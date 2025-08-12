Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Κώστας Αντετοκούνμπο: «Γλυκόπικρη η επιστροφή στο ΟΑΚΑ, να πάρουμε τα πάντα με τον Ολυμπιακό - Η Εθνική πάει για μετάλλιο»
Κώστας Αντετοκούνμπο: «Γλυκόπικρη η επιστροφή στο ΟΑΚΑ, να πάρουμε τα πάντα με τον Ολυμπιακό - Η Εθνική πάει για μετάλλιο»
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στο «ΒasketNews» και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο ΟΑΚΑ για την προετοιμασία της Εθνικής, στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αλλά και στους στόχους της Ελλάδας στο Eurobasket
Μετά την απότομη αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο glass floor του ΟΑΚΑ αυτή τη φορά για την εθνική ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Στα πλαίσια της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025 ο Κώστας μίλησε για τον τρόπο που έφυγε από τους πράσινους, τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και τις φιλοδοξίες της εθνικής ομάδας για την επερχόμενη διοργάνωση.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντετοκούνμπο:
«Θα έλεγα ότι η γεύση είναι γλυκόπικρη. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Αλλά τώρα είμαι κάπου αλλού και είμαι συγκεντρωμένος. Δεν υπάρχει πικρία μέσα μου... Είναι όλα δουλειά. Δεν μπορείς να κουβαλάς πικρία, δεν σε κάνει καλό άνθρωπο», είπε και αναφέρθηκε στη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό: «Δεν το περίμενα καθόλου».
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τη νέα του ομάδα, τον Ολυμπιακό, και μίλησε για τα όσα θέλει να πετύχει με τους «ερυθρόλευκους». «Πάντα θέλω να κερδίζω. Όπου κι αν πάω, αυτός είναι ο στόχος μου, να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα. Την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα και όσους περισσότερους τίτλους μπορούμε», είπε αναλυτικά.
Φυσικά, ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε και για την παρουσία του στην Εθνική ομάδα, ενόψει του Ευρωμπάσκετ. «Ήρθα εδώ για να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Η περασμένη σεζόν με βοήθησε να καταλάβω πράγματα για μένα ως παίκτη. Μπορώ να βελτιωθώ πολύ επιθετικά. Αμυντικά, ο κόσμος ξέρει πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά θέλω να είμαι δυνατός και στις δύο πλευρές», ανέφερε συγκεκριμένα.
Τέλος, μίλησε για τους στόχους της Ελλάδας στο τουρνουά, και ήταν ξεκάθαρος πως η «γαλανόλευκη» είναι ομάδα για μετάλλιο. «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους, ανιδιοτελείς παίκτες που θα βάλουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους.
Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε την έκπληξη. Ο Γιάννης σίγουρα βοηθάει ως παίκτης αυτού του επιπέδου, αλλά ο στόχος δεν αλλάζει, είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει καμία από τις υπόλοιπες ομάδες.
Φυσικά, υπάρχουν πάντα καλές ομάδες όπως η Ιταλία, η Σερβία, η Γερμανία. Φέτος, νομίζω ότι θα υπάρχουν δύο ή τρεις ομάδες που θα μας εκπλήξουν. Για παράδειγμα, ίσως η Λετονία. Αυτές είναι καλές ομάδες, αλλά δεν είναι φαβορί. Και ελπίζω ότι θα κερδίσουμε», είπε αναλυτικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Στα πλαίσια της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025 ο Κώστας μίλησε για τον τρόπο που έφυγε από τους πράσινους, τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και τις φιλοδοξίες της εθνικής ομάδας για την επερχόμενη διοργάνωση.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντετοκούνμπο:
«Θα έλεγα ότι η γεύση είναι γλυκόπικρη. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Αλλά τώρα είμαι κάπου αλλού και είμαι συγκεντρωμένος. Δεν υπάρχει πικρία μέσα μου... Είναι όλα δουλειά. Δεν μπορείς να κουβαλάς πικρία, δεν σε κάνει καλό άνθρωπο», είπε και αναφέρθηκε στη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό: «Δεν το περίμενα καθόλου».
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τη νέα του ομάδα, τον Ολυμπιακό, και μίλησε για τα όσα θέλει να πετύχει με τους «ερυθρόλευκους». «Πάντα θέλω να κερδίζω. Όπου κι αν πάω, αυτός είναι ο στόχος μου, να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα. Την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα και όσους περισσότερους τίτλους μπορούμε», είπε αναλυτικά.
Φυσικά, ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε και για την παρουσία του στην Εθνική ομάδα, ενόψει του Ευρωμπάσκετ. «Ήρθα εδώ για να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Η περασμένη σεζόν με βοήθησε να καταλάβω πράγματα για μένα ως παίκτη. Μπορώ να βελτιωθώ πολύ επιθετικά. Αμυντικά, ο κόσμος ξέρει πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά θέλω να είμαι δυνατός και στις δύο πλευρές», ανέφερε συγκεκριμένα.
Τέλος, μίλησε για τους στόχους της Ελλάδας στο τουρνουά, και ήταν ξεκάθαρος πως η «γαλανόλευκη» είναι ομάδα για μετάλλιο. «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους, ανιδιοτελείς παίκτες που θα βάλουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους.
Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε την έκπληξη. Ο Γιάννης σίγουρα βοηθάει ως παίκτης αυτού του επιπέδου, αλλά ο στόχος δεν αλλάζει, είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει καμία από τις υπόλοιπες ομάδες.
Φυσικά, υπάρχουν πάντα καλές ομάδες όπως η Ιταλία, η Σερβία, η Γερμανία. Φέτος, νομίζω ότι θα υπάρχουν δύο ή τρεις ομάδες που θα μας εκπλήξουν. Για παράδειγμα, ίσως η Λετονία. Αυτές είναι καλές ομάδες, αλλά δεν είναι φαβορί. Και ελπίζω ότι θα κερδίσουμε», είπε αναλυτικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα