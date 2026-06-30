«Να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελό σου»: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαρέβας
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Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Μητσοτάκη - Γκραμπόφσκι

«Να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελό σου»: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαρέβας

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους και τη συνόδευσε με ένα ζεστό μήνυμα

«Να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελό σου»: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαρέβας
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Με μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, για τα γενέθλιά της.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους και τη συνόδευσε με ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα ζεστό μήνυμα.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελό σου», έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση:

5 ΣΧΟΛΙΑ
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