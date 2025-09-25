Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Παπανικολάου, Βεζένκοφ και ΜακΚίσικ αποκάλυψαν τους αγαπημένους τους παίκτες από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό - Βίντεο
H Euroleague αρχίζει με ποδοσφαιρικές ερωτήσεις για τον μπασκετικό Ολυμπιακό
Η Euroleague αρχίζει την Τρίτη αλλά στον μπασκετικό Ολυμπιακό κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποδοσφαιρικές ερωτήσεις.
Ο Κώστας Παπανικολάου, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ κλήθηκαν από τη Euroleague να αποκαλύψουν τον αγαπημένο τους παίκτη από την ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού.
Ο αρχηγός Παπανικολάου επέλεξε τον κάπτεν Παναγιώτη Ρέτσο, ο Σάσα Βεζένκοφ είπε τον «φονιά» Ελ Κααμπί και ο Σακίλ ΜακΚίσικ τον φίλο του Ροντινέι.
