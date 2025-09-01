Σέρχιο Ράμος: Κυκλοφόρησε νοσταλγικό τραγούδι για τη Ρεάλ Μαδρίτης με αιχμές κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ - Βίντεο
Ο Σέρχιο Ράμος έχει απασχολήσει πολλές φορές την κοινή γνώμη όχι μόνο για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά και για την προσωπική του ζωή. 

Αυτή τη στιγμή βγάζει το «ψωμί» του στο Μεξικό και στην Μοντερέι, με τους όρους υπογραφής του συμβολαίου να είναι αρκετά εκκεντρικοί. 

Ο 39χρονος Ισπανός όμως δεν έχει ξεχάσει τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και φαίνεται να έχει πληγωθεί από τον τρόπο που του φέρθηκε ο Φλορεντίνο Πέρεθ στο «αντίο» του. 

Ο Ράμος το καλοκαίρι του 2021 ήθελε να ανανεώσει στη Ρεάλ για ακόμα 3 χρόνια με τις ίδιες απολαβές που είχε και το προηγούμενο συμβόλαιο, με τη διοίκηση της «βασίλισσας» να προτιμάει να ανανεώσει τον Ισπανό σταρ για ένα χρόνο με μειωμένες απολαβές. 

Ο Ισπανός δεν το δέχθηκε αυτό και αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όχι και με τον καλύτερο τρόπο. 

Στον Ράμος φαίνεται ότι έχει παραμείνει μία πληγή που δεν έχει επουλωθεί από τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε από την ομάδα και τέσσερα χρόνια μετά ήρθε να... απαντήσει με τραγούδι στο οποίο εκτινάσσει βέλη εναντίον του Πέρεθ. 


Ο Ράμος είχε ασχοληθεί και παλαιότερα με το τραγούδι, κάνοντας συνεργασίες με διάφορες ισπανικές μπάντες και καλλιτέχνες. Αυτή τη φορά πήρε τη σκυτάλη μόνος του και το αποτέλεσμα είναι αιχμηρό.

Το τραγούδι ονομάζεται Κυβέλη (Cibeles), έτσι ονομάζεται η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, εκεί όπου η Ρεάλ, έκανε παρέλαση μετά τα τρόπαια που κατακτούσε, εκεί όπου ο Ράμος έχει ζήσει αξέχαστες στιγμές. 

Ο Ισπανός παρομοιάζει μία τοξική σχέση που δεν πάει καλά, με τη σχέση που είχε τόσα χρόνια με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και κατ' επέκταση τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ράμος δεν το κρύβει και ιδιαίτερα ότι το κομμάτι αναφέρεται στη Βασίλισσα, καθώς στο κλιπ του τραγουδιού, φαίνεται ο ίδιος ο 39χρονος να βλέπει εικόνες από το παρελθόν που έχει περάσει με τους «μερέγχες» με νοσταλγικό βλέμμα.

Sergio Ramos - CIBELES (Official Video)


Παρακάτω οι στίχοι του τραγουδιού:

Υπάρχουν πράγματα που δεν σου είπα

Αυτό ακόμα με πονάει

Δεν ήθελα ποτέ να φύγω

Μου ζήτησες να πετάξω

Ουοχοχό

Μου ζήτησες να πετάξω

Χμμμ

Με ρώτησες

Θα σκότωνα για σένα

Σ' αγαπούσα και σε προστάτευα

Αλλά δεν ήταν μέσα μου

Μου ζήτησες να πετάξω

Ντύθηκα γκαλά

Σου έδωσα αίμα και ιδρώτα

Σε απόλαυσα και σε υπέφερα

Ελπίζω να είσαι καλά

Αν και νιώθω άσχημα χωρίς εσένα

Δόξα τω Θεώ που έφυγα.

Επειδή δεν μου φέρθηκες το ίδιο

Με αγάπησες και σε αγάπησα

Αλλά πάντα κάποιος δίνει περισσότερα

Όλα ήταν όπως τα ονειρευόμουν

Μέχρι που ήρθε η ώρα να ξυπνήσω

Σου έβαλα στέμματα

Μου έδωσες φτερά

Δεν ήξερα ότι ήταν απλώς για να με διώξουν

Και σε κοιτάζω τώρα

Είσαι ακόμα το ίδιο όμορφη

Ότι κανείς δεν είναι απαραίτητος, σε διδάσκει η ζωή

Ένας αγώνας διαρκεί 90

Και σου έδωσα 90 και τρία περισσότερα από όσα περίμενες

Ποτέ δεν κουράστηκα να προσπαθώ

Αυτή η ιστορία ήταν θρύλος

Προτιμώ να πεθάνω όρθιος παρά να ζήσω στα γόνατά μου.

Θα δώσω την καρδιά μου, ακόμα κι αν μου την επιστρέψουν κατεστραμμένη

Με ξέχασες

Με άφησες στην άκρη

Χωρίς να μπορώ να αποφασίσω

Αυτό είναι που με πονάει περισσότερο

Και παρόλο που όλα ήταν έτσι Θα χαιρόμουν πολύ να επιστρέψω.

Μία φορά και έως 1.000

Το ξέρεις, Κυβέλη

