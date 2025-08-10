Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Παίκτης της Αλ Χιλάλ ο Νούνιες, στα 53 εκατ. ευρώ το deal με την Λίβερπουλ
Ο διεθνής Ουρουγουανός επιθετικός, μετά από τρεις σεζόν και 143 συμμετοχές, μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι
Η Λίβερπουλ άνοιξε τον δρόμο για τις αναγκαίες αποχωρήσεις στο πλαίσιο της ανανέωσης του ρόστερ της και ένας από τους παίκτες που αποχαιρέτησαν το Άνφιλντ είναι ο Ντάρβιν Νούνιες. Ο διεθνής Ουρουγουανός επιθετικός, μετά από τρεις σεζόν και 143 συμμετοχές, μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι.
Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με 53 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τα μπόνους μπορεί να φτάσει έως και τα 65 εκατ. Έτσι, η Λίβερπουλ καλύπτει ένα σημαντικό μέρος από τα 80+ εκατομμύρια που είχε δαπανήσει για να τον αποκτήσει από την Μπενφίκα το 2022.
Στο διάστημα της παρουσίας του, ο Νούνιες σημείωσε 40 τέρματα, έχοντας όμως συχνά πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, κάτι που τον εμπόδισε να καθιερωθεί ως βασικός σκόρερ σε μια ομάδα που κατέκτησε φέτος την Premier League και στοχεύει ψηλά και στο Champions League.
Η Αλ Χιλάλ, που προέρχεται από εντυπωσιακή πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, δείχνει έτοιμη να επενδύσει δυνατά για να επιστρέψει στην κορυφή τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στην ασιατική διοργάνωση. Ήδη απέκτησε τον Τεό Ερναντέζ από τη Μίλαν, ενώ αναμένονται και άλλες ηχηρές μεταγραφές.
Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ στρέφει το βλέμμα στην ενίσχυση της γραμμής κρούσης, με το όνομα του Αλεξάντερ Ισάκ να βρίσκεται ψηλά στη λίστα, αν και η Νιούκαστλ αξιώνει πάνω από 150 εκατ. ευρώ. Μέχρι τότε, ο Χιούγκο Εκιτίκε, για τον οποίο οι «κόκκινοι» δαπάνησαν 90 εκατ., αποτελεί τη νέα επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.
Al-Hilal Signs Uruguayan Player Darwin Nunez 📃— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025
