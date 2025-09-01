Σέρχιο Ράμος: Κυκλοφόρησε νοσταλγικό τραγούδι για τη Ρεάλ Μαδρίτης με αιχμές κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ - Βίντεο

Υπάρχουν πράγματα που δεν σου είπαΑυτό ακόμα με πονάειΔεν ήθελα ποτέ να φύγωΜου ζήτησες να πετάξωΟυοχοχόΜου ζήτησες να πετάξωΧμμμΜε ρώτησεςΘα σκότωνα για σέναΣ' αγαπούσα και σε προστάτευαΑλλά δεν ήταν μέσα μουΜου ζήτησες να πετάξωΝτύθηκα γκαλάΣου έδωσα αίμα και ιδρώταΣε απόλαυσα και σε υπέφεραΕλπίζω να είσαι καλάΑν και νιώθω άσχημα χωρίς εσέναΔόξα τω Θεώ που έφυγα.Επειδή δεν μου φέρθηκες το ίδιοΜε αγάπησες και σε αγάπησαΑλλά πάντα κάποιος δίνει περισσότεραΌλα ήταν όπως τα ονειρευόμουνΜέχρι που ήρθε η ώρα να ξυπνήσωΣου έβαλα στέμματαΜου έδωσες φτεράΔεν ήξερα ότι ήταν απλώς για να με διώξουνΚαι σε κοιτάζω τώραΕίσαι ακόμα το ίδιο όμορφηΌτι κανείς δεν είναι απαραίτητος, σε διδάσκει η ζωήΈνας αγώνας διαρκεί 90Και σου έδωσα 90 και τρία περισσότερα από όσα περίμενεςΠοτέ δεν κουράστηκα να προσπαθώΑυτή η ιστορία ήταν θρύλοςΠροτιμώ να πεθάνω όρθιος παρά να ζήσω στα γόνατά μου.Θα δώσω την καρδιά μου, ακόμα κι αν μου την επιστρέψουν κατεστραμμένηΜε ξέχασεςΜε άφησες στην άκρηΧωρίς να μπορώ να αποφασίσωΑυτό είναι που με πονάει περισσότεροΚαι παρόλο που όλα ήταν έτσι Θα χαιρόμουν πολύ να επιστρέψω.Μία φορά και έως 1.000Το ξέρεις, Κυβέλη

