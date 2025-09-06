Η Serie A γεμίζει «παλιοσειρές» - Μεγάλες δόξες άνω των 30 σε νέα ξεκινήματα

Λάτσιο: Σαμουέλ ΖιγκόΜπολόνια: Φεντερίκο Μπερναρντέσκι, Τσίρο ΙμόμπιλεΚόμο: Άλβαρο Μοράτα, Ντιέγκο ΚάρλοςΣασουόλο: Νεμάνια ΜάτιτςΠίζα: Χουάν Κουαδράδο, Ραούλ ΑλμπιόλΚρεμονέζε: Τζέιμι ΒάρντιΟι νέες αφίξεις χωρίζονται ανάμεσα σε όσους αγωνίζονται για πρώτη φορά στην Ιταλία, όπως ο Μόντριτς, και σε όσους επιστρέφουν με νέα φανέλα, όπως ο Ιμόμπιλε ή ο Τζέκο. Κάποιοι άλλοι συνεχίζουν στη Serie A αλλάζουν απλώς σύλλογο, όπως ο Τζιοβάνι Σιμεόνε ή ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι.Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτοί οι ποδοσφαιριστές μπορούν να αντέξουν σε ρυθμούς απαιτητικούς και σε μια σεζόν γεμάτη υποχρεώσεις. Θα μπορέσει ο Μόντριτς να μαγνητίσει ακόμη σε ένα βαρύ πρωτάθλημα; Θα ξαναβρεί ο Ντε Μπρόινε τη λάμψη του μετά τα προβλήματα τραυματισμών; Μπορεί ο 38χρονος Τζέιμι Βάρντι να αφήσει το στίγμα του στην Κρεμονέζε;