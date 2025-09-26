Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Πονοκέφαλος για τον Χάνσι Φλικ: Εκτός δράσης για 3 εβδομάδες ο Ραφίνια
Πονοκέφαλος για τον Χάνσι Φλικ: Εκτός δράσης για 3 εβδομάδες ο Ραφίνια
Κακά μαντάτα και στη θέση του τερματοφύλακα για τον Φλικ, έχασε το Τζοάν Γκαρθία με ρήξη μηνίσκου και θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες
Πάνω που η Μπαρτσελόνα είπε φτου ξελευθερία με την επιστροφή του Λαμίν Γιαμάλ στη δράση, τώρα ένας άλλος σταρ της τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό.
Ο λόγος για τον Ραφίνια, ο οποίος υπέστη θλάση στον δικέφαλο μηριαίο και ο χρόνος αποκατάστασής του υπολογίζεται από την Μπαρτσελόνα στις 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση ο Βραζιλιάνος να χάσει το ματς με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League, αλλά και το «κλάσικο» της 26ης Οκτωβρίου.
Λίγο νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής ο Χάνσι Φλικ είχε να και άλλα κακά μαντάτα. Ο Τζοάν Γκαρθία, νέο απόκτημα στη θέση του γκολκίπερ, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.
Το διάστημα της αποθεραπείας του κυμαίνεται ανάμεσα στις 4 και τις 6 εβδομάδες, με τον Χάνζι Φλικ να πηγαίνει όπως και πέρσι στην λύση του έμπειρου Βόιτσιεχ Σέζνι.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Ο λόγος για τον Ραφίνια, ο οποίος υπέστη θλάση στον δικέφαλο μηριαίο και ο χρόνος αποκατάστασής του υπολογίζεται από την Μπαρτσελόνα στις 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση ο Βραζιλιάνος να χάσει το ματς με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League, αλλά και το «κλάσικο» της 26ης Οκτωβρίου.
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025
Player Raphinha has an injury to the middle third of the femoral biceps in his right thigh. The estimated recovery time is around 3 weeks. pic.twitter.com/wZQn96p9l4
Λίγο νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής ο Χάνσι Φλικ είχε να και άλλα κακά μαντάτα. Ο Τζοάν Γκαρθία, νέο απόκτημα στη θέση του γκολκίπερ, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.
Το διάστημα της αποθεραπείας του κυμαίνεται ανάμεσα στις 4 και τις 6 εβδομάδες, με τον Χάνζι Φλικ να πηγαίνει όπως και πέρσι στην λύση του έμπειρου Βόιτσιεχ Σέζνι.
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025
Player Joan Garcia has suffered a tear of the internal meniscus in his left knee.
Tomorrow, he will undergo arthroscopic surgery performed by Dr. Joan Carles Monllau.
The estimated recovery time is between 4 and 6 weeks, depending on his progress. pic.twitter.com/cGRzVuRuaE
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα