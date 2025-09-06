Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η Serie A γεμίζει «παλιοσειρές» - Μεγάλες δόξες άνω των 30 σε νέα ξεκινήματα
Η Serie A γεμίζει «παλιοσειρές» - Μεγάλες δόξες άνω των 30 σε νέα ξεκινήματα
Από τον Μόντριτς και τον Ντε Μπρόινε, μέχρι τους Ντζέκο, Μοράτα και Ιμόμπιλε – Το ιταλικό πρωτάθλημα προσελκύει παλιές δόξες για εμπειρία και λάμψη
Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος του 2025 επιβεβαίωσε μια τάση που πλέον έχει εδραιωθεί: η Serie A εξακολουθεί να αποτελεί προορισμό για ποδοσφαιριστές άνω των 30 ετών, οι οποίοι αναζητούν συνέχεια στην καριέρα τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, μακριά από την οικονομική υπεροχή της Premier League ή της La Liga.
Συνολικά 25 ποδοσφαιριστές άνω των 30 υπέγραψαν φέτος σε ιταλικούς συλλόγους. Μεγάλα ονόματα όπως οι Λούκα Μόντριτς (Μίλαν), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Νάπολι), Ραούλ Αλμπιόλ (Πίζα), Έντιν Τζέκο (Φιορεντίνα), Τσίρο Ιμόμπιλε (Μπολόνια) και Άλβαρο Μοράτα (Κόμο) θα φορέσουν φέτος τη φανέλα ομάδων της Serie A, αποδεικνύοντας ότι η εμπειρία εξακολουθεί να έχει ζήτηση στο ιταλικό πρωτάθλημα.
Η εμπειρία αντί της νιότης
Η παρουσία αυτών των παικτών δεν είναι τυχαία. Η Serie A, αδυνατώντας να ανταγωνιστεί τα υπέρογκα ποσά που κινούνται στην Αγγλία, επιλέγει να επενδύσει σε ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα και αποδεδειγμένη αξία. Μπορεί να βρίσκονται κοντά στο φινάλε της καριέρας τους, παραμένουν όμως ικανοί να δώσουν λύσεις, να καθοδηγήσουν νεότερους και να κάνουν τη διαφορά σε κρίσιμες στιγμές.
Η «γηραιά σχολή» άλλωστε αποτελεί σχεδόν παράδοση για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Από τον Μάρκο Μπαλότα που έπαιξε με τη Λάτσιο στα 43 του, μέχρι τον Μπουφόν και τον Ιμπραΐμοβιτς που διέπρεψαν λίγο πριν τα 42 και 41 αντίστοιχα, η Serie A έχει συνηθίσει να βλέπει αστέρες να παρατείνουν την καριέρα τους σε αξιοπρεπές επίπεδο.
Οι πιο ηχηρές μετακινήσεις άνω των 30
Νάπολι: Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ίντερ: Μανουέλ Ακαντζί
Μίλαν: Λούκα Μόντριτς, Αντριέν Ραμπιό
Φιορεντίνα: Ρόμπιν Γκόζενς, Έντιν Τζέκο
Συνολικά 25 ποδοσφαιριστές άνω των 30 υπέγραψαν φέτος σε ιταλικούς συλλόγους. Μεγάλα ονόματα όπως οι Λούκα Μόντριτς (Μίλαν), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Νάπολι), Ραούλ Αλμπιόλ (Πίζα), Έντιν Τζέκο (Φιορεντίνα), Τσίρο Ιμόμπιλε (Μπολόνια) και Άλβαρο Μοράτα (Κόμο) θα φορέσουν φέτος τη φανέλα ομάδων της Serie A, αποδεικνύοντας ότι η εμπειρία εξακολουθεί να έχει ζήτηση στο ιταλικό πρωτάθλημα.
KING KEV IS HERE 👑— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 12, 2025
💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeKevin pic.twitter.com/7lh3BDGues
It’s official: Luka Modrić is Rossonero ❤️🖤— AC Milan (@acmilan) July 14, 2025
#WelcomeModrić pic.twitter.com/ur2atXySas
Η εμπειρία αντί της νιότης
Η παρουσία αυτών των παικτών δεν είναι τυχαία. Η Serie A, αδυνατώντας να ανταγωνιστεί τα υπέρογκα ποσά που κινούνται στην Αγγλία, επιλέγει να επενδύσει σε ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα και αποδεδειγμένη αξία. Μπορεί να βρίσκονται κοντά στο φινάλε της καριέρας τους, παραμένουν όμως ικανοί να δώσουν λύσεις, να καθοδηγήσουν νεότερους και να κάνουν τη διαφορά σε κρίσιμες στιγμές.
