Χατζηδάκης: Σοβαρότητα ή λαϊκισμός, το μήνυμα για τις επόμενες εκλογές και ο στόχος των 70 δισ. ευρώ στις εξαγωγές

«Θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε προς το καλύτερο ή θα επιστρέψουμε σε λογικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Εξαγωγέων