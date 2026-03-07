Μαρινάκης για την απώλεια του Γιώργου Βότση: Ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε το λειτούργημα και την υπογραφή του

Υπηρέτησε με σθένος τις απόψεις του, ενώ δεν δίστασε να έρθει σε αντιπαράθεση με τους δολοφόνους της 17Ν, έγραψε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου