«Στημένη υπόθεση» χαρακτηρίζει ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ τις κατηγορίες της Αρχής για απόκρυψη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα» δηλώνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος μέσω του επίσημου site της Συνομοσπονδίας προς την Αρχή για το Ξέπλυμα, που μετά από σχετική έρευνα του καταλογίζει απόκρυψη συνολικών εισοδημάτων ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από τις φορολογικές δηλώσεις του για την πενταετία 2020 - 2025. Κάνει μάλιστα λόγο για «στημένη υπόθεση» και προαναγγέλλει ότι θα παρουσιάσει τα σχετικά στοιχεία μέσα στις επόμενες ημέρες.Η δήλωση Παναγόπουλου έχει ως εξής:Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές .Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.Θα παρουσιάσω στοιχεία για αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες.Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι από νέα έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προέκυψε για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ η κατηγορία της απόκρυψης 3,2 εκατομμυρίων ευρώ στις φορολογικές του δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας.Ακόμα, «ευρήματα» προέκυψαν από την Αρχή για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής ελέγχου Αγοράς Άννα Στρατινάκη, καθώς έχει υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με τη διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ, αλλά και για τον σύζυγό της Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Βουρλιώτης για την υπόθεση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, έχει «παγώσει» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του κ. Παναγόπουλου, ενώ έχει διαβιβάσει το πόρισμα της Αρχής στην Εισαγγελία για τις δικές της ενέργειες.Όπως είναι γνωστό, ο κ. Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες, όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα στο έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής κ. Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών, αλλά και επειδή η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα.