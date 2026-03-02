Κατ' ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για Μέση Ανατολή και Ιράν, ξεκινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πρώτο ραντεβού αύριο στις 12:00 με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή - Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για να ενημερώσει τα κόμματα