«Να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελό σου»: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαρέβας
«Να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελό σου»: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαρέβας
Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους και τη συνόδευσε με ένα ζεστό μήνυμα
Με μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, για τα γενέθλιά της.
Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους και τη συνόδευσε με ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα ζεστό μήνυμα.
«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελό σου», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση:
Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους και τη συνόδευσε με ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα ζεστό μήνυμα.
«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελό σου», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα