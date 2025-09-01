Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Σίριλ Ντέσερς: «Στόχος μου να σκοράρω πολλά γκολ και να κερδίσουμε τρόπαια»
Παναθηναϊκός Σίριλ Ντέσερς

Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Σίριλ Ντέσερς: «Στόχος μου να σκοράρω πολλά γκολ και να κερδίσουμε τρόπαια»

Ο 30χρονος Νιγηριανός επιθετικός αφίχθη το «Ελ. Βενιζέλος» τα ξημερώματα της Δευτέρας - Το κόστος της μεταγραφής του από τη Ρέιντζερς αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ

Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Σίριλ Ντέσερς: «Στόχος μου να σκοράρω πολλά γκολ και να κερδίσουμε τρόπαια»
Λίγες ώρες μετά την τελευταία του συμμετοχή με την φανέλα της Ρέιντζερς στο Κυριακάτικο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας με την Σέλτικ, ο Σίριλ Ντέσερς πήρε το αεροπλάνο από την Γλασκώβη και ταξίδεψε για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Νιγηριανός φορ πέρασε ως αλλαγή στο 72ο λεπτό στην θέση του Μιόφσκι με το σκορ να είναι στο 0-0, όμως δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να βρει κάποιο γκολ, με την «λευκή» ισοπαλία να μένει μέχρι το τέλος.

Ο 30χρονος επιθετικός, που έφτασε στην Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέλος» τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/09), στις 2:39 με πτήση από το Λονδίνο και μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο ώστε να ξεκουραστεί και αργότερα μέσα στην ημέρα να περάσει ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά να ανακοινωθεί από τους «πρασίνους».



Το «τριφύλλι» χρειάστηκε να δαπανήσει ένα ποσό μεγαλύτερο από τα 5 εκατ. ευρώ για να πείσει τους «Gers» να τον παραχωρήσουν ενώ αρκετά καλό είναι και το συμβόλαιο που δόθηκε στον ίδιο, με τα οικονομικά δεδομένα να μην έχουν καμία σχέση με τα νούμερα που έπαιρνε στους Σκωτσέζους.




Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς

Γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Έπαιξα απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη Ρέιντζερς. Είδα με τα μάτια μου την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τους οπαδούς και πώς η ομάδα έπαιξε. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Ρέιντζερς προκρίθηκε, καθώς είναι και αυτή πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι ένα μεγάλο κλαμπ, αν δεις την ιστορία του και τι αντιπροσωπεύει».

Για το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού λατρεύουν τους παίκτες που σκοράρουν κατά του Ολυμπιακού, όπως έκανε πέρυσι με τη Ρέιντζερς στο «Καραϊσκάκης»: «Πέρυσι παίξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό με τη Ρέιντζερς στο Europa League. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ήταν ένα ωραίο γκολ. Ελπίζω αυτή να είναι μία καλή αρχή για τη σχέση μου με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τώρα θα παίζω περισσότερο εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτά είναι μεγάλα ματς, ελπίζω ότι θα σκοράρω σε αυτά τα παιχνίδια, στα ντέρμπι, αλλά και στην Ευρώπη».

Για το πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και τους προσωπικούς του στόχους: «Είδα στα ματς που παίξαμε με τον Παναθηναϊκό ότι έκαναν πολλές ευκαιρίες και έφεραν πολλές φορές την μπάλα στην περιοχή. Εκεί είναι η δική μου ποιότητα. Να βρίσκω τις καλές θέσεις στην περιοχή, να απελευθερώνομαι και να σκοράρω. Για εμένα, προσωπικός μου στόχος είναι να σκοράρω πολλά γκολ, αλλά πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε παιχνίδια και τρόπαια. Αυτό μετράει στο τέλος. Βέβαια για να κερδίζεις πρέπει να σκοράρεις και ελπίζω να το κάνει πολύ».

Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Σίριλ Ντέσερς: «Στόχος μου να σκοράρω πολλά γκολ και να κερδίσουμε τρόπαια»


Ποιος είναι ο Ντέσερς

Ο Ντέσερς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Ουντ-Χέφερλε Λέουβεν το 2014 κι έμεινε στο Βέλγιο για ακόμη δύο έτη. Στο διάστημα αυτό έπαιξε και για τη Λόκερεν, μέχρι να μετακομίσει στην Μπρέντα το 2016.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ουτρέχτη, όπου έμεινε δύο σεζόν μέχρι να πάρει μεταγραφή για την Χεράκλες Άλμελο. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 56 συμμετοχές με 19 γκολ κι επτά ασίστ.

Το 2020 αποχώρησε για να ενταχθεί στην Γκενκ εκεί όπου αγωνίστηκε για επίσης έναν χρόνο μέχρι να παραχωρηθεί ως δανεικός στη Φέγενορντ. Στο μεταξύ είχε παίξει σε 43 ματς με 11 γκολ κι έξι ασίστ ως απολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του το 2022 επέστρεψε στο Βέλγιο και αμέσως μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κρεμονέζε.

Cyriel Dessers | Goals & Skills Feyenoord 2021/2022 • Season 3 Episode 17


Το 2023 εντάχθηκε στο ρόστερ της Ρέιντζερς, όπου μέτρησε 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σημαντική η συμβολή του στο σκοράρισμα, μιάς και ο 30 χρονος στράικερ έχει για τους Σκωτσέζους 52 γκολ και 17 ασίστ.

Τη σεζόν 2023/24 πήρε το Κύπελλο Σκωτίας, ενώ ένα από τα highlights της καριέρας του είναι η ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ του Conference League με 10 γκολ το 2021/22.

Συνολικά σε 395 παιχνίδια, έχει σκοράρει 163 γκολ, μοιράζοντας και 57 ασίστ!


