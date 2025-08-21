Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμα και χωρίς απουσίες, ο Πνευμονίδης θα μπορούσε να πάρει θέση στη βασική ενδεκάδα»
Όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού ενόψει του ματς της πρώτης αγωνιστικής για τη Super League 1 με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο προπονητής των ερυθρολεύκων, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε ενόψει του παιχνιδιού για τις δυσκολίες της σεζόν, τον αντίπαλό που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του, αλλά και το νεαρό Σταύρο Πνευμονίδη.
Τις πρώτες του σκέψεις ενόψει της έναρξης της σεζόν: «Η πρώτη μου σκέψη είναι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα για να μπούμε όπως πρέπει στη σεζόν. Οι τρεις εβδομάδες που περάσαμε στην Ολλανδία ήταν πολύ καλές. Γυρίσαμε με καλές εικόνες από την ομάδα μας και πιστεύουμε πως θα πάει καλά το ξεκίνημα της σεζόν. Ωστόσο αυτό δεν το ξέρεις μέχρι να παίξεις το πρώτο παιχνίδι».
Το πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάσει έναν Ολυμπιακό καλύτερο από τον περσινό: «Θα συμβιβαζόμασταν με το να πετυχαίναμε τα ίδια που πετύχαμε την περσινή σεζόν. Κερδίσαμε το πρωτάθλημα το Κύπελλο και τερματίσαμε στις οκτώ πρώτες θέσεις στο Europa League.
Φαντάζομαι πως αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο φέτος στο Champions League. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια καλή εικόνα σε όλες τις διοργανώσεις, να παίζουμε καλά και να έχουμε ομαλότητα μέσα στη σεζόν μας».
Το ματς με τον Αστέρα: «Είναι αλήθεια πως πέρσι ηττηθήκαμε στην Τρίπολη και δεν μπορέσαμε να τους κερδίσουμε ούτε στην έδρα μας. Από όσα έχω δει, ο Αστέρας συνεχίζει να έχει την ίδια δυναμική που είχε πέρσι και διατηρεί το ίδιο επίπεδο.
Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι γιατί ξέρουμε πως θα χρειαστεί να υποφέρουμε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλά, κρατώντας υψηλό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτή την ομάδα.
Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο λόγω του άδειου γηπέδου, καθώς όταν είναι ο κόσμος μας εκεί, μας δίνει μεγάλη δύναμη. Αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού».
Το εάν οι απουσίες στην επίθεση παρουσιάζουν μια ευκαιρία για τον Πνευμονίδη: «Ακόμα και αν δεν είχαμε καμία απουσία, πάλι ο Πνευμονίδης θα μπορούσε να πάρει μια θέση στο αρχικό σχήμα».
