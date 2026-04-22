Ιωάννα Κλάπα στο Φόρουμ των Δελφών: Κάποιοι δικηγόροι και πολιτικοί εκμεταλλεύονται τον πόνο για να διασύρουν τη Δικαιοσύνη
Ιωάννα Κλάπα στο Φόρουμ των Δελφών: Κάποιοι δικηγόροι και πολιτικοί εκμεταλλεύονται τον πόνο για να διασύρουν τη Δικαιοσύνη
Μίλησε για επιθέσεις στους λειτουργούς της Δικαιοσύνης με «εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν χρυσαυγίτες» - Καταστροφικός και τοξικός ο διάλογος για τη Δικαιοσύνη, είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος
Βολές κατά «δικηγόρων και πολιτικών» που αρνήθηκε να κατονομάσει, αλλά όπως είπε «είναι γνωστοί τοις πάσι» εξαπέλυσε η επίτιμη πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα, σημειώνοντας ότι «η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στη δικαιοσύνη έχει ενταθεί, κυρίως με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών»
Κάνοντας λόγο για εξωγενείς παράγοντες, η κυρία Κλάπα τους κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών των θυμάτων για να διασύρουν τη δικαιοσύνη, παραποιώντας γεγονότα και διαδίδοντας «μυθεύματα και θεωρίες συνωμοσίας». «Δικαστές στοχοποιούνται ανερυθρίαστα», είπε, «και οι πολίτες ακούνε να υβρίζονται χωρίς να γνωρίζουν την πραγματικότητα».
Αρνητική υπήρξε και για τυχόν αλλαγές στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Η επίτιμη πρόεδρος του Αρείου Πάγου υποστήριξε ότι το σύστημα εκλογής ισχύει από το 1975 και κανένα κόμμα δεν το αμφισβήτησε. «Είναι παράδοξο και αδιανόητο λειτουργοί που διεκπεραίωσαν βαρύτατες υποθέσεις να χαρακτηρίζονται επίορκοι και φαύλοι», είπε, προσθέτοντας: «Τέτοιες εκφράσεις τις είχα ακούσει μόνο από χρυσαυγίτες».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος χαρακτήρισε τον δημόσιο λόγο γύρω από τη δικαιοσύνη «καταστροφικό και τοξικό». «Η δικαιοσύνη χρησιμοποιείται από όλους τους πολιτικούς παίκτες ως εργαλείο πολιτικό. Είναι ένας σάκος του μποξ, χωρίς να σου ανταποκρίνεται», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣτΕ, οι τεχνικές και δικονομικές ρυθμίσεις είναι ακατανόητες για τον μέσο πολίτη, ενώ ο δικαστής δεν μπορεί να γίνει «συνομιλητής του κάθε παίκτη». «Η τελευταία λέξη ανήκει πάντα στους άλλους», σημείωσε.
Παράλληλα άσκησε κριτική σε μερίδα νομικών, λέγοντας ότι αντί να λειτουργούν ως ερμηνευτές του δικαίου, «επιδίδονται σε αγώνα τοξικότητας που επηρεάζει τον μέσο άνθρωπο».
Ο κ. Πικραμένος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του με την αξιοποίηση δικαστών σε άλλες θέσεις της δημόσιας διοίκησης μετά την αποχώρησή τους από το σώμα. Πρότεινε μάλιστα διετή αποχή πριν αναλάβουν νέες θέσεις. «Δεν είναι δεοντολογικά ωραίο να μετατρέπεται κανείς από πρόεδρο σε πρόεδρο αρχής σε εύλογο χρονικό διάστημα», είπε.
Κάνοντας λόγο για εξωγενείς παράγοντες, η κυρία Κλάπα τους κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών των θυμάτων για να διασύρουν τη δικαιοσύνη, παραποιώντας γεγονότα και διαδίδοντας «μυθεύματα και θεωρίες συνωμοσίας». «Δικαστές στοχοποιούνται ανερυθρίαστα», είπε, «και οι πολίτες ακούνε να υβρίζονται χωρίς να γνωρίζουν την πραγματικότητα».
Αρνητική υπήρξε και για τυχόν αλλαγές στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Η επίτιμη πρόεδρος του Αρείου Πάγου υποστήριξε ότι το σύστημα εκλογής ισχύει από το 1975 και κανένα κόμμα δεν το αμφισβήτησε. «Είναι παράδοξο και αδιανόητο λειτουργοί που διεκπεραίωσαν βαρύτατες υποθέσεις να χαρακτηρίζονται επίορκοι και φαύλοι», είπε, προσθέτοντας: «Τέτοιες εκφράσεις τις είχα ακούσει μόνο από χρυσαυγίτες».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος χαρακτήρισε τον δημόσιο λόγο γύρω από τη δικαιοσύνη «καταστροφικό και τοξικό». «Η δικαιοσύνη χρησιμοποιείται από όλους τους πολιτικούς παίκτες ως εργαλείο πολιτικό. Είναι ένας σάκος του μποξ, χωρίς να σου ανταποκρίνεται», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣτΕ, οι τεχνικές και δικονομικές ρυθμίσεις είναι ακατανόητες για τον μέσο πολίτη, ενώ ο δικαστής δεν μπορεί να γίνει «συνομιλητής του κάθε παίκτη». «Η τελευταία λέξη ανήκει πάντα στους άλλους», σημείωσε.
Παράλληλα άσκησε κριτική σε μερίδα νομικών, λέγοντας ότι αντί να λειτουργούν ως ερμηνευτές του δικαίου, «επιδίδονται σε αγώνα τοξικότητας που επηρεάζει τον μέσο άνθρωπο».
Ο κ. Πικραμένος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του με την αξιοποίηση δικαστών σε άλλες θέσεις της δημόσιας διοίκησης μετά την αποχώρησή τους από το σώμα. Πρότεινε μάλιστα διετή αποχή πριν αναλάβουν νέες θέσεις. «Δεν είναι δεοντολογικά ωραίο να μετατρέπεται κανείς από πρόεδρο σε πρόεδρο αρχής σε εύλογο χρονικό διάστημα», είπε.
