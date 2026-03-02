Κατ' ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για Μέση Ανατολή και Ιράν, ξεκινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Κατ' ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για Μέση Ανατολή και Ιράν, ξεκινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρώτο ραντεβού αύριο στις 12:00 με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή - Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για να ενημερώσει τα κόμματα
Κατ' ιδίαν ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής προτίθεται να παράσχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «ο Πρωθυπουργός είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή».
Επιπρόσθετα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.
Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκινά ενημέρωση των κομμάτων. Προς τούτο, συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη 04.03 το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Υπενθυμίζεται ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ έχουν ζητήσει σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών ζητώντας ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις μετά και την αποστολή δύο φρεγατών και ζεύγους ελληνικών F16 στην Κύπρο.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «ο Πρωθυπουργός είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή».
Επιπρόσθετα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.
Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκινά ενημέρωση των κομμάτων. Προς τούτο, συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη 04.03 το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Υπενθυμίζεται ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ έχουν ζητήσει σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών ζητώντας ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις μετά και την αποστολή δύο φρεγατών και ζεύγους ελληνικών F16 στην Κύπρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα