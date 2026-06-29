Συνάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Αλέξη Τσίπρα, συζήτησαν για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος και όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής