Στην εντατική ο εμβληματικός πρόεδρος της Ίντερ, Μάσιμο Μοράτι λόγω πνευμονίας
Στην εντατική ο εμβληματικός πρόεδρος της Ίντερ, Μάσιμο Μοράτι λόγω πνευμονίας
Ο Μοράτι δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο, οι γιατροί τον διασωλήνωσαν προληπτικά διότι δυσκολευόταν να αναπνεύσει
Σε εντατική μονάδα στο Ινστιτούτο Humanitas στο Ροτσάνο νοσηλεύεται ο Μάσιμο Μοράτι.
Ο εμβληματικός πρόεδρος της Ίντερ εισήχθη στην εντατική λόγω πνευμονίας, με την κατάσταση της υγείας του ωστόσο, να μην εμπνέει ανησυχία.
Ο 80χρονος Ιταλός, που διετέλεσε πρόεδρος των “νερατζούρι” δύο περιόδους 1995-2004 και 2006-2013, δυσκολευόταν να αναπνεύσει, γι’ αυτό και οι γιατροί αναγκάστηκαν να τον διασωληνώσουν.
Moratti è ricoverato in terapia intensiva all'Humanitas a causa di una polmonite.— Raffaele Caruso (@raffaelecaru) August 27, 2025
Presidente siamo al suo fianco🖤💙 pic.twitter.com/kvHX4nxnA2
