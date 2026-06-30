Χατζηδάκης: Σοβαρότητα ή λαϊκισμός, το μήνυμα για τις επόμενες εκλογές και ο στόχος των 70 δισ. ευρώ στις εξαγωγές
Χατζηδάκης: Σοβαρότητα ή λαϊκισμός, το μήνυμα για τις επόμενες εκλογές και ο στόχος των 70 δισ. ευρώ στις εξαγωγές
«Θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε προς το καλύτερο ή θα επιστρέψουμε σε λογικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Με πολιτικά μηνύματα που παραπέμπουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και με αιχμή την πορεία της οικονομίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έθεσε το δίλημμα της επόμενης περιόδου: «να συνεχίσουμε να αλλάζουμε προς το καλύτερο ή να επιστρέψουμε σε λογικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν».
Από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Εξαγωγέων, υποστήριξε ότι «η σοβαρότητα πρέπει να νικά τον λαϊκισμό, το αποτέλεσμα τα μεγάλα λόγια και το σχέδιο τους αυτοσχεδιασμούς», συνδέοντας την αναπτυξιακή πορεία της χώρας με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.
«Το δίλημμα για τα επόμενα χρόνια είναι αν θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε προς το καλύτερο ή αν θα επιστρέψουμε σε λογικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι «ο δρόμος της ευθύνης, της δημοσιονομικής σοβαρότητας, των μεταρρυθμίσεων, της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας».
Όπως τόνισε, «το μεγαλύτερο κεκτημένο της τελευταίας επταετίας» είναι αυτή ακριβώς η πορεία, η οποία -όπως είπε- πρέπει να προστατευθεί.
Στο οικονομικό σκέλος της ομιλίας του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι ο στόχος του νέου Πενταετούς Πλάνου Εξωστρέφειας είναι οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών να φτάσουν τα 70 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 47 δισ. ευρώ σήμερα.
Όπως ανέφερε, από το 2019 μέχρι σήμερα οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 46%, από τα 32 στα 47 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο έχουν υπερδιπλασιαστεί τόσο ως όγκος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Για να επιτευχθεί ο στόχος, η κυβέρνηση δρομολογεί τέσσερις βασικές παρεμβάσεις: την αναβάθμιση του Enterprise Greece και του Export Credit Greece, την ενίσχυση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο εξωτερικό, την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών εξωστρέφειας και την πιο στοχευμένη προβολή της χώρας και του εθνικού brand σε μεγάλες αγορές, όπως η Ινδία.
Ο κ. Χατζηδάκης απέδωσε την αύξηση των εξαγωγών τόσο στις προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων όσο και στις παρεμβάσεις της Πολιτείας, όπως η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της οικονομίας, οι φιλοεπενδυτικές μεταρρυθμίσεις, η οικονομική διπλωματία, η μείωση της γραφειοκρατίας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη μεταβολή της σύνθεσης των ελληνικών εξαγωγών, σημειώνοντας ότι τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκαν κατά περίπου 70%, με ισχυρή παρουσία ηλεκτρονικών προϊόντων, φαρμάκων, επιστημονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χημικών.
«Τα στοιχεία αυτά διαψεύδουν τον μύθο ότι η ανάπτυξη της χώρας στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό και ότι η Ελλάδα δεν παράγει ούτε καρφίτσα», είπε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, στάθηκε και στον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου εμπορίου, παραγωγής και επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι ο στόχος στηρίζεται σε συγκεκριμένα έργα, όπως η επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, η σιδηροδρομική του σύνδεση, τα μεγάλα έργα υποδομών, η ανάπλαση της ΔΕΘ και οι ιδιωτικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Εξαγωγέων, υποστήριξε ότι «η σοβαρότητα πρέπει να νικά τον λαϊκισμό, το αποτέλεσμα τα μεγάλα λόγια και το σχέδιο τους αυτοσχεδιασμούς», συνδέοντας την αναπτυξιακή πορεία της χώρας με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.
«Το δίλημμα για τα επόμενα χρόνια είναι αν θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε προς το καλύτερο ή αν θα επιστρέψουμε σε λογικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι «ο δρόμος της ευθύνης, της δημοσιονομικής σοβαρότητας, των μεταρρυθμίσεων, της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας».
Όπως τόνισε, «το μεγαλύτερο κεκτημένο της τελευταίας επταετίας» είναι αυτή ακριβώς η πορεία, η οποία -όπως είπε- πρέπει να προστατευθεί.
Στο οικονομικό σκέλος της ομιλίας του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι ο στόχος του νέου Πενταετούς Πλάνου Εξωστρέφειας είναι οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών να φτάσουν τα 70 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 47 δισ. ευρώ σήμερα.
Όπως ανέφερε, από το 2019 μέχρι σήμερα οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 46%, από τα 32 στα 47 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο έχουν υπερδιπλασιαστεί τόσο ως όγκος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Για να επιτευχθεί ο στόχος, η κυβέρνηση δρομολογεί τέσσερις βασικές παρεμβάσεις: την αναβάθμιση του Enterprise Greece και του Export Credit Greece, την ενίσχυση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο εξωτερικό, την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών εξωστρέφειας και την πιο στοχευμένη προβολή της χώρας και του εθνικού brand σε μεγάλες αγορές, όπως η Ινδία.
Ο κ. Χατζηδάκης απέδωσε την αύξηση των εξαγωγών τόσο στις προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων όσο και στις παρεμβάσεις της Πολιτείας, όπως η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της οικονομίας, οι φιλοεπενδυτικές μεταρρυθμίσεις, η οικονομική διπλωματία, η μείωση της γραφειοκρατίας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη μεταβολή της σύνθεσης των ελληνικών εξαγωγών, σημειώνοντας ότι τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκαν κατά περίπου 70%, με ισχυρή παρουσία ηλεκτρονικών προϊόντων, φαρμάκων, επιστημονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χημικών.
«Τα στοιχεία αυτά διαψεύδουν τον μύθο ότι η ανάπτυξη της χώρας στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό και ότι η Ελλάδα δεν παράγει ούτε καρφίτσα», είπε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, στάθηκε και στον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου εμπορίου, παραγωγής και επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι ο στόχος στηρίζεται σε συγκεκριμένα έργα, όπως η επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, η σιδηροδρομική του σύνδεση, τα μεγάλα έργα υποδομών, η ανάπλαση της ΔΕΘ και οι ιδιωτικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
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