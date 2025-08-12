Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: «Δάμασε» τα κύματα στο Μπαλί - Δείτε βίντεο
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Μίλαν Σέρφινγκ Μπαλί

Ο Σουηδός πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου έκανε διάλειμμα από τις υποχρεώσεις του, ως γενικός αρχηγός της Μίλαν και είπε να το ρίξει στο σερφ

Το καλοκαίρι είναι η μοναδική ευκαιρία των ποδοσφαιριστών για λίγη ξεκούραση, αποφόρτιση και χαλάρωση ενόψει της νέας σεζόν η οποία συνήθως ξεκινάει στα μέσα του Αυγούστου.

Ακόμα και για τα στελέχη και το τεχνικό τιμ το καλοκαίρι είναι ευκαιρία. Για τον... βασιλιά Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήταν μία πρόκληση για να δοκιμάσει το ταλέντο του στο σέρφινγκ. Έτσι και έγινε, καθώς κάμερα περαστικού τον απαθανάτισε σε παραλία στο Μπαλί να παλεύει με τα κύματα και να τα καταφέρνει περίφημα. 

Θυμίζουμε ότι ο Σουηδός αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023 και ανέλαβε γενικός αρχηγός στη Μίλαν, ώστε να τη βοηθήσει στη δύσκολη περίοδο που διανύει. 

