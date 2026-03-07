Μαρινάκης για την απώλεια του Γιώργου Βότση: Ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε το λειτούργημα και την υπογραφή του
Μαρινάκης για την απώλεια του Γιώργου Βότση: Ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε το λειτούργημα και την υπογραφή του
Υπηρέτησε με σθένος τις απόψεις του, ενώ δεν δίστασε να έρθει σε αντιπαράθεση με τους δολοφόνους της 17Ν, έγραψε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου
Ανάρτηση για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Βότση, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 88 του χρόνια, έκανε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης.
«Ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε το λειτούργημα και την υπογραφή του, με την αλήθεια να βαραίνει πάντοτε στην προσωπική του ζυγαριά», έγραψε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.
Αναλυτικά η ανάρτησή του κ. Μαρινάκη:
«Με θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση του θανάτου του Γιώργου Βότση. Ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε το λειτούργημα και την υπογραφή του, με την αλήθεια να βαραίνει πάντοτε στην προσωπική του ζυγαριά. Υπηρέτησε με σθένος τις απόψεις του, ενώ δεν δίστασε να έρθει σε αντιπαράθεση με τους δολοφόνους της 17Ν. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».
«Ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε το λειτούργημα και την υπογραφή του, με την αλήθεια να βαραίνει πάντοτε στην προσωπική του ζυγαριά», έγραψε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.
Αναλυτικά η ανάρτησή του κ. Μαρινάκη:
«Με θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση του θανάτου του Γιώργου Βότση. Ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε το λειτούργημα και την υπογραφή του, με την αλήθεια να βαραίνει πάντοτε στην προσωπική του ζυγαριά. Υπηρέτησε με σθένος τις απόψεις του, ενώ δεν δίστασε να έρθει σε αντιπαράθεση με τους δολοφόνους της 17Ν. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα