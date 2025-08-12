Κώστας Αντετοκούνμπο: «Γλυκόπικρη η επιστροφή στο ΟΑΚΑ, να πάρουμε τα πάντα με τον Ολυμπιακό - Η Εθνική πάει για μετάλλιο»

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στο «ΒasketNews» και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο ΟΑΚΑ για την προετοιμασία της Εθνικής, στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αλλά και στους στόχους της Ελλάδας στο Eurobasket