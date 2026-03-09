Μέτρο άμυνας και όχι επιθετική ενέργεια τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα, υποστηρίζει το ψευδοκράτος
Μέτρο άμυνας και όχι επιθετική ενέργεια τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα, υποστηρίζει το ψευδοκράτος
Ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ είπε ότι είναι «περίεργο» να επικρίνεται η Τουρκία για μέτρα ασφαλείας την ώρα που, όπως υποστήριξε, ελληνικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στις ελεύθερες περιοχές
Η Άγκυρα επιχειρεί να ντύσει με τον μανδύα της «ασφάλειας» μια ακόμη κίνηση στρατιωτικής επιβολής στα κατεχόμενα, μετά και την ανάπτυξη έξι τουρκικών F-16 στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ έσπευσε να υποστηρίξει ότι η κίνηση αυτή έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί, όπως είπε, στην προστασία των Τουρκοκυπρίων.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ουστέλ, η «ασφάλεια του λαού μας είναι η πρώτη προτεραιότητα», ενώ ισχυρίστηκε ότι η τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο δεν έχει επιθετικό χαρακτήρα αλλά συνιστά «μέτρο άμυνας».
Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι παρακολουθούν στενά τις τοποθετήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς και επιχείρησε να εμφανίσει την τουρκική κίνηση ως στοιχείο «ειρήνης» και «σταθερότητας» στην περιοχή.
Ο Ουστέλ πήγε και ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι είναι «περίεργο» να επικρίνεται η Τουρκία για μέτρα ασφαλείας την ώρα που, όπως υποστήριξε, ελληνικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στις ελεύθερες περιοχές. Επανέλαβε μάλιστα το γνωστό τουρκικό αφήγημα περί «δικαιώματος» στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο μέσω των ιδρυτικών συμφωνιών εγγυήσεως του 1960.
Η υπόθεση είχε αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το Σάββατο, όταν πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε στο Reuters ότι εξεταζόταν η ανάπτυξη F-16 στα κατεχόμενα ως μέρος ευρύτερου σχεδιασμού ασφαλείας. Αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τέσσερα αεροσκάφη, όμως στη συνέχεια τουρκοκυπριακές πηγές και διεθνή μέσα μετέδωσαν ότι ο αριθμός αυξήθηκε σε έξι και ότι τα αεροσκάφη θα έφθαναν τη σήμερα στην Τύμπου.
Το Reuters μετέδωσε ότι η Τουρκία προχώρησε τελικά στην ανάπτυξη έξι F-16 στα κατεχόμενα, επικαλούμενο το τουρκικό δίκτυο NTV και πηγή της τουρκοκυπριακής πολιτικής αεροπορίας. Η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Yeniduzen δημοσίευσε επίσης ότι τα έξι αεροσκάφη έφθασαν στην Τύμπου, δίνοντας με φωτογραφίες επιβεβαίωση της κίνησης.
Η ουσία είναι πως η Άγκυρα δεν έκανε μια απλή «αμυντική διευθέτηση», όπως ισχυρίζονται ο Ουστέλ και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι του ψευδοκράτους. Με την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών στα κατεχόμενα, η Τουρκία επιχειρεί να αναβαθμίσει στρατιωτικά το κατοχικό της αποτύπωμα στην Κύπρο και ταυτόχρονα να στείλει πολιτικό και στρατηγικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Το μήνυμα είναι ότι επιδιώκει να εμφανίζεται ως η μόνη δύναμη που καθορίζει το στρατιωτικό ισοζύγιο στο νησί, ιδίως σε μια περίοδο έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο «πρόεδρος της βουλής» του ψευδοκράτους Ζιγιά Όζτουρκλερ, ο οποίος υποστήριξε ότι η παρουσία των τουρκικών μαχητικών «διασφαλίζει την ειρήνη και την αποτροπή» και ξεκαθάρισε ότι οι τουρκικές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τα κατεχόμενα. Με απλά λόγια, η τουρκική πλευρά δεν κρύβει ότι θέλει να παγιώσει νέα στρατιωτικά τετελεσμένα. Δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργεί ένα γεγονός και μετά το βαφτίζει «σταθερότητα».
Η ανάπτυξη των F-16 έρχεται σε μια συγκυρία αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας στην περιοχή, με την Άγκυρα να αξιοποιεί το κλίμα περιφερειακής έντασης για να προωθήσει τις δικές της επιδιώξεις στην Κύπρο. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ο αριθμός των αεροσκαφών, αλλά η πολιτική σημασία της κίνησης. Γιατί όταν η Τουρκία μεταφέρει μαχητικά στα κατεχόμενα, δεν κάνει απλώς μια στρατιωτική διευθέτηση, αλλά υπενθυμίζει ότι επιμένει στη λογική της ισχύος, της κατοχής και της επιβολής.
Από τα τέσσερα στα έξι F-16
Το πραγματικό μήνυμα της Άγκυρας
Η μεγάλη εικόνα
