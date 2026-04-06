Κόνσολας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να μην φθαρεί το ηθικό κεφάλαιο της παράταξης και να μην ντρέπονται οι πολίτες που στήριξαν τη ΝΔ»
Κόνσολας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να μην φθαρεί το ηθικό κεφάλαιο της παράταξης και να μην ντρέπονται οι πολίτες που στήριξαν τη ΝΔ»
«Ανεύθυνο να γίνουν τώρα πρόωρες εκλογές», ανέφερε σε συνέντευξή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ
Για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ Μάνος Κόνσολας σε συνέντευξή του, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί και επισημαίνοντας την ανάγκη να διαφυλαχθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.
Παράλληλα, μιλώντας στην εφημερίδα «Δημοκρατική», αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εξελίξεων προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η πολιτική σταθερότητα και η αποφυγή συνθηκών ακυβερνησίας.
Σε ερώτηση το ποιες είναι οι σκέψεις του για τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκουν βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Κόνσολας σημείωσε: «Η σκέψη μου είναι στον πολίτη που πίστεψε και στήριξε την Νέα Δημοκρατία και αισθάνεται πίκρα και απογοήτευση, νιώθει ότι κάποιοι πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του. Δεν μπορεί ο απλός Νεοδημοκράτης να απολογείται για συμπεριφορές που δεν έχουν καμία σχέση με τον αξιακό κώδικα της παράταξης. Οφείλουμε να δούμε ξεχωριστά κάθε περίπτωση, να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας, να αξιολογήσουμε τα πραγματικά δεδομένα. Όσο και αν το κλίμα είναι αρνητικό, δεν πρέπει να διολισθήσουμε στην ανθρωποφαγία».
Απαντώντας στο ερώτημα εάν ότι οι τελευταίες εξελίξεις θα επηρεάσουν τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε: «Αυτό είναι το λιγότερο. Πέρα από τις δημοσκοπήσεις, το πιο σημαντικό είναι να μην φθείρεται το ηθικό κεφάλαιο της παράταξης, να μην έρχονται σε δύσκολη θέση και να μην αισθάνονται ντροπή οι πολίτες που στήριξαν την Νέα Δημοκρατία. Αυτή η πληγή πρέπει να κλείσει».
Παράλληλα, μιλώντας στην εφημερίδα «Δημοκρατική», αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εξελίξεων προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η πολιτική σταθερότητα και η αποφυγή συνθηκών ακυβερνησίας.
Σε ερώτηση το ποιες είναι οι σκέψεις του για τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκουν βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Κόνσολας σημείωσε: «Η σκέψη μου είναι στον πολίτη που πίστεψε και στήριξε την Νέα Δημοκρατία και αισθάνεται πίκρα και απογοήτευση, νιώθει ότι κάποιοι πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του. Δεν μπορεί ο απλός Νεοδημοκράτης να απολογείται για συμπεριφορές που δεν έχουν καμία σχέση με τον αξιακό κώδικα της παράταξης. Οφείλουμε να δούμε ξεχωριστά κάθε περίπτωση, να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας, να αξιολογήσουμε τα πραγματικά δεδομένα. Όσο και αν το κλίμα είναι αρνητικό, δεν πρέπει να διολισθήσουμε στην ανθρωποφαγία».
Απαντώντας στο ερώτημα εάν ότι οι τελευταίες εξελίξεις θα επηρεάσουν τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε: «Αυτό είναι το λιγότερο. Πέρα από τις δημοσκοπήσεις, το πιο σημαντικό είναι να μην φθείρεται το ηθικό κεφάλαιο της παράταξης, να μην έρχονται σε δύσκολη θέση και να μην αισθάνονται ντροπή οι πολίτες που στήριξαν την Νέα Δημοκρατία. Αυτή η πληγή πρέπει να κλείσει».
«Ανεύθυνο να γίνουν τώρα πρόωρες εκλογές»Για την προκύρηξη εκλογών που ζητά η αντιπολίτευση: «Θα ήταν ανεύθυνο να γίνουν πρόωρες εκλογές τη στιγμή που η παγκόσμια οικονομία, αλλά και η περιοχή μας αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του πολέμου. Η χώρα πρέπει να προστατεύσει την εικόνα πολιτικής και κυβερνητικής σταθερότητας, οι πολίτες θέλουν μια κυβέρνηση που θα λειτουργεί συγκροτημένα σε αυτή την κρίση, θα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις στηρίζοντας την κοινωνία και θα διατηρεί ασφαλή την πατρίδα μας και μακριά από περιπέτειες».
