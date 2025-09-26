Πονοκέφαλος για τον Χάνσι Φλικ: Εκτός δράσης για 3 εβδομάδες ο Ραφίνια
Τζοάν Γκαρθία Ραφίνια Μπαρτσελόνα Χάνσι Φλικ Ολυμπιακός

Πονοκέφαλος για τον Χάνσι Φλικ: Εκτός δράσης για 3 εβδομάδες ο Ραφίνια

Κακά μαντάτα και στη θέση του τερματοφύλακα για τον Φλικ, έχασε το Τζοάν Γκαρθία με ρήξη μηνίσκου και θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες

Πονοκέφαλος για τον Χάνσι Φλικ: Εκτός δράσης για 3 εβδομάδες ο Ραφίνια
Πάνω που η Μπαρτσελόνα είπε φτου ξελευθερία με την επιστροφή του Λαμίν Γιαμάλ στη δράση, τώρα ένας άλλος σταρ της τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό. 

Ο λόγος για τον Ραφίνια, ο οποίος υπέστη θλάση στον δικέφαλο μηριαίο και ο χρόνος αποκατάστασής του υπολογίζεται από την Μπαρτσελόνα στις 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση ο Βραζιλιάνος να χάσει το ματς με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League, αλλά και το «κλάσικο» της 26ης Οκτωβρίου. 


Λίγο νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής ο Χάνσι Φλικ είχε να και άλλα κακά μαντάτα. Ο Τζοάν Γκαρθία, νέο απόκτημα στη θέση του γκολκίπερ, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Το διάστημα της αποθεραπείας του κυμαίνεται ανάμεσα στις 4 και τις 6 εβδομάδες, με τον Χάνζι Φλικ να πηγαίνει όπως και πέρσι στην λύση του έμπειρου Βόιτσιεχ Σέζνι.


