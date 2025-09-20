Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Η Μπάγερν με χατ τρικ του Κέιν πέρασε εύκολα με 4-1 από την έδρα της Χόφενχαϊμ - Δείτε βίντεο
Η Μπάγερν με χατ τρικ του Κέιν πέρασε εύκολα με 4-1 από την έδρα της Χόφενχαϊμ - Δείτε βίντεο
Οι Βαυαροί έκαναν το 4χ4 στη Bundesliga με τον ασταμάτητο Χάρι Κέιν να κάνει χατ τρικ σε μισή ώρα - Πρώτη νίκη για το Αμβούργο, μεγάλα διπλά για Μάιντς, Φράιμπουργκ
Επτά επίσημους αγώνες έχει δώσει μέχρι στιγμής η Μπάγερν Μονάχου (τέσσερις στη Bundesliga, έναν στο Κύπελλο, ένα στο Super Cup Γερμανίας και έναν στο Champions League) όπου μετρά ισάριθμες νίκες και πλέον έχει φτάσει στα 26 γκολ (μέσος όρος 4.75 γκολ ανά αγώνα!).
Οι Βαυαροί φιλοδώρησαν με τέσσερα γκολ την Χόφενχαϊμ, με τους γηπεδούχους πάντως στο πρώτο ημίχρονο να είναι καλύτεροι, να έχουν ευκαιρίες για να προηγηθούν, αλλά αφού δεν τα κατάφεραν στο 44' ο Κέιν (που έχει 13 γκολ ενώ έχει συμμετοχή σε 16 γκολ των Βαυαρών) μετά από εκτέλεση κόρνερ πέτυχε το 0-1.
Στο 47' ο Άγγλος εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που δόθηκε για χέρι και όλα είχαν απλοποιηθεί με τον Κέιν να φτάνει στο χατ τρικ στο 77' μετά το νέο πέναλτι που δόθηκε για ανατροπή του Ολίσε, για να ακολουθήσουν τα γκολ των Τσουφάλ (1-3 στο 82'), Γκνάμπρι (1-4 στο 90').
Την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία μετά από περίπου 7,5 χρόνια πανηγύρισε το Αμβούργο, που επικράτησε 2-1 της Χαϊντενχάιμ και την άφησε τελευταία και χωρίς βαθμό. Πρώτο «τρίποντο» φέτος και για τη Μάιντς, που πέρασε με το εμφατικό 4-1 από το Αουγκσμπουργκ, ενώ με το εξίσου εντυπωσιακό 3-0 νίκησε η Φράιμπουργκ στη Βρέμη τη Βέρντερ. Στο ματς αυτό, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων Νόα Ατουμπόλου νίκησε από τα 11 βήματα τον Σμιντ, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές αποκρούσεις πέναλτι σε αγώνες πρωταθλήματος, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (43΄ Ντεμίροβιτς, 50΄ Ελ Χανούς)
Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ 0-3 (33΄πεν. Γκρίφο, 54΄ Αντάμου, 75΄αυτ. Κουλιμπαλί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 1-4 (83΄ Εσεντε - 14΄ Σάνο, 26΄ Κορ, 60΄ Νέμπελ, 69΄ Ζιμπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 1-4 (82΄ Τσουφάλ - 44΄, 48΄πεν., 77΄πεν. Κέιν, 90+9΄ Γκνάμπρι)
Οι Βαυαροί φιλοδώρησαν με τέσσερα γκολ την Χόφενχαϊμ, με τους γηπεδούχους πάντως στο πρώτο ημίχρονο να είναι καλύτεροι, να έχουν ευκαιρίες για να προηγηθούν, αλλά αφού δεν τα κατάφεραν στο 44' ο Κέιν (που έχει 13 γκολ ενώ έχει συμμετοχή σε 16 γκολ των Βαυαρών) μετά από εκτέλεση κόρνερ πέτυχε το 0-1.
Στο 47' ο Άγγλος εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που δόθηκε για χέρι και όλα είχαν απλοποιηθεί με τον Κέιν να φτάνει στο χατ τρικ στο 77' μετά το νέο πέναλτι που δόθηκε για ανατροπή του Ολίσε, για να ακολουθήσουν τα γκολ των Τσουφάλ (1-3 στο 82'), Γκνάμπρι (1-4 στο 90').
Την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία μετά από περίπου 7,5 χρόνια πανηγύρισε το Αμβούργο, που επικράτησε 2-1 της Χαϊντενχάιμ και την άφησε τελευταία και χωρίς βαθμό. Πρώτο «τρίποντο» φέτος και για τη Μάιντς, που πέρασε με το εμφατικό 4-1 από το Αουγκσμπουργκ, ενώ με το εξίσου εντυπωσιακό 3-0 νίκησε η Φράιμπουργκ στη Βρέμη τη Βέρντερ. Στο ματς αυτό, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων Νόα Ατουμπόλου νίκησε από τα 11 βήματα τον Σμιντ, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές αποκρούσεις πέναλτι σε αγώνες πρωταθλήματος, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (43΄ Ντεμίροβιτς, 50΄ Ελ Χανούς)
Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ 0-3 (33΄πεν. Γκρίφο, 54΄ Αντάμου, 75΄αυτ. Κουλιμπαλί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 1-4 (83΄ Εσεντε - 14΄ Σάνο, 26΄ Κορ, 60΄ Νέμπελ, 69΄ Ζιμπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 1-4 (82΄ Τσουφάλ - 44΄, 48΄πεν., 77΄πεν. Κέιν, 90+9΄ Γκνάμπρι)
Αμβούργο-Χαϊντενχάιμ 2-1 (42΄ Βούσκοβιτς, 59΄ Φιλίπε - 90+3΄ Κέλε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Κολωνία 19:30
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου 21/09
Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ 21/09
Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ 21/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 12
Ντόρτμουντ 7 -3αγ.
Κολωνία 7 -3αγ.
Ζανκτ Πάουλι 7
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 -3αγ.
Φράιμπουργκ 6
Στουτγκάρδη 6
Χοφενχάιμ 6
Λειψία 6 -3αγ.
Βόλφσμπουργκ 5 -3αγ.
Λεβερκούζεν 4 -3αγ.
Μάιντς 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Αμβούργο 4
Άουγκσμπουργκ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3 -3αγ.
Γκλάντμπαχ 1 -3αγ.
Χαϊντενχάιμ 0
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Άγριο ξύλο στο Ρέθυμνο - Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι τα ξημερώματα
Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Γενναιόδωρο φιλοδώρημα από Αμερικανούς τουρίστες στα Κουφονήσια, άφησαν 500 ευρώ σε λογαριασμό 750 ευρώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα