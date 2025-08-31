Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Παναθηναϊκός: Στο «τριφύλλι» και με τη... βούλα ο Πάντοβιτς
Παναθηναϊκός: Στο «τριφύλλι» και με τη... βούλα ο Πάντοβιτς
O Μίλος Πάντοβιτς είναι επισήμως παίκτης του Παναθηναϊκού, με την πράσινη ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια
Ενίσχυση στη γραμμή κρούσης του Παναθηναϊκού, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς. Οι «πράσινοι», ολοκλήρωσαν την μεταγραφή του 23χρονου Σέρβου επιθετικού και την Κυριακή προχώρησαν στην επίσημη ανακοίνωση.
Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε το Σέρβο να πλαισιώσει την επιθετική τριπλέτα του «τριφυλλιού», η οποία θα αποτελείται από τον Σφιντέρσκι και τον παίκτη που θα έρθει για αντικαταστάτης του Ιωαννίδη, που προς στιγμήν οι «πράσινοι» παλεύουν να είναι ο Σίριλ Ντέσερς.
Ο Πάντοβιτς, αφότου πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τον Παναθηναϊκό.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς! Ο 23χρονος Σέρβος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και αποτελεί την ένατη προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Μίλος Πάντοβιτς γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 2002 στο Νόβισαντ της Γιουγκοσλαβίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην ακαδημία της Βοϊβοντίνα. Η εξέλιξή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους «μεγάλους» συλλόγους της χώρας και στα 15 του εντάχθηκε στον Ερυθρό Αστέρα.
Δύο χρόνια αργότερα κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε έναν αγώνα Κυπέλλου. Όλοι βλέπουν τις δυνατότητες εξέλιξής του, γι΄αυτό και τον Ιανουάριο του 2020 φεύγει με δανεισμό αρχικά στη Γκράφιτσαρ και εν συνεχεία το καλοκαίρι του 2020 στη Βόζντοβατς. Στην τελευταία κάνει σπουδαία σεζόν και οδηγεί στην αγορά του από τον Ερυθρό Αστέρα. Παράλληλα είναι βασικός στην εθνική Κ21 και συνεχίζει να βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Το 2023 η Μπάτσκα Τόπολα τον αποκτά και άμεσα γίνεται ο αρχι-σκόρερ της! Παίζει στους ομίλους του Europa League και καλείται στην εθνική ανδρών της Σερβίας. Τη σεζόν που πέρασε σκόραρε πέντε φορές στους ομίλους του Conference League ενώ στο πρωτάθλημα για δεύτερη σερί χρονιά σημείωσε διψήφιο αριθμό γκολ.
Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 72.
Καλωσορίζουμε τον Μίλος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»