Η «γηραιά σχολή» άλλωστε αποτελεί σχεδόν παράδοση για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Από τον Μάρκο Μπαλότα που έπαιξε με τη Λάτσιο στα 43 του, μέχρι τον Μπουφόν και τον Ιμπραΐμοβιτς που διέπρεψαν λίγο πριν τα 42 και 41 αντίστοιχα, η Serie A έχει συνηθίσει να βλέπει αστέρες να παρατείνουν την καριέρα τους σε αξιοπρεπές επίπεδο.
Οι πιο ηχηρές μετακινήσεις άνω των 30
Νάπολι: Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ίντερ: Μανουέλ Ακαντζί
Μίλαν: Λούκα Μόντριτς, Αντριέν Ραμπιό
Φιορεντίνα: Ρόμπιν Γκόζενς, Έντιν Τζέκο
Λάτσιο: Σαμουέλ Ζιγκό
Μπολόνια: Φεντερίκο Μπερναρντέσκι, Τσίρο Ιμόμπιλε
Κόμο: Άλβαρο Μοράτα, Ντιέγκο Κάρλος
Σασουόλο: Νεμάνια Μάτιτς
Πίζα: Χουάν Κουαδράδο, Ραούλ Αλμπιόλ
Κρεμονέζε: Τζέιμι Βάρντι
Ένα πρωτάθλημα με χαρακτήρα
Οι νέες αφίξεις χωρίζονται ανάμεσα σε όσους αγωνίζονται για πρώτη φορά στην Ιταλία, όπως ο Μόντριτς, και σε όσους επιστρέφουν με νέα φανέλα, όπως ο Ιμόμπιλε ή ο Τζέκο. Κάποιοι άλλοι συνεχίζουν στη Serie A αλλάζουν απλώς σύλλογο, όπως ο Τζιοβάνι Σιμεόνε ή ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι.
Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτοί οι ποδοσφαιριστές μπορούν να αντέξουν σε ρυθμούς απαιτητικούς και σε μια σεζόν γεμάτη υποχρεώσεις. Θα μπορέσει ο Μόντριτς να μαγνητίσει ακόμη σε ένα βαρύ πρωτάθλημα; Θα ξαναβρεί ο Ντε Μπρόινε τη λάμψη του μετά τα προβλήματα τραυματισμών; Μπορεί ο 38χρονος Τζέιμι Βάρντι να αφήσει το στίγμα του στην Κρεμονέζε;
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Μπολόνια: Φεντερίκο Μπερναρντέσκι, Τσίρο Ιμόμπιλε
Κόμο: Άλβαρο Μοράτα, Ντιέγκο Κάρλος
Σασουόλο: Νεμάνια Μάτιτς
Πίζα: Χουάν Κουαδράδο, Ραούλ Αλμπιόλ
Κρεμονέζε: Τζέιμι Βάρντι
Ένα πρωτάθλημα με χαρακτήρα
Οι νέες αφίξεις χωρίζονται ανάμεσα σε όσους αγωνίζονται για πρώτη φορά στην Ιταλία, όπως ο Μόντριτς, και σε όσους επιστρέφουν με νέα φανέλα, όπως ο Ιμόμπιλε ή ο Τζέκο. Κάποιοι άλλοι συνεχίζουν στη Serie A αλλάζουν απλώς σύλλογο, όπως ο Τζιοβάνι Σιμεόνε ή ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι.
Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτοί οι ποδοσφαιριστές μπορούν να αντέξουν σε ρυθμούς απαιτητικούς και σε μια σεζόν γεμάτη υποχρεώσεις. Θα μπορέσει ο Μόντριτς να μαγνητίσει ακόμη σε ένα βαρύ πρωτάθλημα; Θα ξαναβρεί ο Ντε Μπρόινε τη λάμψη του μετά τα προβλήματα τραυματισμών; Μπορεί ο 38χρονος Τζέιμι Βάρντι να αφήσει το στίγμα του στην Κρεμονέζε;
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα