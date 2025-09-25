Παπανικολάου, Βεζένκοφ και ΜακΚίσικ αποκάλυψαν τους αγαπημένους τους παίκτες από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό - Βίντεο
Η Euroleague αρχίζει την Τρίτη αλλά στον μπασκετικό Ολυμπιακό κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποδοσφαιρικές ερωτήσεις. 

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ κλήθηκαν από τη Euroleague να αποκαλύψουν τον αγαπημένο τους παίκτη από την ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. 

Ο αρχηγός Παπανικολάου επέλεξε τον κάπτεν Παναγιώτη Ρέτσο, ο Σάσα Βεζένκοφ είπε τον «φονιά» Ελ Κααμπί και ο Σακίλ ΜακΚίσικ τον φίλο του Ροντινέι. 





