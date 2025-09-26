Πονοκέφαλος για τον Χάνσι Φλικ: Εκτός δράσης για 3 εβδομάδες ο Ραφίνια

Κακά μαντάτα και στη θέση του τερματοφύλακα για τον Φλικ, έχασε το Τζοάν Γκαρθία με ρήξη μηνίσκου και θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες