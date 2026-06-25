Μύλος ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ: Επιμένει στην στήριξη στον Τσίπρα ο Φάμελλος, «πήρες κόμμα 10% και το πήγες στο 1%» του απαντά η μειοψηφία

Ομοβροντία πυρών κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Μαζεύουν υπογραφές Πολάκης, Παππάς, Δούρου, ζητούν να ξαναγίνει η Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση





«Την 6η Ιουνίου πήραμε μία ιστορική, ξεκάθαρη και τολμηρή απόφαση στην ΚΕ. Θέλω να επιβεβαιώσω τη βαθιά πεποίθησή μου για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης, αλλά και της υλοποίησής της. Είναι κοινωνική αναγκαιότητα» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να προσθέσει πως «η συλλογική μας απόφαση και η συντεταγμένη υλοποίησή της είναι και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε σενάρια διάλυσης και αναστολής λειτουργίας του κόμματος μας».







Στο ίδιο πλαίσιο, «επίκληση συνεχή για συνεδριάσεις, όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει είναι πρωτοφανή σκαρφίσματα, που έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» παρατήρησε ο Σωκράτης Φάμελλος, συμπληρώνοντας πως «εδώ είμαστε να δουλέψουμε συντροφικά όπως αποφασίσαμε. Ζητώ να σεβαστούν όλα τα στελέχη την απόφαση της ΚΕ και τους δημοκρατικούς μας κανόνες. Η εσωστρεφής και απαξιωτική συζήτηση στον μόνο που δεν προκαλεί ανησυχία είναι στο σύστημα εξουσίας και στο καθεστώς Μητσοτάκη».



«Οι δικές μας οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες και έχουν εγκριθεί και από το Συνέδριο και από τις ΚΕ του Μαρτίου και του Ιουνίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ιστορική ευθύνη σε αυτή την προσπάθεια. Και μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο σε ένα θετικό μήνυμα υπέρβασης με αυτοπεποίθηση. Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Να μην χάσουμε την ευκαιρία», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.







Η μειοψηφία αναμένεται να καταθέσει τις 72 υπογραφές για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο δεκαπενθήμερο.



Πολάκης: Επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο Φάμελλου, μόνη λύση ανατροπή της απόφασης Ο Παύλος Πολάκης που αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση δήλωσε ότι επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολούθησε η ηγεσία και πρόσθεσε ότι η μόνη λύση είναι να ξαναγίνει η Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση η οποία πήραμε.



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Κλείσιμο Δούρου: Όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια και περιορίζουμε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας «Τι κάνουμε;» διερωτήθηκε εμφατικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ρένα Δούρου κατά την σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.



«Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετεκλογικά, δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως της στάσης της ΕΛ.Α.Σ. Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, πρέπει, όπως έχω πει, να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει, να τεθούμε σε προεκλογική διάταξη και φυσικά να μετέχουμε στις εκλογές επιδιώκοντας την μέγιστη σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων που θέλουν και μπορούν» ανέφερε η κ. Δούρου, συμπληρώνοντας πως «διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια».



Με επιθετική διάθεση κατά της μειοψηφίας, αλλά και ικανοποιώντας το αίτημα για την διακριτή παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη φετινή ΔΕΘ , όπως ζητούν κορυφαία στελέχη της, ανάμεσα στα οποία ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος στην σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας «Την 6η Ιουνίου πήραμε μία ιστορική, ξεκάθαρη και τολμηρή απόφαση στην ΚΕ. Θέλω να επιβεβαιώσω τη βαθιά πεποίθησή μου για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης, αλλά και της υλοποίησής της. Είναι κοινωνική αναγκαιότητα» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να προσθέσει πως «η συλλογική μας απόφαση και η συντεταγμένη υλοποίησή της είναι και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε σενάρια διάλυσης και αναστολής λειτουργίας του κόμματος μας».«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύτιμο πολιτικό και προγραμματικό κεφάλαιο και στρατηγική που αντιστοιχεί στις κοινωνικές απαιτήσεις και ανάγκες. Να είμαστε όλοι μαζί, ζητούν οι πολίτες. Και αυτό δίνει και απάντηση σε απαξιωτικές τοποθετήσεις. Δεν νοείται όμως να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους, που μειοψήφισαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.Στο ίδιο πλαίσιο, «επίκληση συνεχή για συνεδριάσεις, όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει είναι πρωτοφανή σκαρφίσματα, που έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» παρατήρησε ο Σωκράτης Φάμελλος, συμπληρώνοντας πως «εδώ είμαστε να δουλέψουμε συντροφικά όπως αποφασίσαμε. Ζητώ να σεβαστούν όλα τα στελέχη την απόφαση της ΚΕ και τους δημοκρατικούς μας κανόνες. Η εσωστρεφής και απαξιωτική συζήτηση στον μόνο που δεν προκαλεί ανησυχία είναι στο σύστημα εξουσίας και στο καθεστώς Μητσοτάκη».«Οι δικές μας οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες και έχουν εγκριθεί και από το Συνέδριο και από τις ΚΕ του Μαρτίου και του Ιουνίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ιστορική ευθύνη σε αυτή την προσπάθεια. Και μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο σε ένα θετικό μήνυμα υπέρβασης με αυτοπεποίθηση. Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Να μην χάσουμε την ευκαιρία», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.Στη συνεδρίαση πάντως, ο πρόεδρος του κόμματος δέχθηκε ομαδικά πυρά για τη δημοσκοπική απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της μειοψηφίας ανάμεσα στα οποία οι: Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου και Τρύφωνας Αλεξιάδης εγκάλεσαν τον Σωκράτη Φάμελλο ότι παρέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με ποσοστό 10% στις δημοσκοπήσεις και πως έχει φτάσει το κόμμα στο 1%.Η μειοψηφία αναμένεται να καταθέσει τις 72 υπογραφές για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο δεκαπενθήμερο.Ο Παύλος Πολάκης που αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση δήλωσε ότι επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολούθησε η ηγεσία και πρόσθεσε ότι η μόνη λύση είναι να ξαναγίνει η Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση η οποία πήραμε.«Τι κάνουμε;» διερωτήθηκε εμφατικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ρένα Δούρου κατά την σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.«Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετεκλογικά, δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως της στάσης της ΕΛ.Α.Σ. Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, πρέπει, όπως έχω πει, να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει, να τεθούμε σε προεκλογική διάταξη και φυσικά να μετέχουμε στις εκλογές επιδιώκοντας την μέγιστη σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων που θέλουν και μπορούν» ανέφερε η κ. Δούρου, συμπληρώνοντας πως «διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια».

«Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται. Μιλάμε για μια στάση που είναι επικοινωνιακά διαχειρίσιμη σε επίπεδο δημόσιου λόγου» τόνισε η κ. Δούρου και συνέχισε, λέγοντας πως «όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια και περιορίζουμε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία».



Στο ίδιο πλαίσιο, «Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης λειτουργούν πλέον καθαρά προεκλογικά αλλά και η ΕΛ.Α.Σ το ίδιο, το είδαμε με τις 3 προτάσεις αλλά και με τη στελέχωση των οργάνων με εκλογικό ορίζοντα» υποστήριξε η κ. Δούρου, για να συμπληρώσει πως «ας μην ξεχνάμε κάτι βασικό. Ίσως το πιο βασικό. Δεν δημιουργηθήκαμε χθες. Εκφράζουμε ένα πολιτικό χώρο, μία ιδεολογία, τις αγωνιστικές παραδόσεις ενός λαού. Στο καταστατικό μας γράφουμε ότι στρατηγικός μας στόχος είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία. Το αίτημα αυτό παραμένει, ειδικά σήμερα με την άνοδο της ακροδεξιάς, των ανελεύθερων καθεστώτων, απολύτως επίκαιρο. Όπως και η διάκριση Αριστεράς – Δεξιάς. Στη βάση των επιτευγμάτων του κυβερνητικού έργου της περιόδου 15 – 19, της σπουδαίας δουλειάς μας στη Βουλή και την ευρωβουλή, έχουμε τη δυνατότητα να κτίσουμε έναν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο».



«Αναμφίβολα ζούμε μια σοβαρή κρίση. Η Αριστερά όμως ξέρει να δίνει μάχες στα δύσκολα. Πάντα δήλωνε παρούσα. Ποτέ δεν κρύφτηκε. Έχουμε χρέος να δώσουμε και αυτή τη μάχη όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εγωϊσμούς» παρατήρησε η βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καταλήγοντας πως «γιατί ο στόχος δεν αφορά ένα κόμμα αλλά την πλουραλιστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα της προοδευτικής παράταξης».



Ίσες αποστάσεις από Τσιπρικούς και μειοψηφία κράτησε ο Θεοχαρόπουλος Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι σεβαστό αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είναι και κατανοητό: η ΕΛΑΣ δεν διαπραγματεύεται με συλλογικότητες και κόμματα, τόνισε κατά την τοποθέτηση του στην Πολιτική Γραμματεια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.



Επομένως το δικό μας συλλογικό υποκείμενο, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα το καλοκαίρι και να ετοιμάζεται να πάει στη ΔΕΘ, συνέχισε ο κ. Θεοχαρόπουλος, επιλέγοντας μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα εντός ΣΥΡΙΖΑ και της μειοψηφίας.



Νίκος Παππάς κατά Φάμελλου: Η προσέγγιση ότι «καλώς βαδίζουμε» προκαλεί απογοήτευση Επικριτικός απέναντι στην εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου εμφανίστηκε ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς.



«Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη» ανέφερε ο κ. Παππάς στην τοποθέτηση του, προσθέτοντας πως «δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος».

«Η προσέγγιση ότι «καλώς βαδίζουμε» προκαλεί απογοήτευση» συνέχισε ο κ. Παππάς, προσθέτοντας πως «το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις».



Μπουλέκος: Πώς καλείται ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει την ΕΛΑΣ, όταν ο ίδιος ο Τσίπρας έχει δηλώσει ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο; Κριτική στάση απέναντι στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου έλαβε στην σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος και ο Γιάννης Μπουλέκος.

Όπως είπε ο κ. Μπουλέκος, «η απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής έχει οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτική απομόνωση, ρευστοποίηση και κοινωνική απαξίωση. Η σημερινή εισήγηση δεν απαντά σε καμία από αυτές τις συνέπειες. Αντίθετα, θέτει το κόμμα στην υπηρεσία ενός πολιτικού εγχειρήματος χωρίς γνωστό πρόγραμμα και πολιτικό πλαίσιο».



«Πώς είναι δυνατόν να καλείται ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, όταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Σιακαντάρης, χαρακτηρίζει δημόσια τον ΣΥΡΙΖΑ «τοξικό κόμμα», ενώ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο;», διερωτήθηκε.



«Την ίδια στιγμή, προκαλεί εντύπωση ότι κανένα από τα στελέχη που υπερψήφισαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν βγαίνει δημόσια να την υπερασπιστεί και να εξηγήσει το πολιτικό της περιεχόμενο. Αυτή η σιωπή είναι αποκαλυπτική και δείχνει την αμηχανία που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη επιλογή» συνέχισε ο κ. Μπουλέκος.



Και κατέληξε: «η συνεδριακή απόφαση είναι σαφής: ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, όχι ρευστοποίηση του κόμματος. Δεν υπάρχουν δύο δρόμοι, της ρευστοποίησης ή του απομονωτισμού. Υπάρχει ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ της ανασυγκρότησης, γιατί χωρίς έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση.»



Αναλυτικά, τα βασικά σημεία εισήγησης του προέδρου του κ. Φάμελλου:



- Η σημερινή συνεδρίαση έχει ως αποκλειστικό θέμα την εξειδίκευση και την υλοποίηση της απόφασης της ΚΕ της 6ης Ιουνίου, αλλά σαφέστατα περιλαμβάνει και θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, που τροφοδοτούν την πολιτική μας δράση, που συνεχίζεται αμείωτη.



- Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για ένα οδικό χάρτη οριστικής συμφωνίας, είναι αναμφίβολα μια θετική, αλλά και εύθραυστη εξέλιξη. Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη δεν πρέπει να μένουν θεατές των εξελίξεων. Απαιτείται καθαρή θέση, ισχυρή εξωτερική πολιτική και μια συνολική στρατηγική ειρήνης και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.



- Στο εσωτερικό ο κρυπτόμενος και φοβισμένος πρωθυπουργός ούτε χθες, ούτε σήμερα ήρθε στη Βουλή. Τι να πει άλλωστε, όταν γνωρίζει πολύ καλά τις ευθύνες του και για την αισχροκέρδεια και για τα σοβαρά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης;



- Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προσπαθεί με fast track διαδικασίες να ολοκληρώσει τη συζήτηση για τη Συνταγματική αναθεώρηση. Δεν πρόκειται να δώσουμε καμία συναίνεση στη ΝΔ, που παραβιάζει και καταπατά συνεχώς και το Σύνταγμα και το Κράτος Δικαίου. Και όλα αυτά όταν κάθε μέρα αποκαλύπτεται και ένα γαλάζιο σκάνδαλο.



- Ενώ η ακρίβεια μαστίζει την κοινωνία, αντί η κυβέρνηση να υιοθετήσει τις κοστολογημένες και κατατεθειμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επιλέγει την επικοινωνιακή διαχείριση μίας πλατφόρμας, του posokanei -που δεν μειώνει τις τιμές- για να κρύψει την καρτελοποίηση της αγοράς και την αισχροκέρδεια.



- Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή δεν έχει καμία ασάφεια και είναι απολύτως ξεκάθαρη. Χθες η κυβέρνηση υποχώρησε από την πίεση της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης, έστω σε ένα τμήμα ρύθμισης. Παρ’ όλα αυτά, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν καθολικά την απόφαση.



- Ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια κοινωνία φτωχών εργαζομένων, σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Αυτό απέδειξαν οι απεργίες χθες των εργαζομένων στην εστίαση, στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην οικοδομή, των μηχανικών, του δημοσίου.



Απόφαση ΚΕ:



- Το αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή είναι πάνδημο και για αυτό έχουμε πει, πως απαιτείται να φύγουν το συντομότερο.



- Την 6η Ιουνίου πήραμε μία ιστορική, ξεκάθαρη και τολμηρή απόφαση στην ΚΕ. Θέλω να επιβεβαιώσω τη βαθιά πεποίθησή μου για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης, αλλά και της υλοποίησής της. Είναι κοινωνική αναγκαιότητα.



- Η συλλογική μας απόφαση και η συντεταγμένη υλοποίησή της είναι και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε σενάρια διάλυσης και αναστολής λειτουργίας του κόμματος μας.



Αποφασίσαμε:



- Θετική η πρωτοβουλία ΕΛΑΣ, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προοδευτική ανατροπή, τη στηρίζουμε και την αντιμετωπίζουμε συντροφικά και στεκόμαστε δίπλα και όχι απέναντι.



- Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση, αλλά και η περιχαράκωση.



- Εργαζόμαστε για την ευρεία προοδευτική σύγκλιση για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη και Δεξιάς. Η ανασύνθεση απαιτεί και ενότητα.



- Ο μεγάλος προοδευτικός χώρος μπορεί να αποτελέσει και την πολιτική και ιστορική συνέχεια των ιδεών, που εκπροσωπούμε, και της προγραμματικής μας πρότασης.



Σε αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσουμε πολιτική δράση, αλλά και δυναμώνουμε την δουλειά της ΚΟ ανταποκρινόμενοι και σεβόμενοι την εντολή των πολιτών. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωβουλή είναι ένα πολύτιμο -για την κοινωνία- πεδίο άσκησης πολιτικής.



Ήδη τις δύο εβδομάδες, που μεσολάβησαν υπήρξε σημαντική πολιτική δράση και οργανωτική υποστήριξη της απόφασης της ΚΕ:



- Σύσκεψη οργανωτικού και Συντονιστών ΝΕ στις 10 Ιουνίου με κατευθύνσεις για την ανάπτυξη δράσεων για Ειρήνη, Ακρίβεια, Στέγη, Εργασία, κ.α



- Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας για Συνταγματική Αναθεώρηση, όπου έγινε και πολύ σοβαρή συζήτηση για την υλοποίηση της απόφασης της ΚΕ και για την ενίσχυση της παρουσίας της ΚΟ.



- Συνεδριάσεις Νομαρχιακών Επιτροπών σε όλη την Ελλάδα.



Κοινωνικές πολιτικές πρωτοβουλίες – μέσα και έξω από τη Βουλή:



- Συναντήσεις με Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και ΕΚΠΟΙΖΩ.



- Συμμετοχή και παρέμβαση στην ημερίδα του ΔΣΑ για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ν. Κατσέλη.



- Συνάντηση με Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό.



- Καθημερινή δράση στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο.



- Ενθάρρυνση και συμμετοχή στον προοδευτικό διάλογο, με σημαντικότερο γεγονός την εκδήλωση για ένα προοδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Λούκα Κατσέλη.



- Εκδήλωση της Left για το Κράτος Δικαίου σήμερα.



- Πρωτοβουλίες του Ι.Ν. Πουλαντζάς.



Αυτή η δράση πρέπει να συνεχιστεί οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα το επόμενο δίμηνο-διάστημα:



1. Πολιτική δράση και παρουσία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για θέματα αιχμής και επικαιρότητας. Ιδιαίτερα για Κράτος Δικαίου, Συνταγματική Αναθεώρηση και Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για Ακρίβεια, Εργασία, Στέγη, που δίνουν και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικής πλειοψηφίας.



2. Συμμετέχουμε και ενθαρρύνουμε τον προοδευτικό διάλογο [πχ συνέδριο του «Κόσμος»]. Τονίζουμε την αναγκαιότητα και της ανασύνθεσης, αλλά και της ενότητας. Χρειάζονται σοβαρά βήματα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, δεν αρκεί η ανασύνθεση. Απαραίτητος και ο προοδευτικός διάλογος για την ωρίμανση και κοινωνική κατοχύρωση του προοδευτικού προγράμματος.



3. Συνάντηση με φορείς/Επιμελητήρια από τον Ιούλιο και προετοιμασία για ΔΕΘ. Ενεργοποίηση από Αύγουστο έως και συμμετοχή στη ΔΕΘ με επικαιροποίηση οικονομικού προγράμματος και σε διάλογο με παραγωγικούς φορείς.



4. Αξιοποίηση της ΚΟ και στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και σε γενικότερα θέματα Ιούλιο και Αύγουστο. Αντιπολιτευτική δράση και προγραμματικές προτάσεις.



5. Συντονισμός υλοποίησης της απόφαση ΚΕ και παρακολούθηση πολιτικών εξελίξεων από Εκτελεστικό Γραφείο, με βάση την πρόβλεψη του Καταστατικού και αξιολόγηση της υλοποίησης της απόφασης της ΚΕ σε νέα συνεδρίασή της, όπως προβλέπει το Καταστατικό μας τον Σεπτέμβριο μετά και την παρουσία μας στη ΔΕΘ.



Σε όλα τα παραπάνω το μήνυμα είναι ένα: Εργαζόμαστε από σήμερα για να επιταχυνθεί μία ευρεία και ενωτική προοδευτική σύγκλιση για να πέσει το συντομότερο το καθεστώς Μητσοτάκη. Και επιμένουμε σε αυτό το στόχο.

Όλα όσα έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι και η καλύτερη απάντηση σε φωνές μέσα και έξω από το κόμμα μας, ότι δήθεν αποφασίσαμε να κλείσει το κόμμα μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει πολύτιμο πολιτικό και προγραμματικό κεφάλαιο και στρατηγική που αντιστοιχεί στις κοινωνικές απαιτήσεις και ανάγκες. Να είμαστε όλοι μαζί, ζητούν οι πολίτες. Και αυτό δίνει και απάντηση σε απαξιωτικές τοποθετήσεις.

Δεν νοείται όμως να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους, που μειοψήφισαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας.

Επίκληση συνεχή για συνεδριάσεις, όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει είναι πρωτοφανή σκαρφίσματα, που έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Εδώ είμαστε να δουλέψουμε συντροφικά όπως αποφασίσαμε. Ζητώ να σεβαστούν όλα τα στελέχη την απόφαση της ΚΕ και τους δημοκρατικούς μας κανόνες. Η εσωστρεφής και απαξιωτική συζήτηση στον μόνο που δεν προκαλεί ανησυχία είναι στο σύστημα εξουσίας και στο καθεστώς Μητσοτάκη.

Οι δικές μας οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες και έχουν εγκριθεί και από το Συνέδριο και από τις ΚΕ του Μαρτίου και του Ιουνίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ιστορική ευθύνη σε αυτή την προσπάθεια. Και μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο σε ένα θετικό μήνυμα υπέρβασης με αυτοπεποίθηση.

Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Να μην χάσουμε την ευκαιρία».