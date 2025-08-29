Conference League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase
Conference League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase
Η κλήρωση της League Phase του Conference League, είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00)
Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (28/8) ολοκληρώθηκε το παζλ των 36 ομάδων που θα πάρουν μέρος στη League Phase του φετινού Conference, μεταξύ των οποίων θα είναι και μία ελληνική, η ΑΕΚ, μετά από την πρόκρισή της εις βάρος της Άντερλεχτ στη μεταξύ τους μονομαχία στα playoffs.
Ο Δικέφαλος θα μπει στο 4ο Group δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο από κάθε ένα από τα έξι pots. Τα τρία ματς θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια και άλλα τόσα θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκτός έδρας.
Η κλήρωση της League Phase του Conference League, όπως και του Europa League League όπου θα πάρουν μέρος ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00) στο Μονακό.
Φιορεντίνα
Άλκμααρ
Σαχτάρ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Ραπίντ Βιέννης
Λέγκια Βαρσοβίας
2ο group δυναμικότητας
Σπάρτα Πράγας
Ντιναμό Κιέβου
Ο Δικέφαλος θα μπει στο 4ο Group δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο από κάθε ένα από τα έξι pots. Τα τρία ματς θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια και άλλα τόσα θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκτός έδρας.
Η κλήρωση της League Phase του Conference League, όπως και του Europa League League όπου θα πάρουν μέρος ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00) στο Μονακό.
Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Europa League1o group δυναμικότητας
Φιορεντίνα
Άλκμααρ
Σαχτάρ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Ραπίντ Βιέννης
Λέγκια Βαρσοβίας
2ο group δυναμικότητας
Σπάρτα Πράγας
Ντιναμό Κιέβου
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Ράγιο Βαγεκάνο
Σάμροκ Ρόβερς
3ο group δυναμικότητας
Ομόνοια
Μάιντς
Στρασμπούρ
Γιαγκελόνια
Τσέλιε
Ριέκα
4ο group δυναμικότητας
Ζρίνσκι
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Κουόπιο
ΑΕΚ
Αμπερντίν
Ντρίτα
5ο group δυναμικότητας
Μπρέινταμπλικ
Σίγκμα Όλομουτς
Σαμσουνσπόρ
Ράκοβ
ΑΕΚ Λάρνακας
Σκεντίγια
6ο group δυναμικότητας
Χάκεν
Λωζάνη
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
Χάμρουν Σπάρτανς
Νόα
Σέλμπουρν
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase
1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Λεχ Πόζναν
Ράγιο Βαγεκάνο
Σάμροκ Ρόβερς
3ο group δυναμικότητας
Ομόνοια
Μάιντς
Στρασμπούρ
Γιαγκελόνια
Τσέλιε
Ριέκα
4ο group δυναμικότητας
Ζρίνσκι
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Κουόπιο
ΑΕΚ
Αμπερντίν
Ντρίτα
5ο group δυναμικότητας
Μπρέινταμπλικ
Σίγκμα Όλομουτς
Σαμσουνσπόρ
Ράκοβ
ΑΕΚ Λάρνακας
Σκεντίγια
6ο group δυναμικότητας
Χάκεν
Λωζάνη
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
Χάμρουν Σπάρτανς
Νόα
Σέλμπουρν
Os times da Conference League.— DataFut (@DataFutebol) August 28, 2025
Quantos vocês conhecem? pic.twitter.com/4iL03IBJlE
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase
1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα