει το επιτελείο της εθνικής Γαλλίας για τους τραυματισμούς των Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ κατά τη διάρκεια εκείνης της διεθνούς διακοπής.
Στην εθνική Ελπίδων, ο μέσος της Παρί Σένι Μαγιούλου -ο οποίος επίσης αγωνίστηκε ως βασικός το βράδυ της Κυριακής στη Λιλ- τέθηκε εκτός του καμπ λόγω τραυματισμού στον αριστερό μηρό, όπως ανέφερε η ανακοίνωση της FFF.
Ειδήσεις σήμερα:
Άμεση ανάλυση: Γιατί έσπευσε να... πέσει στη θάλασσα ο Τσίπρας - Σε ποιους ρίχνει γέφυρες, ποιους θέλει να προλάβει
Aρειος Πάγος: Αν ο πατέρας δεν δίνει διατροφή, θα πληρώνουν ο παππούς και η γιαγιά
Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε κυψέλες μελισσοκόμου - Δείτε βίντεο
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα