Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: «Δάμασε» τα κύματα στο Μπαλί - Δείτε βίντεο
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: «Δάμασε» τα κύματα στο Μπαλί - Δείτε βίντεο
Ο Σουηδός πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου έκανε διάλειμμα από τις υποχρεώσεις του, ως γενικός αρχηγός της Μίλαν και είπε να το ρίξει στο σερφ
Το καλοκαίρι είναι η μοναδική ευκαιρία των ποδοσφαιριστών για λίγη ξεκούραση, αποφόρτιση και χαλάρωση ενόψει της νέας σεζόν η οποία συνήθως ξεκινάει στα μέσα του Αυγούστου.
Ακόμα και για τα στελέχη και το τεχνικό τιμ το καλοκαίρι είναι ευκαιρία. Για τον... βασιλιά Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήταν μία πρόκληση για να δοκιμάσει το ταλέντο του στο σέρφινγκ. Έτσι και έγινε, καθώς κάμερα περαστικού τον απαθανάτισε σε παραλία στο Μπαλί να παλεύει με τα κύματα και να τα καταφέρνει περίφημα.
Θυμίζουμε ότι ο Σουηδός αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023 και ανέλαβε γενικός αρχηγός στη Μίλαν, ώστε να τη βοηθήσει στη δύσκολη περίοδο που διανύει.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ακόμα και για τα στελέχη και το τεχνικό τιμ το καλοκαίρι είναι ευκαιρία. Για τον... βασιλιά Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήταν μία πρόκληση για να δοκιμάσει το ταλέντο του στο σέρφινγκ. Έτσι και έγινε, καθώς κάμερα περαστικού τον απαθανάτισε σε παραλία στο Μπαλί να παλεύει με τα κύματα και να τα καταφέρνει περίφημα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Θυμίζουμε ότι ο Σουηδός αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023 και ανέλαβε γενικός αρχηγός στη Μίλαν, ώστε να τη βοηθήσει στη δύσκολη περίοδο που διανύει.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα