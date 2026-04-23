Πιερρακάκης για τα μέτρα στήριξης: Όσα λέει η αντιπολίτευση θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία
Πιερρακάκης για τα μέτρα στήριξης: Όσα λέει η αντιπολίτευση θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία
«Ο ελληνικός λαός μάτωσε για να βγει από αυτό που συνέβη το 2015», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του
Στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν χθες, αλλά και στο πλεόνασμα αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Kυριάκος Πιερρακάκης σε σημερινή συνέντευξή του, ενώ παράλληλα άσκηση κριτική στις θέσεις της αντιπολίτευσης υποστηρίζοντας πως όσα λένε «θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία»
«Ραχοκοκαλιά της πολιτικής της κυβέρνησης είναι να μειώνονται φόροι και εισφορές, το μέρισμα της ανάπτυξης να γυρνάει στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να μειώνεται και το χρέος, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στη δέσμη 8 νέων μέτρων στήριξης για τους πολίτες που ανακοινώθηκαν χθες.
Την ίδια ώρα, ο κ. Πιερρακάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ απάντησε στο αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί όλο το πρωτογενές πλεόνασμα των σχεδόν 3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα έβαζε τη χώρα μας σε εποπτεία. «Ο ελληνικός λαός μάτωσε για να βγει από αυτό που συνέβη το 2015», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Όταν ακούω την αντιπολίτευση ότι θα τα πάρει από τους πλούσιους, καταλαβαίνω ότι θα φορολογήσει τη μεσαία τάξη», είπε σε άλλο σημείοο κ. Πιερρακάκης.
Σχολιάζοντας τα μέτρα στήριξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι από το υπερπλεόνασμα των 2,9 δισ. η Ελλάδα μπορεί να ξοδέψει μέχρι ένα δισ. σύμφωνα, με όσα ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
«Το υπόλοιπο από το υπερπλεόνασμα θα πάει σε αποπληρωμές χρέους», δήλωσε. «Στόχος της κυβέρνησης είναι το ποσοστό χρέους προς το ΑΕΠ να υποχωρήσει κάτω από το 120% στο τέλος της δεκαετίας [...]. Έχουμε μειώσει 83 φόρους, κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση», επεσήμανε.
Ο χαρακτήρας των μέτρων είναι παραμετροποιητικός, ανέφερε. «Εκτός από τα έκτακτα μέτρα, παίρνουμε μόνιμα μέτρα», τόνισε ο υπουργός και συμπλήρωσε πως «είχαν προηγηθεί μέτρα 300 εκατ. και έχουμε κρατήσει 200 εκατ. 'πυρομαχικά' για έκτακτες καταστάσεις».
«Ραχοκοκαλιά της πολιτικής της κυβέρνησης είναι να μειώνονται φόροι και εισφορές, το μέρισμα της ανάπτυξης να γυρνάει στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να μειώνεται και το χρέος, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στη δέσμη 8 νέων μέτρων στήριξης για τους πολίτες που ανακοινώθηκαν χθες.
Την ίδια ώρα, ο κ. Πιερρακάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ απάντησε στο αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί όλο το πρωτογενές πλεόνασμα των σχεδόν 3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα έβαζε τη χώρα μας σε εποπτεία. «Ο ελληνικός λαός μάτωσε για να βγει από αυτό που συνέβη το 2015», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Όταν ακούω την αντιπολίτευση ότι θα τα πάρει από τους πλούσιους, καταλαβαίνω ότι θα φορολογήσει τη μεσαία τάξη», είπε σε άλλο σημείοο κ. Πιερρακάκης.
Σχολιάζοντας τα μέτρα στήριξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι από το υπερπλεόνασμα των 2,9 δισ. η Ελλάδα μπορεί να ξοδέψει μέχρι ένα δισ. σύμφωνα, με όσα ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
«Το υπόλοιπο από το υπερπλεόνασμα θα πάει σε αποπληρωμές χρέους», δήλωσε. «Στόχος της κυβέρνησης είναι το ποσοστό χρέους προς το ΑΕΠ να υποχωρήσει κάτω από το 120% στο τέλος της δεκαετίας [...]. Έχουμε μειώσει 83 φόρους, κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση», επεσήμανε.
Ο χαρακτήρας των μέτρων είναι παραμετροποιητικός, ανέφερε. «Εκτός από τα έκτακτα μέτρα, παίρνουμε μόνιμα μέτρα», τόνισε ο υπουργός και συμπλήρωσε πως «είχαν προηγηθεί μέτρα 300 εκατ. και έχουμε κρατήσει 200 εκατ. 'πυρομαχικά' για έκτακτες καταστάσεις».
