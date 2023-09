Σάκκαρη: «Ευχαριστώ τους ανθρώπους που με έκριναν λάθος, μου έδωσαν δύναμη»

Κλείσιμο

και μπορούσε πια να πει στον εαυτό της με σιγουριά πως οι μέρες που περνούσε κατά τη διάρκεια του US Open είναι πια πίσω της.Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις, που από τη Δευτέρα 25/9 θα βρίσκεται στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, μίλησε στο WTA Insider και, μεταξύ άλλων, τόνισε πως νιώθει μεγάλη χαρά που κατάφερε να ξεπεράσει όσα συνέβησαν στη Νέα Υόρκη αλλά και πως νιώθει ικανοποιήση που απέδειξε σε όλους τους ανθρώπους που την έκριναν πως έκαναν λάθος.«Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Να είμαι έτσι στο US Open, να θέλω να κάνω ένα διάλειμμα και μετά να βρω ξανά τη χαρά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είναι ένας μεγάλος τίτλος, ο μεγαλύτερος τίτλος μου, σημαίνει πάρα πολλά. Αλλά πάνω από όλα, είναι απλά αγνή ευτυχία και αγνή χαρά.Παίζω τένις για να ζήσω. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία να το απολαύσω στο παρελθόν. Είπα στον εαυτό μου “το οφείλεις στον εαυτό σου να διασκεδάζεις”. Και αυτό συνέβη αυτή την εβδομάδα.Είχα μόνο έναν στόχο αυτή την εβδομάδα: απλά να είμαι ευτυχισμένη. Αν παρακολουθήσατε μερικούς από τους αγώνες μου, θα με είδατε να χαμογελάω περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Ήμουν απλά πολύ χαρούμενη που μπόρεσα να το κάνω, γιατί αυτό ήταν το κλειδί για μένα να ξαναβρώ τον εαυτό μου και να νιώθω καλά στο κορτ, να νιώθω ευτυχισμένη και να εκτιμώ αυτό που κάνω.Μου άρεσε πολύ αυτό που είπε η Κόκο [Γκοφ] στο US Open, για το ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα από εμάς όταν χάνουμε έναν αγώνα τένις, και έχει απόλυτο δίκιο. Συνέχισα να το σκέφτομαι αυτό και αυτό μου έδωσε δύναμη.Στο τέλος της ημέρας, είναι απλά ένας αγώνας τένις. Είμαι υγιής και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλοι γύρω μου, η οικογένειά μου, είναι ευτυχισμένοι και υγιείς. Αυτά είναι τα πράγματα που χρειάστηκα λίγο χρόνο για να σκεφτώ, να θυμηθώ τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Ο καθένας επικεντρώνεται στα δικά του προβλήματα, είτε αυτά είναι μεγάλα, είτε μικρά, είτε σημαντικά, είτε όχι. Ξεχνάτε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο»,«Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και είμαστε μαζί εδώ και πέντε χρόνια. Μιλήσαμε γι' αυτό και πιστεύουμε ότι το να κάνουμε κάποια διαλείμματα κατά τη διάρκεια της σεζόν είναι υγιές για εμάς, επειδή βλέπουμε πολύ ο ένας τον άλλον. Πιστεύω ότι το να πάω μόνη μου στο Σαν Ντιέγκο και να προπονούμαι για 10 ημέρες πριν από αυτό μόνη μου χωρίς τον Τομ, ήταν καλό.Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω έναν άνθρωπο σαν τον Τομ, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός προπονητής, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι σαν αδελφός μου. Ο τρόπος με τον οποίο μου μίλησε πριν από τον αγώνα, με κάνει πολύ ευγνώμων που έχω ένα άτομο σαν κι αυτόν στο πλευρό μου στο ταξίδι μου».«Ξέρω το άτομο που έχει κανάλι στο YouTube και δημοσιεύει όλες τις ήττες μου σε ημιτελικούς, όλες τις ήττες μου σε τελικούς».«Ζούμε στο 2023. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Η Κοκό [Γκοφ] είπε ότι γνωρίζει τα ονόματα των χρηστών (σ.σ. Των social media που δημιουργούν αρνητικό περιεχόμενο για εκείνη). Τα ξέρω κι εγώ. Ξέρω το άτομο που έχει κανάλι στο YouTube και δημοσιεύει όλες τις ήττες μου σε ημιτελικούς, όλες τις ήττες μου σε τελικούς. Είμαι ενήμερη.Την ικανοποίηση τώρα, δεν μπορώ να την περιγράψω. Όταν αποδεικνύεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λάθος, είναι καύσιμο για σένα. Για μένα, λειτούργησε ως καύσιμο. Ήξερα ότι θα έρθει, αλλά δεν ήξερα πότε. Τους ευχαριστώ. Μου έδωσαν δύναμη».και πως αν δεν προκριθεί στα WTA Finals, δεν θα έχει πρόβλημα:«Το να πηγαίνω σε ένα τουρνουά ως νικήτρια από την προηγούμενη εβδομάδα είναι κάτι που έχω να νιώσω πολύ καιρό.Ξέρω ότι το Τόκιο θα είναι δύσκολο με το ταξίδι, με τη διαφορά ώρας και τις συνθήκες. Είμαι τυχερή που πήρα ένα bye απόδοσης (σ.σ. Ξεκινά από τον δεύτερο γύρο). Φτάνω την Τρίτη και ελπίζω να μην παίξω μέχρι την Πέμπτη. Αλλά θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό.Ελπίζω να προκριθώ στους τελικούς, αλλά ακόμα κι αν δεν τα καταφέρω, αυτή η εβδομάδα ήταν μια τεράστια νίκη για μένα. Αν προκριθώ στους τελικούς, θα είναι καταπληκτικό. Αν δεν τα καταφέρω, θα έχω ένα μεγαλύτερο διάλειμμα. Έτσι το βλέπω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι με το οποίο έχω εμμονή».