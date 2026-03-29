Σδούκου κατά Αποστολάκη: Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών «πελάτες της Δεξιάς» επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που θα ήθελε εκείνη
Η κ. Σδούκου υπογραμμίζει ότι η τοποθέτηση αυτή δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Σφοδρή κριτική στις δηλώσεις της Αλεξάνδρα Σδούκου προς το ΠΑΣΟΚ και την Μιλένα Αποστολάκη διατυπώνει η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για τοποθετήσεις στο συνέδριο που «θύμισαν εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας».
Όπως αναφέρει, το ΠΑΣΟΚ έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα σε τοποθετήσεις «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ», υποστηρίζοντας ότι η κ. Αποστολάκη «ξεπέρασε κάθε φαντασία». Ειδικότερα, σημειώνει ότι, προσβάλλοντας τους πολίτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, τους χαρακτήρισε «πελάτες της Δεξιάς».
Η κ. Σδούκου τονίζει ότι «ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο» που, όπως λέει, επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που εκείνη θα επιθυμούσε.
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η τοποθέτηση αυτή δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε από την ηγεσία ούτε από το προεδρείο, τα οποία –όπως αναφέρει– «δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν».
Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι τα όσα ειπώθηκαν δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά «το ίδιο το κόμμα της», το οποίο –όπως σημειώνει– ενώ αυτοαποκαλείται «δημοκρατική παράταξη», δεν έχει καταδικάσει την τοποθέτηση αυτή.
«Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα. Δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν ΝΔ πελάτες. Είναι οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις πελάτες. Είναι τα καρτελ και τα ολιγοπώλια που θησαυρίζουν πελάτες», προσθέτει στη δήλωσή της.
«Και απέναντι σε αυτούς τους πελάτες της δεξιάς, για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας. Γι αυτούς τους πολίτες είμαστε εδώ», σημειώνει η ίδια.
Η απάντηση της Μιλένας Αποστολάκη«Πανικόβλητη η κυβερνητική προπαγάνδα από την κοινωνική και ηθική απομόνωση που υφίσταται, από τη σωρεία των σκανδάλων και τις άμεσες εκβιαστικές βολές του καταδικασμένου προμηθευτή του Predator Ταλ Ντίλιαν, επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας», αναφέρει σε απάντησή της η Μιλένα Αποστολάκη.
«Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα. Δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν ΝΔ πελάτες. Είναι οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις πελάτες. Είναι τα καρτελ και τα ολιγοπώλια που θησαυρίζουν πελάτες», προσθέτει στη δήλωσή της.
«Και απέναντι σε αυτούς τους πελάτες της δεξιάς, για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας. Γι αυτούς τους πολίτες είμαστε εδώ», σημειώνει η ίδια.
